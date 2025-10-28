Nemzeti Sportrádió

Női kézi NB I: nem tett csodát Győrben a Kozármisleny

2025.10.28. 19:30
Fotó: Peka Roland/Győri Audi ETO KC
Kozármisleny KA Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
A Győri Audi ETO KC könnyed győzelmet aratott a Kozármisleny elleni keddi hazai mérkőzésen a női kézilabda NB I-ben.

A fuiatal Lukács Boglárka végigvédhette az újonc Kozármisleny elleni mérkőzést a címvédő Győr kapujában, a 2006-os születésű kapus hét védéssel járult hozzá csapata biztos sikeréhez. Rajta kívül több másik tehetség is megkapta a bizalmat Per Johanssontól, közülük Rédecsi Polett négy, Kriston Kíra két, Zákányi Janka egy gólt szerzett az Audi Arénában.

Az ETO svéd vezetőedzője több kulcsemberét, így a magyar válogatott Szemerey Zsófit és a holland jobbátlövő Dione Housheert is pihentette. A nyáron igazolt szlovén Tjasa Stanko az idény elején sérült volt, de a mostani 39 játékperc alatt dobott 11 gól már valamit megmutat abból, hogy miért került a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes együtteshez.

Ugyanezt szombaton egy sokkal nehezebb ellenfél, a francia Metz Handball ellen a BL-ben is megteheti – a két, egyaránt százszázalékos sztárcsapat párharcát nagy érdeklődés övezi, már csak néhány belépőjegy kapható rá.

NŐI KÉZILABDA NB I
GYŐRI AUDI ETO KC–KOZÁSRMISLENY KA 43–26 (20–14)
Győr, 961 néző. V: Haskó, Natkai
GYŐR: Lukács B. – Hovden 4, Kriston 2, STANKO 11 (3), Lagerquist 2, V. Kristiansen 2, Zákányi 1. Csere: K. Breistöl, Blohm 3, De Paula 4, RÉDECSI 4, ELVER 6, Fodor Cs. 4. Edző: Per Johansson
KOZÁRMISLENY: Wichmann – KECSKÉS 4, Kelemen D. 1, Bréda L., Lengyel L. 1, Bernhardt 4, SZATMÁRI 4. Csere: Nickl (kapus), Fodor V., Hónig 2, Scheffer 2, Brettner, Rácz 2, Csökmei 2, Palotás 2 (1), Bursac 2. Edző: Kovács Tamás
Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–3. 15. p.: 8–8. 19. p.: 12–9. 24. p.: 15–10. 36. p.: 25–18. 44. p.: 28–20. 47. p.: 31–21. 53. p.: 36–22
Kiállítások: 2, ill. 2 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – Kozármislenyi kollégám büszke lehet szép jövő előtt álló csapatára, a játékosai félelem nélkül léptek pályára és jó első félidőt produkáltak. Mi próbáltunk rotálni, sok lehetőséget kaptak a fiatalok is, és kellemes gond, hogy teljes kerettel készülhetünk a következő feladatokra.
Kovács Tamás: – Pillanatig nem volt kétséges, hogy melyik csapaté lesz a két pont. Tapasztalni, tanulni jöttünk Győrbe, megéreztük, hogy mit jelent sebességben az ETO ritmusváltása. Annak örülök, hogy egyes időszakokban érvényesíteni tudtuk a saját játékunkat.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Győr77256–162+94 14 
2. FTC761231–165+66 12 
3. Debrecen66193–136+57 12 
4. Esztergom752229–201+28 10 
5. Székesfehérvár651158–145+13 10 
6. Vác633165–165
7. Vasas6213166–182–16 
8. Szombathely6213165–187–22 
9. Mosonmagyaróvár624161–157+4 
10. Kisvárda624158–171–13 
11. NEKA624146–183–37 
12. Dunaújváros615164–192–28 
13. Budaörs615133–189–56 
14. Kozármisleny77166–256–90 

 

 

Ezek is érdekelhetik