Szarvaskendi felajánlás: ingyen sör Gróf Dávid ferencvárosi kapusmezéért

„Érződött, hogy minőségi lövések érkeznek a kapumra, jóval nehezebb dolgom volt, mint hétvégente a vármegyei első osztályban. Az első gólnál például Cebrail Makreckis szép lövőcselt követően a rövid oldalt nézte, mégis a hosszúba lőtte a labdát… Esélyem sem volt, ahogy még néhány további lövésnél sem. Természetesen örülök, hogy sikerült hárítanom a tizenegyest, de pechem volt, hogy a kipattanó éppen a vendégek játékosa elé került, aki így az ismétlésnél már betalált. Elégedett vagyok a saját és a csapat teljesítményével is, nagyon elfáradtam… A végén kaptam egy medvepuszit, akkor azt éreztem, itt a vég, de tudtam, valahogyan ki kell bírnom a még hátralévő negyedórát.”

A lefújást követően az FTC játékosai kedélyesen beszélgettek a házigazdákkal, közös fotókat készítettek, s volt olyan futballista, aki a mezét is odaadta a riválisnak.

„Nagyon rendesek voltak velünk a ferencvárosiak, az első szögletüknél pacsiztak mindenkivel a kapunk előtt, meccs közben pedig sokat beszélgettünk. Gróf Dáviddal a kezdés előtt is váltottam néhány szót, a szünetben pedig odamentem hozzá, s mondtam neki, ha a végén ideadja a mezét, intézek neki sört a lefújást követően.”

A Szarvaskend négy fordulót követően két meccsel kevesebbet játszva a Vas vármegyei I. osztály középmezőnyében helyezkedik el, legközelebb szerdán Körmenden lép pályára.

„Remélem, nem okoz nagy kalamajkát a bajnokságot tekintve a Fradi elleni meccs, ugyanis a vármegyei I. osztályban szeretnénk elöl végezni. Azonban a csapatot ismerve nem lesz probléma, hatalmas élmény volt a Ferencváros ellen játszani – azt kívánom, minden amatőr futballista élje át ezt legalább egyszer –, de már a bajnokságra és a szerdai Körmend elleni mérkőzésre koncentrálunk.”