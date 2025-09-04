Újabb brazil játékost szerződtetett a Zalaegerszeg – hivatalos

Mint a ZTE írta, nemcsak Stefan Bitca szerződtetését sikerült véglegesíteni az átigazolási időszak utolsó napján, hanem Diego Borges ügyére is pontot tettek, akivel hároméves szerződést kötött a klub.

Diego Henrique Borges da Silva – ismertebb nevén Diego Borges – 2004. december 15-én született a brazíliai Agudos városában. A hátvéd 18 évesen a Falcon FC U20-as együttesében kezdte pályafutását, ahonnan később az ország egyik legnevesebb klubjához, a Santoshoz igazolt, majd 2025 telén a brazil másodosztályban szereplő Amazonas együtteséhez került kölcsönbe, ahol a felnőttek között is bemutatkozhatott.

A klub a bemutatása kiemelte, hogy a ballábas, 194 centiméter magas belső védő erős fizikumának, kemény és határozott játékának, valamint kiváló fejjátékának köszönhetően rendkívül hasznos tagja lehet a csapatnak.

„Fiatal kora ellenére érettséget és magabiztosságot sugároz a pályán. Pozíciójához képest meglepően gólerős, így rögzített helyzeteknél nemcsak a védelemben, hanem az ellenfél kapuja előtt is komoly veszélyt jelenthet” – olvasható a jellemzése a klub honlapján.

Borges a negyedik brazil nyári érkező Zalaegerszegen, korábban Joao Victor, Daniel Lima és Maxsuell Alegria csatlakozott a kerethez – utóbbi kettő kölcsönben.