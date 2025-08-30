ZTE: Dénes elköszönt; spanyol botrányhőst ajánlottak a klubnak; Croizet-nak döntenie kell

A ZTE–Kisvárda (1–2) meccs tudósításában már írtunk arról, hogy Dénes Vilmos az utolsó meccsén szerepel a zalaiaknál. Mint a héten elsőként jeleztük, a ZTE FC megállapodott a vételárától a belga másodosztályú Kortrijkkal. A szombati bajnoki után elköszönt a társaktól, vasárnap már Belgiumban vesz részt orvosi vizsgálaton.

Kérdéses továbbá a Kisvárda ellen a második félidőre becserélt Yohan Croizet jövője is. Úgy tudjuk, a DVTK és a ZTE minden jel szerint meg tud egyezni a támadó átigazolásáról, Croizet azonban még tárgyal a diósgyőriekkel.

Eközben a vezetőség értesüléseink szerint a védelem megerősítésén dolgozik. Szurkolói fórumok szerint a ferencvárosi jobbhátvéd, Kaján Norbert az egyik kiszemelt. A Nemzeti Sport pedig spanyol forrásból úgy értesült, beajánlották a klubnak a 25 éves spanyol jobbhátvédet, José Manuel Calderónt, akivel a nyáron négy órával a szerződtetése után szakított a katalán harmadosztályú Gimnastic Tarragona, mert megjelent róla egy korábbi videó, amin a katalánokat sértő megjegyzést tett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Bodnár Gergő (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), David López (Cedilllo David Jaret López, mexikói, Toluca – Mexikó), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, brazil, Ceará – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Atlético Goianiense – Brazília), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu – Brazília), Joseth Peraza (Joseth Gael Peraza Serrano, Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: Daniel Lima (brazil, Atlético Goianiense – Brazília)

Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Yohan Croizet-Kollár (francia, Diósgyőri VTK), Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium), Huszti András