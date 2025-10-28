Nemzeti Sportrádió

Gyepes Gábor: Itthon még mindig mindenki a Fradit akarja megverni

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.28. 18:39
null
Gyepes Gábor (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
FTC Nemzeti Sportrádió NB I Gyepes Gábor Ferencváros
Kétarcú a Ferencváros labdarúgócsapata, mert miközben az Európa-ligában remekel, addig a bajnokságban nem szerepel a várakozásoknak megfelelően. Erről Gyepes Gábort, az FTC korábbi 26-szoros válogatott játékosát kérdezte Cserjés Bendegúz a Nemzeti Sportrádióban.

„Korábban nem volt erre példa, hogy a Fradi ennyi botladozzon a bajnokságban – kezdte Gyepes Gábor. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a magyar élvonal évről évre egyre kiegyensúlyozottabb, és idén is több csapat szerepel jól, mint a korábbi években. Tehát amellett, hogy a Ferencvárosnak hetedik éve nehéz dolga van Európában, és itthon is egyre nagyobb feladat elé állítják az ellenfelek. Ráadásul az FTC teljesen más futballt kell játszania az NB I-ben, mint a nemzetközi porondon, és Magyarországon abszolút megmaradt, hogy mindig mindenki a Fradit akarja megverni, ellene akar bizonyítani. Itt volt az Újpest példája, amelynél úgy ünnepelték az egy egyet, mintha nyertek volna valamit, a következő fordulóban pedig kaptak egy ötöst Debrecenben, és kieső helyen állnak. Vagy ott a ZTE, amely jó futballt mutatott be, de mégsem ott áll a tabellán, ahol szeretne.”

A zöld-fehérek korábbi védője beszélt arról is, hogy mely területen kell javulnia a Ferencvárosnak: „Ez így nem fér bele, nem szabad ilyen hibákat elkövetni, ilyen lehetőségeket elszalasztani. Bármennyire is nehéz a kettős terheléssel megküzdeni, bármennyire is sok meccsen lépnek pályára a játékosok, ezt vállalták, és ezekkel a kihívásokkal meg kell birkózni. A labdarúgók biztosan magukba néznek, a szakmai stáb is nyilván igyekszik valamit kitalálni. Főleg a védekezést kell jobban összerakni, mert ott vannak inkább problémák. Ha erre meglesz az orvosság, akkor kiegyenesedik a csapat.”

A teljes beszélgetés

 

FTC Nemzeti Sportrádió NB I Gyepes Gábor Ferencváros
Legfrissebb hírek

A skótok szerint Robbie Keane a Celtic-kispad egyik várományosa – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2 órája

Kocsis Dominik szintkülönbséget tapasztalt az Újpest elleni bajnokin

Labdarúgó NB I
4 órája

Bíró Bence boldogsága: labda a kapuban, majd a mez alatt

Labdarúgó NB I
6 órája

Skribek Alen: Éreztük, hogy megverhetjük a Fradit

Labdarúgó NB I
6 órája

Szappanos Péter azt is védte, amiről azt hitte, nem tudja

Labdarúgó NB I
10 órája

Skót élvonalbeli csapat szerződtetné az ETO FC fiatal támadóját – sajtóhír

Labdarúgó NB I
21 órája

Újabb alapemberével hosszabbított a Paks

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:47

Osztályozó az NB I-ben? A klubok ezt szeretnék

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:18
Ezek is érdekelhetik