Újra rájátszásban a Fradi – összeállítás az El-alapszakasz nyolc mérkőzéséből
Akárcsak a 2024–2025-ös idényben, a mostani évadban is eljutott a Ferencváros a második számú kontinentális sorozat, az Európa-liga rájátszásáig. Miközben a magyar bajnok az NB I-ben olykor
megbotlott, az európai porondon kiválóan teljesített, egészen az utolsó fordulóig megőrizte veretlenségét.
A remek szereplés a játékosmegfigyelők érdeklődését is kiváltotta, ennek köszönhetően a Fradi az elmúlt időszak két legnagyobb üzletét kötötte: Varga Barnabást a görög AEK Athénnak, míg
Tóth Alexet az angol élvonalbeli Bournemouthnak adta el. Amennyire büszkeség e futballisták értékesítése, annyira gondot is okoz Robbie Keane vezetőedzőnek, hiszen két alapember pótlásáról kell gondoskodnia. A duó az alapszakasz záró meccsén, a Nottigham ellen már nem is lépett pályára – távollétükben az FTC el is vesztette addigi veretlenségét, és végül az összesített tabella 12. helyén zárt. A rájátszásban a bolgár Ludogoreccel találkozik, amelyet az ősszel egyszer már legyőzött.
Képösszeállításunkban felidézzük az alapszakasz nyolc mérkőzését.
