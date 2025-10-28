Bánhidi, Sipos és Ligetvári a férfi kézilabda-válogatott három új csapatkapitánya
„Megjött az óvóbácsi!” – mondta nevetve Bánhidi Bence Felcsúton, a magyar férfi kézilabda-válogatott sajtónyilvános edzésén, miután Chema Rodríguez szövetségi kapitány bejelentése alapján ő lett a nemzeti együttes első számú csapatkapitánya.
A szegedi beálló azonban nem magára mondta ezt, hanem az éppen rövid beszédet tartó Sipos Adriánra, aki Ligetvári Patrikkal együtt ugyancsak csapatkapitány lett, természetesen Bánhidi mögött, őt segítve. A közös edzésen egyébként már civilben megjelent elődjük, Lékai Máté is, akinek a körben álló játékosok és a stáb tapssal köszönték meg az elmúlt éveket.
Utódja az irányítóposzton, Fazekas Gergő is nagy tapsot kapott, igaz, ő azért, mert késve csatlakozott a társaihoz, a sorozatos interjúk miatt ugyanis néhány perccel megcsúszott a programja. Ezt követően Tord Ellingsen erőnléti edző vette kézbe a társaságot, de szokás szerint focival kezdték az összetartást, a társaság kézzel láthatólag jóval labdabiztosabb, mint lábbal, Fazekas Gergő pedig kapusnak sem utolsó, közeli ziccereket is hárított, csak egyszer tudták bevenni a kapuját, igaz, akkor Bóka Bendegúz osztott ki neki egy hatalmas kötényt.
A Hári Levente személyében újoncot avató nemzeti együttesnek november 1-én, szombaton lesz jelenése Bécsben, 18 órától játszik Ausztriával az Osztrák Kézilabdaszövetség alapításának 100. évfordulója alkalmából rendezett gálameccssen. Ami a gárda további felkészülési programját illeti, még egy meccs már a versenynaptárban van, 2026. január 9-én Győrben Románia ellen játszik Chema Rodríguez alakulata.
„Ezen a héten már egyértelműen a januári tornára készülünk” – interjú Chema Rodríguez szövetségi kapitánnyal
Az osztrákok elleni barátságos mérkőzés már a januári Európa-bajnokságra készülés része?
A meccs maga nem is annyira, viszont ezen a héten már egyértelműen a januári tornára készülünk. Az osztrákokra nem készülünk külön, egyébként új edzőjük van, Iker Romero, akivel a rendszer is változik. Barátságos meccs ide vagy oda, mindenki nyerni akar, és az első meccsén nyilván ő is meg akarja mutatni, mire képes. Azt szeretném, hogy mindenki játsszon, az eredmény most másodlagos.
Lékai Mátéra már nem számíthat. Változtatni kell emiatt a taktikán?
Nem nagyon, Fazekas Geri és Hanusz Egon mellett ott van Lukács Pepe is, és talán Pergel Andrej is játszhat irányítóként. Más stílusuk és tulajdonságaik vannak, mint Máténak, de mostantól Gerihez és Egonhoz igazítjuk a játékunkat, ugyanúgy, ahogy korábban Mátéval tettük. Tartom, amit korábban mondtam, nálunk játszik a világ két legjobb beállója, ennek minden előnyét ki kell kihasználnunk. Sok olyan játékosunk van, akik jól egy egyeznek, támadásban megpróbáljuk a kettőt minél hatékonyabban ötvözni, a védekezésünk pedig ugyanaz marad.
Máthé Dominik visszatért. Könnyű őt újra beépíteni a csapatba?
Óvatosnak és türelmesnek kell lennünk vele a korábbi sérülése miatt, nem szabad túlterhelni, vigyáznunk kell a térdére. Nem könnyű visszatérni ennyi idő után, de biztos vagyok benne, hogy napról napra jobb lesz. Nagyon jó munkát végez az Elverumnál, most a válogatottban kell folytatnunk ugyanazt. A csapat ugyanaz, a játékosokkal és a stábbal ugyanolyan a kapcsolata, mint régen, így olyan, mint soha nem is ment volna el.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bartucz László, Palasics Kristóf (mindkettő Melsungen, német), Andó Arián (Tatabánya)
Jobbszélsők: Imre Bence (Kiel, német), Krakovszki Zsolt (ETO), Pedro Rodríguez (MOL Tatabánya)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Plock, lengyel), Máthé Dominik (Elverum, norvég), Ónodi-Jánoskúti Máté (Nimes Gard, francia)
Irányítók: Fazekas Gergő (Plock), Hanusz Egon (Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum), Pergel Andrej (La Rioja, spanyol)
Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (Melsungen, német)
Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Plock, lengyel)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Hári Levente (ETO), Krakovszki Bence (Tatabánya)
Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez