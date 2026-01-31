Nemzeti Sportrádió

A mérkőzés szünetében bemutatták, Arne Maier immár az Újpest játékosa

Vágólapra másolva!
2026.01.31. 22:51
null
Arne Maier Újpesten folytatja pályafutását (Fotó: Getty Images)
Címkék
Újpest NB I labdarúgó NB I Arne Maier Újpest FC magyar átigazolás
Arne Maier, a német élvonalbeli Augsburg labdarúgója Újpesten folytatja pályafutását. Ez azt követően vált biztossá, hogy a lila-fehérek bemutatták a játékost a Puskás Akadémia elleni mérkőzés szünetében.

Mint azt lapunk megírta, a német sajtó megpendítette, hogy az Augsburg kötelékébe tartozó Arne Maier aláír a lila-fehéreknél. Utóbb kiderült, a német korosztályos válogatottal 2021-ben U21-es Európa-bajnoki címet szerző 27 éves középpályás megérkezett Magyarországra, hogy szignózza szerződését. A klub különleges módját választotta a bemutatásának: az új szerzemény a Puskás Akadémia elleni mérkőzés szünetében a játékoskijáróból előlépve integetett a szurkolóknak és fogadta a lelátóról érkező köszöntéseket.

Alighanem Dárdai Pál sportigazgató személye a kulcs az átigazolásban, a futballista ugyanis a Hertha neveltje. Tapasztalatból nem szenved hiányt, 184 mérkőzésen lépett pályára a Bundesligában, nyolc gólt is szerzett, csakhogy az utóbbi időszakban sokat volt sérült, az idényben egy bajnokin játszott.

A fővárosi klub a hivatalos felületein még nem számolt be az átigazolásról, de sajtóhírek szerint végleg sikerült megszerezni a futballista játékjogát, akinek a szerződése nyáron járt volna le Németországban.

Kapcsolódó tartalom

Tapasztalt Bundesliga-középpályás érkezik Újpestre – sajtóhír

A Herthában nevelkedő Arne Maier 184-szer lépett pályára a német élvonalban.

Fameyeh remek gólja döntött, a Puskás Akadémia nyert Újpesten

Az Újpest jól kezdett, kapufáig is jutott, Szappanos nagyokat védett, mégis a vendégek győzelmével zárult a mérkőzés.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Arne Maier (német, FC Augsburg – Németország), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)
Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)
Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Kyan Vaesen (belga, KVC Westerlo – Belgium)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként), Tajti Mátyás (FK Csíkszereda? – Románia)
Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton FCF), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

 

Újpest NB I labdarúgó NB I Arne Maier Újpest FC magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Egy százalék – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
2 órája

Fameyeh remek gólja döntött, a Puskás Akadémia nyert Újpesten

Labdarúgó NB I
5 órája

Mindkét vezetőedzőt kiállították az ETO–DVSC meccs feszült hosszabbításában

Labdarúgó NB I
7 órája

Kétgólos hátrányból, a 95. percben egyenlített az ETO a DVSC ellen a paprikás hangulatú rangadón

Labdarúgó NB I
7 órája

Meglepetés a fővárosban, a Kazincbarcika idegenben is két góllal győzte le az MTK-t!

Labdarúgó NB I
10 órája

Vingler László: A Debrecen ellen sem kell spórolni a futással

Labdarúgó NB I
13 órája

Tapasztalt Bundesliga-középpályás érkezik Újpestre – sajtóhír

Labdarúgó NB I
13 órája

A ZTE végleg megszerezte Skribek Alent – hivatalos

Labdarúgó NB I
15 órája
Ezek is érdekelhetik