Kata Mihály: Fő a kiegyensúlyozottság!

Dobogóra vágyó együttesek csapnak össze szombat kora délután: a felcsútiak fogadják az MTK Budapestet. Hogy milyen szoros az NB I élmezőnye, jól mutatja, hogy a két klubot öt hely, viszont csak két pont választja el egymástól.

„Nagyon várom a meccset, jó eredményt kell elérnünk, mert szeretnénk a dobogón maradni – mondta lapunknak Kata Mihály, a jelenleg második helyen álló MTK Budapest 23 éves, ötszörös válogatott középpályása. – Nem a bajnoki címre pályázunk, ám egyértelmű célunk, hogy előrébb végezzünk, mint az előző idényben, amikor az ötödik helyre futottunk be. Ennek érdekében nagy lépést tehetünk Felcsúton. Erős csapattal mérkőzünk meg, amely ellen bár az utóbbi hét bajnokinkon nem nyertünk, az előző idényben már lényegesen közelebb álltunk a győzelemhez. Egyszer ikszeltünk, kétszer kikaptunk, mindkétszer egy nullára, s tisztán emlékszem, mindkét alkalommal csalódottan jöttünk le a pályáról, mert minimum az egy pontra rászolgáltunk volna. Remélem, megszakad a rossz sorozatunk, s 2022 februárja után újra nyerünk a Puskás ellen. Bízom benne, hogy a szebbik arcunkat mutatjuk – egyszer hetet kapunk az ETO-tól és meglepetésre kikapunk a Kazincbarcikától, ellenben ötöt vágunk a Diósgyőrnek és a Nyíregyházának, négyet a Kisvárdának. Kiegyensúlyozottnak kell lennünk, ez az alapja a jó szereplésnek.”

Kata Mihály az ősszel nem kapott meghívót a válogatottba, de bízik benne, hogy a november 13-i, örményországi és a három nappal későbbi, írek elleni hazai világbajnoki selejtezőn ott lehet a többiekkel.

„Természetesen motivál, hogy visszaverekedjem magam a válogatott keretbe – így Kata Mihály, aki legutóbb a márciusi, Törökország elleni idegenbeli (1–3) Nemzetek Ligája-összecsapáson lépett pályára. – Jó formában érzem magam, több alkalommal is helyet kaptam a forduló válogatottjában, ám nyilván rendre arra törekszem, hogy egyre jobban és jobban futballozzak. Nemcsak jól akarok játszani, hanem kiemelkedően, így lehet esélyem meghívót kapni. Nagyon motivált és eltökélt vagyok!”

Ami az MTK Budapest keretét illeti, a legutóbb betegséggel küszködő Jakub Plsek visszatérhet: a cseh játékos korábbi társai ellen játszhat, hiszen a középpályás öt és fél év után a nyáron távozott a PAFC-tól és aláírt a fővárosiakhoz.

VÉLEMÉNY Fotó: puskasakademia.hu Okeke Michael, a felcsútiak középpályása a klubhonlapon: – Újabb rendkívül fontos összecsapás következik, amelyet már nagyon várok. Az MTK nagy múltú csapat, tele fiatal, gyors és technikás játékossal. Második helyen állnak a tabellán, és a Paks után ők szerezték a legtöbb gólt a bajnokságban. A szombati meccs újabb esély arra, hogy újabb lendületet vegyünk és feljebb zárkózzunk.

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Október 25., szombat

14.30: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

Október 26., vasárnap

12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)