Gálázva jutott tovább az ETO és a DVTK a női Magyar Kupában

Az ETO a szünetben még csak két góllal vezetett, ám utána – a négy találatig jutó Kocsán Petra vezérletével – bebiztosította győzelmét, és 7–0-ra kiütötte a Budaörsöt. A Diósgyőr a másodosztályú Eger otthonában nyert 5–0-ra, míg a Viktória FC a szintén első osztályú Szekszárdot búcsúztatta 2–0-val.
NŐI MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
ETO FC–Budaörs 7–0
Viktória FC–Szekszárd 2–0
Eger (NB II)–Diósgyőr 0–5
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Dunaújváros (NB II)–Újpest
16.00: Talents FC (NB II)–Budapest Honvéd
KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK
Fehérvár FC (NB II)–Pécsi MFC 0–8
St. Mihály–Ferencváros 1–2
Puskás Akadémia–MTK 2–1