Nemzeti Sportrádió

Osztályozó az NB I-ben? A klubok ezt szeretnék

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.27. 16:18
null
(fotó: paksifc.hu)
Címkék
osztályozó NB I labdarúgó NB I
Hétfőn megbeszélést tartottak az NB I-es labdarúgócsapatok képviselői, akik több témakört is érintettek.

Több élvonalbeli klub is saját hivatalos oldalain számolt be róla, hogy hétfő délelőtt megbeszélést tartottak a csapatok képviselői, és ezen több témakört is érintettek.

A klubok a közleményben kifejtették, hogy szeretnék, ha az osztályozó visszatérne az NB I-be. Ezek szerint az élvonalból az utolsó helyezett kiesne, a tizenegyedik viszont osztályozót játszana.

A csapatok egyöntetűen megállapodtak abban, hogy a jövőben erőteljesebben szeretnék az érdekeiket érvényesíteni.

A megbeszélések a következő héten folytatódnak.

 

osztályozó NB I labdarúgó NB I
Legfrissebb hírek

Krznar: A legkönnyebb lenne azt mondani, rossz napunk volt, menjünk tovább, de ez nem mutat a problémák mélyére

Labdarúgó NB I
8 órája

Dibusz Dénes: Egyáltalán nem uraltuk úgy a meccset, hogy ne tudjanak veszélyt okozni

Labdarúgó NB I
8 órája

Skribek Alen elárulta, mi volt a titka a Ferencváros legyőzésének

Labdarúgó NB I
8 órája

Bomba meglepetés az Üllői úton: a Zalaegerszeg legyőzte a Ferencvárost!

Labdarúgó NB I
21 órája

Robbie Keane: Fontos a frissesség

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:16

Tiago Goncalves bizonyítaná a liláknak, hogy megérte őt szerződtetni

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:43

A kétszázadik fellépésére készül Bohdan Melnik a magyar élvonalban

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:57

Olvasóink elsöprő többsége szerint nem kellett volna kiállítani Markgráf Ákost

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:48
Ezek is érdekelhetik