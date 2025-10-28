Bánhidi, Sipos és Ligetvári a férfi kézilabda-válogatott három új csapatkapitánya

„Megjött az óvóbácsi!” – mondta nevetve Bánhidi Bence Felcsúton, a magyar férfi kézilabda-válogatott sajtónyilvános edzésén, miután Chema Rodríguez szövetségi kapitány bejelentése alapján ő lett a nemzeti együttes első számú csapatkapitánya.

A szegedi beálló azonban nem magára mondta ezt, hanem az éppen rövid beszédet tartó Sipos Adriánra, aki Ligetvári Patrikkal együtt ugyancsak csapatkapitány lett, természetesen Bánhidi mögött, őt segítve. A közös edzésen egyébként már civilben megjelent elődjük, Lékai Máté is, akinek a körben álló játékosok és a stáb tapssal köszönték meg az elmúlt éveket.

Utódja az irányítóposzton, Fazekas Gergő is nagy tapsot kapott, igaz, ő azért, mert késve csatlakozott a társaihoz, a sorozatos interjúk miatt ugyanis néhány perccel megcsúszott a programja. Ezt követően Tord Ellingsen erőnléti edző vette kézbe a társaságot, de szokás szerint focival kezdték az összetartást, a társaság kézzel láthatólag jóval labdabiztosabb, mint lábbal, Fazekas Gergő pedig kapusnak sem utolsó, közeli ziccereket is hárított, csak egyszer tudták bevenni a kapuját, igaz, akkor Bóka Bendegúz osztott ki neki egy hatalmas kötényt.

A Hári Levente személyében újoncot avató nemzeti együttesnek november 1-én, szombaton lesz jelenése Bécsben, 18 órától játszik Ausztriával az Osztrák Kézilabdaszövetség alapításának 100. évfordulója alkalmából rendezett gálameccssen. Ami a gárda további felkészülési programját illeti, még egy meccs már a versenynaptárban van, 2026. január 9-én Győrben Románia ellen játszik Chema Rodríguez alakulata.