Nemzeti Sportrádió

Újra rájátszásban a Fradi – összeállítás az El-alapszakasz nyolc mérkőzéséből

S. TÓTH JÁNOSS. TÓTH JÁNOS
2026.02.01. 11:18
Küzdj – írta ki a Fradi-tábor a Panathinaikosz elleni meccs előtt, az üzenet természetesen érvényes a kupasorozat folytatására is (Fotó: Árvai Károly)
A Bajnokok Ligájában kezdte, majd az Európa-ligában folytatta 2025–2026-os nemzetközi kupaszereplését a Ferencváros. Az El-alapszakaszt 4 győzelemmel, 3 döntetlennel, 1 vereséggel a 12. helyen zárta.

Akárcsak a 2024–2025-ös idényben, a mostani évadban is eljutott a Ferencváros a második számú kontinentális sorozat, az Európa-liga rájátszásáig. Miközben a magyar bajnok az NB I-ben olykor 
megbotlott, az európai porondon kiválóan teljesített, egészen az utolsó fordulóig megőrizte veretlenségét. 

A remek szereplés a játékosmegfigyelők érdeklődését is kiváltotta, ennek köszönhetően a Fradi az elmúlt időszak két legnagyobb üzletét kötötte: Varga Barnabást a görög AEK Athénnak, míg 
Tóth Alexet az angol élvonalbeli Bournemouthnak adta el. Amennyire büszkeség e futballisták értékesítése, annyira gondot is okoz Robbie Keane vezetőedzőnek, hiszen két alapember pótlásáról kell gondoskodnia. A duó az alapszakasz záró meccsén, a Nottigham ellen már nem is lépett pályára – távollétükben az FTC el is vesztette addigi veretlenségét, és végül az összesített tabella 12. helyén zárt. A rájátszásban a bolgár Ludogoreccel találkozik, amelyet az ősszel egyszer már legyőzött.

Képösszeállításunkban felidézzük az alapszakasz nyolc mérkőzését.

2025. szeptember 25., FTC–Viktoria Plzen 1–1. A sorozat nyitányán a 90+4. percben mentett pontot a Fradi Alekszandar Pesics (8) fejesével (Fotó: AFP)
Ferencvaros Barnabas Varga scores a goal during a soccer game between Belgian KRC Genk and Hungarian Ferencvarosi TC, on
2025. október 2., Genk–FTC 0–1. Megint egy fejes gól, de ez már három pontot ért, Varga Barnabás (sárgában) a 44. percben jegyezte (Fotó: Imago Images)
2025. október 23., Salzburg–FTC 2–3. Újabb győzelem idegenben Varga, Zachariassen és Yusuf góljával  (Fotó: Dömötör Csaba)
2025. november 6., FTC–Ludogorec 3–1. Sima siker, gólok: Kanikovszki, Cadu, Joseph (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
VARGA Barnabás
2025. november 27., Fenerbahce–FTC 1–1. Újfent egy fejes Varga Barnabástól (19), amely egy pontot kamatozott Isztambulban (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
Ferencvaros v Rangers
2025. december 11., FTC–Rangers 2–1. Vezettek a skótok, Ötvös Bence egyenlített, majd a 72. percben Varga Barnabás (19) megint megvillant (Fotó: Getty Images)
2026. január 22., FTC–Panathinaikosz 1–1. Bamidele Yusuf 11-ese hozta a pontot (Fotó: Árvai Károly)
UEFA Europa League - Nottingham Forest v Ferencvaros
2026. január 29., Nottingham–FTC 4–0. Győzelemmel biztosan nyolcaddöntős lett volna a Fradi, de a City Groundon nem volt esély a Premier League-csapat ellen (Fotó: Reuters)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. január 31-i lapszámában jelent meg.)

 

FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Képes Sport Ferencváros
Ezek is érdekelhetik