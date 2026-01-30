NB II: szintet lép a Kozármisleny és az MTK együttműködése; új játékos Budafokon és Kécskén is

A Kozármisleny és az MTK közötti kooperációs megállapodás új szintre lépése keretében a két klub időről időre felülvizsgálja majd a megállapodást a játékperc-menedzselés szempontjából és eszerint döntenek a játékosok listájáról, illetve a játéklehetőségekről.

A mislenyiek bejelentettek három labdarúgót, aki a kooperációs kölcsön keretében futballozhatnak náluk tavasszal. A 2007-es születésű László Krisztián 2025 tavaszán 13 NB III-as felnőtt bajnoki mérkőzésen egy gólt szerzett, 2025 őszén pedig 16 NB III-as összecsapáson 6 alkalommal volt eredményes; a szeptemberi Siófok–MTK Mol Magyar Kupa-mérkőzésen pedig az első csapatban is bemutatkozott. A másik kooperációs szerződéssel érkező labdarúgó a 2006-os születésű Mikolay Timóteus, aki 2022-ben 16 évesen mutatkozott be a felnőttek között az ETO Akadémia együttesében, az NB III Nyugati csoportjában. Ezt követően játszott a Vasas II-ben, majd az őszi szezonban az MTK II-ben, s fiatal kora ellenére már 36 NB III-as felnőtt mérkőzésen szerepelt.

A kooperáció lehetőséget ad 2005-ös labdarúgó kölcsönvételére is, Szolár Dávid így kerülhetett fel az MTK Budapest és a HR-Rent Kozármisleny közötti kooperációs listára. A 20 éves kapus már a harmadik idényét tölti az NB III-ban, az őszi szezonban 9 meccsen védte a fővárosi kék-fehérek második számú csapatának kapuját.

„Mikolay Timóteus közel két hete velünk készül, az edzőtáborban is végig velünk volt és jó benyomást keltett a stábban – mutatta be a klubhonlapon a két fiatal mezőnyjátékost Magyar Márk, klubigazgató. – Már korábban is felhívta rá a figyelmünket az MTK, de ősszel sérüléssel is bajlódott. Bal oldalon, leginkább szárnyvédőként bevethető játékos, aki játéktudásával és agilitásával sokat segíthet csapatunknak. László Krisztián már egy kicsit előrébb érzi jól magát a pályán, ő az MTK egyik legnagyobb tehetsége. Az edzőtábor utolsó napjaiban csatlakozott hozzánk, de rövid idő alatt is feltalálta magát NB II-as játékosaink között. Játékintelligens fiatal, aki remek produkcióval rukkolt elő az utolsó edzőmérkőzésünkön. Amikor minket fog erősíteni, akkor komoly segítsége lehet csapatunknak.”

A mislenyiek vasárnapi riválisa, a Tiszakécske LC bejelentette, hogy leigazolta a 18 éves Szekér Botondot. A fiatal labdarúgó szélső védőként bevethető. A játékos hatéves kora óta Ausztriában futballozott, végigjárta a korosztályos csapatokat, szerepelt a Rapid Wien és más egyesületek utánpótlásában, majd a harmad- és negyedosztályban a felnőttek között is bemutatkozott. Legutóbb az osztrák harmadosztályban szereplő SV Gloggnitz csapatát erősítette.

A Budafoki MTE pedig hosszú távú szerződést kötött Korponai Bencével, aki a klub támadószekcióját erősítheti. A 20 éves csatár a téli felkészülési időszakban nyújtott teljesítményével győzte meg a szakmai stábot, így a vezetőség a szerződtetése mellett döntött. Korponai pályafutása pedig szorosan kötődik Budafokhoz, hiszen utánpótláskorú játékosként itt tette meg első lépéseit. 2021-ben a Főnix Gold SE együtteséhez igazolt, majd 2025-ben Kápolnásnyéken folytatta karrierjét, onnan tér vissza most korábbi klubjához.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Gellér Axel (Majosi SE), Herczeg Botond (MTK – kölcsönbe, legutóbb Budafok, kölcsönben), Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid (mindannyian MTK – kooperációs kölcsön), Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA)

Távozott: Bedő Domonkos (Villány), Harsányi Dániel (PMFC), Kócs-Washburn Erik (Tiszakécske), Lengyel Noel (?), Máté Csaba, Artem Nahirnij (ukrán-magyar, ?), Pesti Zoltán (mindketten Paks – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAFOKI MTE-NÉL

Érkezett: Debreceni Zalán (Paks, legutóbb Mezőkövesd, kölcsönben), Korponai Bence (Kápolnásnyék), Torvund Alexander (CSM Olimpia Satu Mare – Szatmárnémeti, Románia)

Távozott: Herczeg Botond (MTK – kölcsönből vissza, onnan Kozármisleny, kölcsönbe)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL

Érkezett: Esery Desmond (Vasas Kubala Akadémia), Körmendi Kevin (Kisvárda – kölcsönbe), Kiss Ágoston (Vasas), Kócs-Washburn Erik (Kozármisleny), Sós Bence (Topolya – Szerbia, legutóbb kölcsönben Kazincbarcika), Szekér Botond (SV Gloggnitz – Ausztria)

Távozott: Grünvald Attila (?), Juhász Gergő (?), Szmola Bálint (?), Vukk Zsombor (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)