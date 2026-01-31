A mérkőzés szünetében bemutatták, Arne Maier immár az Újpest játékosa

Mint azt lapunk megírta, a német sajtó megpendítette, hogy az Augsburg kötelékébe tartozó Arne Maier aláír a lila-fehéreknél. Utóbb kiderült, a német korosztályos válogatottal 2021-ben U21-es Európa-bajnoki címet szerző 27 éves középpályás megérkezett Magyarországra, hogy szignózza szerződését. A klub különleges módját választotta a bemutatásának: az új szerzemény a Puskás Akadémia elleni mérkőzés szünetében a játékoskijáróból előlépve integetett a szurkolóknak és fogadta a lelátóról érkező köszöntéseket.
Alighanem Dárdai Pál sportigazgató személye a kulcs az átigazolásban, a futballista ugyanis a Hertha neveltje. Tapasztalatból nem szenved hiányt, 184 mérkőzésen lépett pályára a Bundesligában, nyolc gólt is szerzett, csakhogy az utóbbi időszakban sokat volt sérült, az idényben egy bajnokin játszott.
A fővárosi klub a hivatalos felületein még nem számolt be az átigazolásról, de sajtóhírek szerint végleg sikerült megszerezni a futballista játékjogát, akinek a szerződése nyáron járt volna le Németországban.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Arne Maier (német, FC Augsburg – Németország), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)
Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)
Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Kyan Vaesen (belga, KVC Westerlo – Belgium)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként), Tajti Mátyás (FK Csíkszereda? – Románia)
Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton FCF), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –