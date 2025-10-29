Futballistavizsga következik a Ferencvárosnak a Békéscsaba Előre ellen

Kritikus volt Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője, miután az FTC hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett a kiesőjelöltek között számon tartott ZTE FC-től. A zöld-fehérek ír trénere elmondta, a találkozón egyik játékosa sem érdemelte meg, hogy a pályán legyen, és ha mindenkit lecserélhetett volna a szünetben, nem habozott volna megtenni. Hozzátette, nem akar olyan csapatot, amely csak Európában hajlandó hajtani, a bajnokságban pedig nem, és ha ezt tapasztalja, inkább olyan labdarúgókat keres, akik minden meccsen odateszik magukat – az FTC ilyen előzmények után fogadja szerda este a másodosztályban szereplő Békéscsabát a Magyar Kupában.

A Ferencváros szinte kifogástalan teljesítményt nyújt a nemzetközi kupaporondon, legfeljebb amiatt bánkódhatnak a klubnál, hogy nem sikerült kiejteni a Qarabagot a Bajnokok Ligája rájátszásában, ezért az Európa-liga főtábláján küzdhet. A három mérkőzésen szerzett hét pont dicséretes, erőn felüli teljesítmény a ligaszakaszban, főleg ha hozzátesszük, hogy mindkét győzelmét idegenben aratta, és a Plzen elleni hazai összecsapásán Cebrail Makreckis piros lapja miatt – a hosszabbításokkal együtt – több mint hatvan percet emberhátrányban játszott. Legutóbbi meccse igazán emlékezetesre sikerült, Salzburgban nyolc perc alatt szerzett három góllal fordított és bizonyította, nehéz helyzetben sem érdemes leírni, képes visszakapaszkodni.

Csakhogy önmagához és a lehetőségeihez viszonyítva már-már megmagyarázhatatlan, amit a bajnokságban elővezet: tíz forduló után négy győzelem, négy döntetlen és két vereség a mérlege, 16 ponttal az 5. helyet foglalja el a tabellán. Különösen saját közönsége előtt szenved, öt mérkőzésen öt pontot gyűjtött, meccsenként átlagban tehát egyet, ami kiesőjelöltekre jellemző teljesítmény – legutóbb Ricardo Moniz irányításával fordult elő a Ferencvárosnál, hogy öt bajnokin öt pontot szerzett hazai pályán, a Groupama Arénában pedig még sosem történt ilyesmi.

Az embernek az lehet az érzése, hogy motivációs gondok vannak, mintha a labdarúgók arra összpontosítanának, hogy nemzetközi szinten kiugró teljesítményt nyújtsanak, felhívják magukra a figyelmet, eredményesen futballozzanak, Magyarországon pedig ellavíroznak, mondván, valahogy úgyis érvényesítik erőfölényüket és megnyerik az NB I-et. A vasárnapi ZTE elleni bajnokin hiányzott a csapatból az átütőerő, és bár az El-meccs miatti fáradtság látható volt néhány játékoson, ez nem magyarázat arra, hogy a vendégcsapat uralta a találkozót, és támadásban sokkalta veszélyesebb volt a címvédőnél. Robbie Keane nem véletlenül hozta szóba, hogy a bajnokságban nem tudja azt a teljesítményt hozni az együttes, mint Európában, de a probléma nem új keletű, korábban például a vezetőedzői posztot betöltő Pascal Jansen is arra panaszkodott, hogy elégedetlen az NB I-es szerepléssel (A nemzetközi mérkőzéseken jól teljesítünk, de azt a lehetőséget a hazai bajnokságban kell kiérdemelnünk” – mondta a korábbi edző anno az M4 Sportnak a DVSC ellen idegenben 5–4-re elveszített bajnoki után).

A feszes menetrendbe beékelődő kupaforduló aligha kedvez a sorozatterhelésben lévő Ferencvárosnak, ám ezúttal kapóra jön a Békéscsaba elleni hazai mérkőzés, hiszen a szakmai stáb alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben vethet be olyan játékosokat, akik az idényben kevesebb lehetőséget kaptak. A klub helyzetében sokat jelentene a továbbjutás, jótékony hatással lehetne a morálra, főleg ha a győzelem jó játékkal párosul. Az NB II 12. helyezettje az esélytelenek nyugalmával érkezhet Budapestre, de ki tudja, milyen hatással van a lila-fehérekre, hogy a Ferencváros otthona elveszítette oroszlánbarlang-jellegét, valamint az, hogy az előző kupafordulóban kiejtették a szintén jóval esélyesebbnek kikiáltott Nyíregyházát. Robbie Keane vasárnapi meccs utáni nyilatkozata alapján nem lennénk meglepve, ha felforgatott összetételben küldené pályára az FTC-t, és több epizódszereplőnek adna lehetőséget, ám ha így dönt, kérdés, hogy az amúgy sem összeszokott együttes sohasem látott összetételben miként veszi a Békéscsaba állította akadályt.

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Kedd

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0

Szerda

12.30: Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC

12.30: Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

12.30: Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)

12.30: Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC

12.30: Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) (Tv: M4 Sport)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

18.00: ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.)

20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Csütörtök

12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport)