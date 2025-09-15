Szarvaskendi felajánlás: ingyen sör Gróf Dávid ferencvárosi kapusmezéért

Fiesztahangulatban zajlott a Ferencváros szarvaskendi Mol Magyar Kupa-mérkőzése. A kétszáz lelket számláló Vas vármegyei falu minden lakójának örök emlék marad ez a meccs, ami hatványozottan igaz a játékosokra. Nem meglepő, hogy az FTC 15–0-ra nyert a megyei I. osztályú csapat ellen, ám a tizenöt kapott gól ellenére életük egyik legnagyobb élményén vannak túl a helyi futballisták
„Alig találom a szavakat, hihetetlen számomra, hogy a Ferencváros ellen játszottunk – mondta lapunknak a lefújás után Esztergályos Csaba, a Szarvaskend SE kapusa. – Szenzációs napon vagyunk túl, ez volt életem egyik legnagyobb élménye. Az öltözőben beszéltünk róla a kezdés előtt, hogy ilyen lehetőség csak egyszer adódik az életben, így mindenki maximálisan használja ki, tegye oda magát, ha elfárad, tudunk cserélni. Teljesen normális, hogy a végére kijött a háromosztálynyi különbség, a Ferencváros remek csapat, ismét nagyszerűen futballozott.”
Habár az első félidőben „csak” néggyel vezetett az FTC, a végére hatalmas lett a különbség, azonban Esztergályos Csabát így is ki kell emelni, a hazaiak kapusa a 15 kapott gól ellenére néhány bravúrt bemutatott.
„Érződött, hogy minőségi lövések érkeznek a kapumra, jóval nehezebb dolgom volt, mint hétvégente a vármegyei első osztályban. Az első gólnál például Cebrail Makreckis szép lövőcselt követően a rövid oldalt nézte, mégis a hosszúba lőtte a labdát… Esélyem sem volt, ahogy még néhány további lövésnél sem. Természetesen örülök, hogy sikerült hárítanom a tizenegyest, de pechem volt, hogy a kipattanó éppen a vendégek játékosa elé került, aki így az ismétlésnél már betalált. Elégedett vagyok a saját és a csapat teljesítményével is, nagyon elfáradtam… A végén kaptam egy medvepuszit, akkor azt éreztem, itt a vég, de tudtam, valahogyan ki kell bírnom a még hátralévő negyedórát.”
A lefújást követően az FTC játékosai kedélyesen beszélgettek a házigazdákkal, közös fotókat készítettek, s volt olyan futballista, aki a mezét is odaadta a riválisnak.
„Nagyon rendesek voltak velünk a ferencvárosiak, az első szögletüknél pacsiztak mindenkivel a kapunk előtt, meccs közben pedig sokat beszélgettünk. Gróf Dáviddal a kezdés előtt is váltottam néhány szót, a szünetben pedig odamentem hozzá, s mondtam neki, ha a végén ideadja a mezét, intézek neki sört a lefújást követően.”
A Szarvaskend négy fordulót követően két meccsel kevesebbet játszva a Vas vármegyei I. osztály középmezőnyében helyezkedik el, legközelebb szerdán Körmenden lép pályára.
„Remélem, nem okoz nagy kalamajkát a bajnokságot tekintve a Fradi elleni meccs, ugyanis a vármegyei I. osztályban szeretnénk elöl végezni. Azonban a csapatot ismerve nem lesz probléma, hatalmas élmény volt a Ferencváros ellen játszani – azt kívánom, minden amatőr futballista élje át ezt legalább egyszer –, de már a bajnokságra és a szerdai Körmend elleni mérkőzésre koncentrálunk.”
A Ferencvárosban jó néhány kiemelkedő teljesítményt lehetett látni Szarvaskenden, a saját nevelésű Gólik Benjámin is kitűnően futballozott. A 17 éves játékos első tétmérkőzését játszotta a felnőttek között, s csereként beállva három gólt szerzett, de a nyár végén a Vojvodinától szerződtetett Yusuf Bamidele is kiemelkedett. A nigériai támadó az első meccsét játszotta az FTC-ben, s rögtön négy gólt szerzett, Mohamed Abu Fani pedig idénybeli első fellépésén duplázott. Az izraeli középpályás a nyáron távozni akart a Ferencvárostól, nem került be sem a BL-selejtező-, sem pedig az El-keretbe, de végül az FTC-nél maradt.