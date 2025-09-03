Tényleg jön a botrányhős, a ZTE bejelentette az új szerzeményt

Múlt szombaton írtunk róla, hogy a ZTE-nél képbe került a 25 éves spanyol jobbhátvédet, José Manuel Calderón szerződtetése, akivel a nyáron négy órával az átigazolása után szakított a katalán harmadosztályú Gimnastic Tarragona, mert megjelent róla egy korábbi videó, amin botrányos, a katalánokat sértő megjegyzést tett. A Betisben nevelkedett, az élvonalban egy meccsen lehetőséghez jutó Calderón az előző idényben 32 meccsen szerepelt a spanyol másodosztályban, az FC Córdobában. A védő az Instagram-oldalán már a ZTE játékosaként tünteti fel magát.

A klub pedig a Facebookon tett közzé egy sejtelmes posztot, ami egy spanyol védő érkezését sejteti.

Lesz tehát új igazolás is az elmúlt napokban két támadóját, Dénes Vilmost (KV Kortrijk) és Yohan Croizet-t (DVTK) is értékesítő ZTE-nél. Ugyanakkor információink szerint szó volt egy brazil belső védő szerződtetéséről is, aki azonban nem érkezik Zalaegerszegre jelen állás szerint, mert nem született megegyezés az ügyében.

FRISSÍTÉS 14.28.

A klub szerda délután bejelentette Calderón érkezését, aki így nyilatkozott a hároméves szerződés aláírása után.

„Örülök, hogy itt lehetek. Nem is gondolkodtam sokat a döntésen, hiszen a klub felépítése, a projekt, a város, a stadion és a közösség is nagyszerűnek tűnik. A spanyol másodosztályban szerzett tapasztalataimmal, úgy érzem, sokat tudok majd hozzátenni a csapathoz, mind védekezésben, mind támadásban. Bízom benne, hogy a klubbal együtt sok mérkőzést megnyerünk, az élmezőnyben leszünk, és a lehető legmagasabbra jutunk a jövőben” – mondta a védő.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Bodnár Gergő (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), David López (Cedilllo David Jaret López, mexikói, Toluca – Mexikó), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, brazil, Ceará – Brazília), José Manuel Calderón (spanyol, FC Córdoba – Spanyolország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Atlético Goianiense – Brazília), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu – Brazília), Joseth Peraza (Joseth Gael Peraza Serrano, Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Távozók: Yohan Croizet (francia, Diósgyőri VTK), Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium)

Kölcsönbe távozók: Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Huszti András