A mérkőzés szünetében bemutatták, Arne Maier immár az Újpest játékosa

Mint azt lapunk megírta, a német sajtó megpendítette, hogy az Augsburg kötelékébe tartozó Arne Maier aláír a lila-fehéreknél. Utóbb kiderült, a német korosztályos válogatottal 2021-ben U21-es Európa-bajnoki címet szerző 27 éves középpályás megérkezett Magyarországra, hogy szignózza szerződését. A klub különleges módját választotta a bemutatásának: az új szerzemény a Puskás Akadémia elleni mérkőzés szünetében a játékoskijáróból előlépve integetett a szurkolóknak és fogadta a lelátóról érkező köszöntéseket.

Alighanem Dárdai Pál sportigazgató személye a kulcs az átigazolásban, a futballista ugyanis a Hertha neveltje. Tapasztalatból nem szenved hiányt, 184 mérkőzésen lépett pályára a Bundesligában, nyolc gólt is szerzett, csakhogy az utóbbi időszakban sokat volt sérült, az idényben egy bajnokin játszott.

A fővárosi klub a hivatalos felületein még nem számolt be az átigazolásról, de sajtóhírek szerint végleg sikerült megszerezni a futballista játékjogát, akinek a szerződése nyáron járt volna le Németországban.