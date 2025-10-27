Osztályozó az NB I-ben? A klubok ezt szeretnék

Több élvonalbeli klub is saját hivatalos oldalain számolt be róla, hogy hétfő délelőtt megbeszélést tartottak a csapatok képviselői, és ezen több témakört is érintettek.

A klubok a közleményben kifejtették, hogy szeretnék, ha az osztályozó visszatérne az NB I-be. Ezek szerint az élvonalból az utolsó helyezett kiesne, a tizenegyedik viszont osztályozót játszana.

A csapatok egyöntetűen megállapodtak abban, hogy a jövőben erőteljesebben szeretnék az érdekeiket érvényesíteni.

A megbeszélések a következő héten folytatódnak.