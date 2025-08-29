Nemzeti Sportrádió

A klubrekord közeli ajánlat után hosszabbított Duartéval az Újpest

2025.08.29. 18:45
André Duarte marad Újpesten (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC honlapján közölte, hogy meghosszabbította portugál belső védője, André Duarte szerződését, akiért a közelmúltban klubrekord közeli ajánlatot kaptak.

Az Újpest FC pénteken közölte, hogy klubrekordhoz közeli ajánlatot kapott a 27 éves portugál belső védőért, André Duartéért, de a lila-fehérek az átigazolási időszak zárásának közeledtével, a felkészülés után komoly kockázatnak ítélték a játékos távozását, ezért visszautasították az ajánlatot – a hírek szerint a bolgár CSZKA Szófia szerette volna szerződtetni Duartét.

Labdarúgó NB I
2025.08.23. 17:55

Az Újpest közleményt adott ki arról, hogy miért nincs ott a keretben a portugál védő

Pedig André Duartéért klubrekordközeli ajánlatot kapott a lila-fehér csapat.

 Duarte az átigazolása körüli események miatt kihagyta csapata zalaegerszegi meccsét (4–1-re győzött az Újpest), ám most a klub arról számolt be, hogy a portugál hátvéd szerződést hosszabbított a csapattal, ugyanis nem akart távozni a IV. kerületből.

„Annak ellenére, hogy az Újpest FC rekordközeli ajánlatot kapott André Duarte játékjoga kapcsán, Klubunk mérlegelés után és a játékos elkötelezettségét is figyelembe véve elutasította azt, így a liga egyik legjobb belső védője továbbra is lila-fehérben folytatja. Nem célunk, hogy rövid távú anyagi haszon miatt a csapat egységét megbontsuk, ennél sokkal fontosabb, hogy tudatosan építkezve, az értékeinket megtartva haladjunk tovább az utunkon, mely Európába vezet– olvasható a klub honlapján. Kitértek rá, Duarte 2028-ig szóló szerződést kötött. 

„Már több mint egy éve itt vagyok, és nagyon jól érzem magam Újpesten. A családom is boldog itt, szeretjük a Klubot és a várost is. Nem panaszkodhatok a csapattársaimmal való kapcsolatomra sem. (...) A csapat erősebb, mint tavaly, tele vagyunk minőségi játékosokkal, így bízom benne, hogy jobb szezonunk lesz, mint az előző. A vezetőség mindent megtesz azért, hogy a klub előre lépjen, ezt az én esetem is mutatja. Nagyon hálás is vagyok nekik, hiszen minden követ megmozgattak, hogy kimutassák, mennyire fontosnak tartják, hogy maradjak.  A szurkolóink is fantasztikusak, akkor is támogatnak minket, amikor nem megy jól nekünk, és extra motivációt ad a jelenlétük a stadionban, Amikor kifutok a pályára, érzem, hogy lökést adhatnak nekünk, ez engem is jobb teljesítményre sarkall, és a jövőben is meg akarom hálálni a bizalmukat– mondta el André Duarte.

„André fontos tagja a csapatunknak – kezdte az Újpest FC ügyvezető igazgatója, Benczédi Balázs. – A megtartása kapcsán újra bizonyítottuk, hogy más lett a világ Újpesten, vagyis nem adjuk el rögtön azt, akinek volt egy jobb szezonja.”

