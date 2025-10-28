Gyepes Gábor: Itthon még mindig mindenki a Fradit akarja megverni

„Korábban nem volt erre példa, hogy a Fradi ennyi botladozzon a bajnokságban – kezdte Gyepes Gábor. – Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a magyar élvonal évről évre egyre kiegyensúlyozottabb, és idén is több csapat szerepel jól, mint a korábbi években. Tehát amellett, hogy a Ferencvárosnak hetedik éve nehéz dolga van Európában, és itthon is egyre nagyobb feladat elé állítják az ellenfelek. Ráadásul az FTC teljesen más futballt kell játszania az NB I-ben, mint a nemzetközi porondon, és Magyarországon abszolút megmaradt, hogy mindig mindenki a Fradit akarja megverni, ellene akar bizonyítani. Itt volt az Újpest példája, amelynél úgy ünnepelték az egy egyet, mintha nyertek volna valamit, a következő fordulóban pedig kaptak egy ötöst Debrecenben, és kieső helyen állnak. Vagy ott a ZTE, amely jó futballt mutatott be, de mégsem ott áll a tabellán, ahol szeretne.”

A zöld-fehérek korábbi védője beszélt arról is, hogy mely területen kell javulnia a Ferencvárosnak: „Ez így nem fér bele, nem szabad ilyen hibákat elkövetni, ilyen lehetőségeket elszalasztani. Bármennyire is nehéz a kettős terheléssel megküzdeni, bármennyire is sok meccsen lépnek pályára a játékosok, ezt vállalták, és ezekkel a kihívásokkal meg kell birkózni. A labdarúgók biztosan magukba néznek, a szakmai stáb is nyilván igyekszik valamit kitalálni. Főleg a védekezést kell jobban összerakni, mert ott vannak inkább problémák. Ha erre meglesz az orvosság, akkor kiegyenesedik a csapat.”

