Idén is lesz jet-ski Eb-futam Magyarországon

Magyarország idén is rendez felnőtt Európa-bajnoki és junior-világbajnoki futamot – ezt Juhos Árpád, a Magyar Jet-Ski Szövetség (MJSSZ) alelnöke jelentette be a szervezet díjátadóján.
„A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet támogatásának köszönhetően Győr-Győrzámoly ismét otthont adhat a két világversenynek, amelyeket egy időben, július 16. és 19. között rendezünk meg. Az összes kategóriát és korosztályt figyelembe véve a magyar válogatott 2025-ben négy arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szerzett. Bízunk a hasonló folytatásban” – idézte a szövetség hírlevele Juhos Árpádot.
Az ünnepségen külön köszöntötték Czeller Bélát, a szövetség korábbi elnökét, aki 32 év után, tavaly köszönt le a posztról. Gerencsér Csaba elnök és Szabó Gábor alelnök bejelentette: a sportág eddigi Örökös Bajnoki címét mostantól Czeller Béla Örökös Bajnoki Címnek nevezik.
Legfrissebb hírek
Taroltak a magyarok a jet-ski Eb- és junior vb-állomáson
Egyéb egyéni
2025.08.03. 20:25
Huszonöt év után új elnöke lesz a jet-ski szövetségnek
Egyéb egyéni
2025.03.31. 14:09
Ezek is érdekelhetik