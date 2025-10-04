Nemzeti Sportrádió

Gálázva jutott tovább az ETO és a DVTK a női Magyar Kupában

2025.10.04. 21:25
Simán nyert a Diósgyőr (Fotó: dvtk.eu)
A női labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az ETO hét-, a Diósgyőr öt-, a Viktória FC kétgólos győzelmet aratott, és bejutott a legjobb nyolc közé.

Az ETO a szünetben még csak két góllal vezetett, ám utána – a négy találatig jutó Kocsán Petra vezérletével – bebiztosította győzelmét, és 7–0-ra kiütötte a Budaörsöt. A Diósgyőr a másodosztályú Eger otthonában nyert 5–0-ra, míg a Viktória FC a szintén első osztályú Szekszárdot búcsúztatta 2–0-val.

NŐI MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
ETO FC–Budaörs 7–0
Viktória FC–Szekszárd 2–0
Eger (NB II)–Diósgyőr 0–5

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Dunaújváros (NB II)–Újpest
16.00: Talents FC (NB II)–Budapest Honvéd
KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK
Fehérvár FC (NB II)–Pécsi MFC 0–8
St. Mihály–Ferencváros 1–2
Puskás Akadémia–MTK 2–1

 

