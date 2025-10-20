Hornyák Zsolt: Hiányzott már a győzelem; Kuttor Attila: Nem érdemeltünk vereséget – mestermérlegek

ZTE FC–PUSKÁS AKADÉMIA 0–1
Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője
– Meglehetősen csalódottnak látszik.
– Mert olyan mérkőzés volt, amelyik az utolsó pillanatban is eldőlhetett volna. Mindig van egy-egy hibánk, így sokkal fájóbb a vereség, szerintem a döntetlent megérdemeltük volna. A fontosabb meccsrészletekre rendre készülünk, mégis jönnek a hibák...
– Milyennek értékeli a támadójátékot?
– Tapasztalt csapattal játszottunk, a Puskás Akadémia ezúttal is hatékonyan védekezett. A másik gondunk az, hogy a csapatban nincs meg a kellő magabiztosság – hogy erre szert tegyenek a játékosok, ahhoz kellene a győzelem. Pszichésen leült a társaság. A következő mérkőzésünk a Ferencváros elleni lesz, úgyhogy előre kell néznünk, és megoldani a gondjainkat.
– Mi indokolta Szendrei Norbert posztváltását?
– Ő olyan játékos, akit több poszton tudunk használni. Jól teljesít védőként, középpályásként is kiemelkedő produkcióra képes, de a támadások szervezésében és a kapu előtti játékban is hatékony. Most is volt egy nagyon szép fejese, de nincs, nem volt szerencséje, az ellenfél kapusa nagyszerűen védett.
A Puskás Akadémia Lukács góljával törte meg rossz sorozatát, legyőzte idegenben a ZTE-t
HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Nagy levegőt vett, amikor bejött a sajtótájékoztatóra.
– Hiányzott már a győzelem. Egerszegen mindig nehéz nyerni, akkor is, ha minden rendben van, amin azt értem, hogy az utóbbi időben nem tudtunk annyi pontot szerezni, amennyit szerettünk volna, és az ilyesmi azért lelkileg csak megtöri a csapatot. Játékosaink nagyon küzdöttek, és rendkívül fegyelmezettek voltak.
– A második félidőben taktikát váltottak?
– Igen. Németh András helyett a középcsatár posztjára Lamine Colley érkezett, ekkor több lehetőségünk lett a gólszerzésre. A ZTE rövid passzos játékára odafigyeltünk, ez is döntő részlet volt. Megtört a jég, újra három ponttal gazdagodtunk, remélem, innentől kezdve játékban is még jobbak leszünk.
– Mi a helyzet Nagy Zsolt sérülésével?
– Talán ficammal, bokahúzódással megússza. Mindenki cserét akart, de akkor már nem volt lehetőségünk rá, Nagy Zsolt pedig igazi sportemberként visszament és küzdött. Remélem, egy-két nap kihagyás után újra teljes értékű játékosként számíthatok rá.
Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 0–1 (0–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2000 néző. Vezette: Kovács I.
Gólszerző: Lukács D. (71.)
KAZINCBARCIKA–KISVÁRDA 0–1
KUTTOR Attila, a Kazincbarcika SC vezetőedzője
– Egy góllal jobb volt a Kisvárda?
– Nem érdemeltünk vereséget, a döntetlent viszont igen. Balszerencsés módon egy megpattanó lövésből született gól döntötte el a mérkőzést. Nem sikerült minőségi különbséget kialakítanunk a támadóharmadban, ami több gólhelyzetet eredményezett volna.
– Mi lehetett volna az ellenszer a nagyon masszívan védekező Kisvárda ellen?
– A hátrányban lévő csapatnak nem kedvez az olyan védekező játék, mint amilyet a Kisvárda produkált. Ha a támadásokat sikerült is jobban felépíteni, a tizenhatos környékén nem volt olyan megoldása a csapatunknak, ami gólt eredményezett volna. Tömören a lényeg: az agresszívabban játszó csapattal szemben elöl nem sikerült minőségi különbséget hozni.
– Kapust cserélt az utolsó percekre: ennek mi volt az oka?
– Az, hogy a becserélt Juhász István megfelel a fiatal játékosok szerepeltetésére vonatkozó ajánlásnak, és azért is, mert a mezőnyben a szintén fiatal Balázsi Levente lecserélésével kívántam lehetőséget adni egy rutinos, gólérzékeny támadónak a remélt egyenlítés érdekében.
A végig tudatosabb Kisvárda szerencsés góllal győzte le a Kazincbarcikát
RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda sportigazgatója
– Ez egymás után már a második egy-nullás sikere a Kisvárdának…
– És ez is fontos győzelem volt! A Kazincbarcika elleni bajnokira azt mondtam, „hatpontos mérkőzés”, úgyhogy az egy-nulla nagyon jó eredmény, és abban is pozitívumot látok, hogy ismét sikerült kapott gól nélkül befejezni a mérkőzést. A Barcika szinte teljesen kicserélődött a nyáron, nála három ember maradt, hozzánk három új játékos érkezett. A miénk egységesebb, fizikailag erősebb csapat. A Barcika szervezett volt, de az első félidőben megérdemelten szereztünk vezetést, a második játékrészben pedig taktikus, érett játékkal hoztuk a sikert.
– Az előző mérkőzéshez képest változás volt, hogy ezúttal öt védővel játszottak.
– A cél az volt, hogy Meshack Ubochioma előtt csak szűk terület legyen, ez így is történt, nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel.
– Kétszer is nagyon közel jártak a második gólhoz, emiatt sincs hiányérzete?
– Bosszantó, hogy nem szereztük meg a második gólt, de a szünetben arról beszéltünk, egy góllal is meg tudjuk nyerni a mérkőzést, mert a stabilitásunk megvan. Sokat gyakoroltuk a támadásbefejezéseket az elmúlt hetekben, de ezek szerint még többet kell.
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–1 (0–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 632 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Mesanovic (18.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paks
10
5
5
–
25–15
+10
20
|2. MTK
10
5
1
4
23–17
+6
16
|3. Kisvárda
9
5
1
3
9–13
–4
16
|4. Ferencváros
9
4
4
1
19– 9
+10
16
|5. ETO FC
9
4
4
1
19–11
+8
16
|6. Debrecen
10
4
4
2
13–12
+1
16
|7. Puskás AFC
10
4
2
4
13–15
–2
14
|8. Újpest
10
2
4
4
13–13
0
10
|9. Nyíregyháza
10
2
3
5
14–23
–9
9
|10. Diósgyőr
10
1
5
4
13–20
–7
8
|11. Kazincbarcika
9
2
1
6
9–19
–10
7
|12. Zalaegerszeg
10
1
4
5
16–19
–3
7
Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.