Gálázva jutott tovább az ETO és a DVTK a női Magyar Kupában

Az ETO a szünetben még csak két góllal vezetett, ám utána – a négy találatig jutó Kocsán Petra vezérletével – bebiztosította győzelmét, és 7–0-ra kiütötte a Budaörsöt. A Diósgyőr a másodosztályú Eger otthonában nyert 5–0-ra, míg a Viktória FC a szintén első osztályú Szekszárdot búcsúztatta 2–0-val.

NŐI MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

ETO FC–Budaörs 7–0

Viktória FC–Szekszárd 2–0

Eger (NB II)–Diósgyőr 0–5

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

14.00: Dunaújváros (NB II)–Újpest

16.00: Talents FC (NB II)–Budapest Honvéd

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK

Fehérvár FC (NB II)–Pécsi MFC 0–8

St. Mihály–Ferencváros 1–2

Puskás Akadémia–MTK 2–1