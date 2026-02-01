Nemzeti Sportrádió

A németek visszavágnának Dániának a férfi kézilabda Eb-döntőben

2026.02.01. 10:40
Dánia és Németország csap össze a döntőben (Fotó: AFP)
Másodszor is összecsap egymással Németország és Dánia az Európa-bajnokságon, ezúttal a döntőben. A középdöntőben a dánok nyertek 31–26-ra, két átlövőjük, Mathias Gidsel és Simon Pytlick vezérletével, akik nyolc-nyolc gólt szereztek, Emil Nielsen pedig 35 százalékkal védett.

Nemcsak az szól a dánok mellett, hogy jelenleg Gidsel vezeti az Eb góllövőlistáját (a portugál Francisco Costával együtt) és Pytlick a harmadik, hanem a pluszmotiváció is. Ugyanis ahhoz képest, hogy 2019 óta mind a négy világbajnokságot megnyerték, illetve a legutóbbi három olimpiából kettőt is arannyal zártak, egyszer pedig ezüst­érmesek lettek, a kontinensviadalokon nem ilyen nyomasztó a fölényük. Sőt, 2012 óta nem szereztek aranyérmet, amikor még Mikkel Hansen vezette őket, két éve pedig nem bírtak a franciákkal. Válogatott szinten már csak ez az egy arany hiányzik az extraklasszis jobbátlövő, Gidsel gyűjteményéből, aki vitathatatlanul korunk legjobb férfi kézilabdázója, már minden világversenyen volt gólkirály, az utóbbi két alkalommal őt választották a világ legjobbjának, és könnyen lehet, hogy újra őt fogják.

A németek mellett leginkább az szól, hogy ők a németek – ez azt jelenti, hogy bármilyen eredményt képesek elérni, főleg, ha már ott vannak a fináléban. Meg persze az, hogy kapusuknál, Andreas Wolffnál eddig senki sem véd jobban az Eb-n, más kérdés, hogy második helyen a dán Emil Nielsen áll. A német válogatott megérett egy nagy sikerre, és az Eb-n eddig ezt bizonyította is, a csoportkörből való továbbjutásért még izgulnia kellett, de azóta magabiztosan menetel, a középdöntő utolsó fordulójában a címvédő franciákat győzte le, az elődöntőben pedig a horvátokat. És a német játékosokat minden bizonnyal fűti a revans vágya is, ugyanis a párizsi olimpia döntőjében Dániától kaptak ki, akárcsak a tavalyi vb-középdöntőben. Semmi sincs lefutva. 

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
A 3. HELYÉRT
15.15: Izland–Horvátország, Herning (Tv: M4 Sport+)
DÖNTŐ
18.00: Dánia–Németország, Herning (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

 

