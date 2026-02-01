Idén is lesz jet-ski Eb-futam Magyarországon

„A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet támogatásának köszönhetően Győr-Győrzámoly ismét otthont adhat a két világversenynek, amelyeket egy időben, július 16. és 19. között rendezünk meg. Az összes kategóriát és korosztályt figyelembe véve a magyar válogatott 2025-ben négy arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szerzett. Bízunk a hasonló folytatásban” – idézte a szövetség hírlevele Juhos Árpádot.

Az ünnepségen külön köszöntötték Czeller Bélát, a szövetség korábbi elnökét, aki 32 év után, tavaly köszönt le a posztról. Gerencsér Csaba elnök és Szabó Gábor alelnök bejelentette: a sportág eddigi Örökös Bajnoki címét mostantól Czeller Béla Örökös Bajnoki Címnek nevezik.