Hornyák Zsolt: Hiányzott már a győzelem; Kuttor Attila: Nem érdemeltünk vereséget – mestermérlegek

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Nagy levegőt vett, amikor bejött a sajtótájékoztatóra.

– Hiányzott már a győzelem. Egerszegen mindig nehéz nyerni, akkor is, ha minden rendben van, amin azt értem, hogy az utóbbi időben nem tudtunk annyi pontot szerezni, amennyit szerettünk volna, és az ilyesmi azért lelkileg csak megtöri a csapatot. Játékosaink nagyon küzdöttek, és rendkívül fegyelmezettek voltak.

– A második félidőben taktikát váltottak?

– Igen. Németh András helyett a középcsatár posztjára Lamine Colley érkezett, ekkor több lehetőségünk lett a gólszerzésre. A ZTE rövid passzos játékára odafigyeltünk, ez is döntő részlet volt. Megtört a jég, újra három ponttal gazdagodtunk, remélem, innentől kezdve játékban is még jobbak leszünk.

– Mi a helyzet Nagy Zsolt sérülésével?

– Talán ficammal, bokahúzódással megússza. Mindenki cserét akart, de akkor már nem volt lehetőségünk rá, Nagy Zsolt pedig igazi sportemberként visszament és küzdött. Remélem, egy-két nap kihagyás után újra teljes értékű játékosként számíthatok rá.

Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 0–1 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2000 néző. Vezette: Kovács I.

Gólszerző: Lukács D. (71.)

KAZINCBARCIKA–KISVÁRDA 0–1

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika SC vezetőedzője

– Egy góllal jobb volt a Kisvárda?

– Nem érdemeltünk vereséget, a döntetlent viszont igen. Balszerencsés módon egy megpattanó lövésből született gól döntötte el a mérkőzést. Nem sikerült minőségi különbséget kialakítanunk a támadóharmadban, ami több gólhelyzetet eredményezett volna.

– Mi lehetett volna az ellenszer a nagyon masszívan védekező Kisvárda ellen?

– A hátrányban lévő csapatnak nem kedvez az olyan védekező játék, mint amilyet a Kisvárda produkált. Ha a támadásokat sikerült is jobban felépíteni, a tizenhatos környékén nem volt olyan megoldása a csapatunknak, ami gólt eredményezett volna. Tömören a lényeg: az agresszívabban játszó csapattal szemben elöl nem sikerült minőségi különbséget hozni.

– Kapust cserélt az utolsó percekre: ennek mi volt az oka?

– Az, hogy a becserélt Juhász István megfelel a fiatal játékosok szerepeltetésére vonatkozó ajánlásnak, és azért is, mert a mezőnyben a szintén fiatal Balázsi Levente lecserélésével kívántam lehetőséget adni egy rutinos, gólérzékeny támadónak a remélt egyenlítés érdekében.