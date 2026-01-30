Próbajátékosok sora a ZTE-nél, eladhatják az egyik brazilt

„A második csapatba érkező játékosokkal is egyértelműen hosszú távú céljaink vannak. Ez elmondható Isaac Chukwudi esetében is – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére Berta Csaba, a ZTE cégvezetője. – A fiataloknak azonnal játéklehetőséget biztosítunk, hogy a második csapatban elindíthassák a fejlődésüket, egyúttal pedig fel tudjuk mérni a motivációjukat, mert aki a megyei bajnokságban kellően motivált, arra az első csapatban is tudunk majd építeni. A második csapatba is egyértelműen azért igazolunk játékosokat, hogy később az első csapatot is segíteni tudják. Erre jól példa Bobson, aki a második csapat után most már az NB I-ben is bizonyíthat.”

A cégvezetőt az igazolások „módszertanáról”, illetve irányáról, a dél-amerikai és az afrikai vonalról is kérdeztük, mert télen az első csapathoz is érkezett már egy nigériai játékos, a 19 éves védő, Akpe Victory és a 20 éves argentin középpályás, Nicolás Elosú.

„A dél-amerikai vonal a klub tulajdonosi körének kapcsolataiból adódik, míg az afrikai játékosokat a megfigyelőink különböző európai korosztályos tornákon mérik fel, választják ki, és aztán tesztelésre hívjuk a kiszemelteket. A támadósor több posztján bevethető Chukwudival már szerződést kötöttünk, jelenleg is több olyan fiatalt tesztelünk, aki a második csapathoz szerződhet a közeljövőben, ha a szakmai stáb javasolja a szerződtetését.”

Berta Csaba kifejtette, mivel Magyarországon a fiatalajánlás és az úgynevezett „magyarszabály” miatt a klubok érthető módon ragaszkodnak tehetségeikhez, hazai fiatalt nehezebb szerződtetni, de erről sem mondtak le, hiszen az MLSZ NB I-es fiatal-, illetve magyarajánlását Zalaegerszegen is szeretnék betartani.

„Tavaly nyáron a Vasastól érkezett és azóta már Újpestre szerződött Bodnár Gergő is először a második csapatunkban lépett pályára, de már két hét után láttuk, hogy az első csapatban is megállja a helyét, és miután bizonyítani tudott az élvonalban, értékesíteni tudtuk a játékjogát. Az a célunk, hogy példát mutassunk a hozzánk érkező fiataloknak, hogy nálunk van fejlődési és továbblépési lehetőség. Garai Zétényt is azzal a céllal szerződtettük a télen, hogy fejlődési lehetőséget biztosítsunk neki.”

Bertát arról is kérdeztük, várható-e még változás az első csapat keretében, információink szerint ugyanis a 21 éves brazil védőért, Diego Borgesért már kapott egy egymillió dollár körüli ajánlatot a klub az amerikai Sporting Kansas Citytől.

„Annyit mondhatok, több klub is érdeklődött már Borges iránt, Európából és az amerikai MLS-ből is, és valóban kaptunk konkrét ajánlatot is. Jelenleg iránta van leginkább érdeklődés, de még nem döntöttünk a jövőjéről. Ami a lehetséges érkezőket illeti: ha lesz távozó, lehet érkező is, de alapvetően alulról építkezünk, és azért is igazolunk fiatalokat a második csapatba, hogy ha valaki távozik az első keretből, akkor házon belül is meg tudjuk oldani a helyettesítését.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), Garai Zétény (FC Ajka).

A ZTE II-höz érkezett: Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –