Tizenöt gólt szerzett a Ferencváros Magyar Kupa-meccsen Szarvaskenden

MOL MAGYAR KUPA

3. forduló (a 32 közé jutásért)

Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC 0–15

Szarvaskend, Szarvaskend Sporttelep. 3500 néző. Vezette: Molnár Attila

Szarvaskend: Esztergályos – Tóth A., Tóth G. (Törő, 49.), Földes, Cseresnyés – Kopfer (Kis-Nemes, 68.), Zsoldos, Kellner (Tompa, 49.), Németh M. (Tuboly M., 49.) – Niksz, Velekei (Wolf, 61.). Edző: Kurucz Ádám

Ferencváros: Gróf – Makreckis (Cadu, 52.), Gartenmann, I. Cissé (Szalai G., 68.), Nagy B. (Gólik, 52.) – Romao (Madarász, a szünetben), Kanikovszki (Abu Fani, a szünetben) – Zachariassen, Levi, Arzani – Yusuf. Edző: Robbie Kean

Gólszerző: Makreckis (13.), Yusuf (30., 56., 71., 84.), Levi (38.), Arzani (42., 51., 66.), Abu Fani (60., 73.), Gólik (63., 75., 86.), Gartenmann (69.)

„Kocsma a pályán.”

Ezt a feliratot ragasztották ki szombaton egy fehér papírra a legnépszerűbb szarvaskendi vendéglátóipari egység ajtajára, a Kofi kocsmára. Nem csoda, hogy kiürült a hely, a kétszáz lelket számláló falu szinte minden lakosa a sportpályát célozta meg, ugyanis a Ferencváros játszott a vas vármegyei első osztályban szereplő helyi együttes ellen a Mol Magyar Kupában. Aki nem a futballpálya felé ment, az a kerítésen lógott, legyen idős, fiatal, férfi vagy nő,az itt lakók feltehetően ritkán tapasztalnak dugót a faluban – nos, szombaton ez is megtörtént. Hömpölygő tömeg rohamozta meg a Szarvaskend SE pályáját, rengeteg gyerek érkezett különböző mezbe bújva, a magyar válogatott dresszbe öltözött kisfiú épp azt ecsetelte FTC-pólós barátjának, hogy szerinte nem szerez sok gólt a fővárosi csapat, míg egy hölgy arra figyelmezette a párját, hogy szorosan fogja a belépőjegyüket, nehogy valaki kikapja a kezéből.

Le a kalappal a rendezők előtt, minden gördülékenyen ment, a rengeteg autót remekül navigálták a parkolóba, amely ezúttal a szántóföldön volt kialakítva a kukoricatábla mellett. Hiába jelentkezett be néhány környékbeli település, hogy szívesen megrendezné a mérkőzést, a Szarvaskend SE vezetősége mindent megtett, hogy saját pályán fogadhassaa rekordbajnokot, így a kis klub több mobillelátót is beszerzett, valamint helyi összefogással építettek saját kezükkel is ülőhelyeket.

Egy szó, mint száz, felpezsdült Szarvaskend és környéke, ilyet errefelé eddig nem lehetett tapasztalni. Szombaton az első üdvrivalgást háromnegyed háromkor lehetett hallani, amikor begurult a Ferencváros busza. Először Robbie Keane vezetőedző szállt le, majd követték a stábtagok és a játékosok, akik rögtön szemügyre vették a pályát, s konstatálhatták, remek minőségű gyep várja őket. A tekintélyes nézősereg legnagyobb része vas vármegyei származású, a harminc kilométerre lévő Szentpéterfán felnövő Varga Barnabás miatt érkezett, ám szomorúan hallották, hogy a magyar válogatott csatára nincs ott a keretben, annak ellenére sem, hogy a Szarvaskend SE vezetősége külön kérte a Ferencvárost, ha csak pár percet is, de játsszon kicsit a helyiek hőse. Ugyanakkor a környékben (is) roppant népszerű csatár elutazott a csapattal, s a kezdőrúgásnál mindkét játékrész elején ő segédkezett – úgyhogy nem volt hiányérzet, az érte drukkoló helyiek és környékbeliek lelkesen és szeretettel skandálták a nevét.

S ha már a kezdés...

A meccs előtt nem sokkal az FTC kispadja mellé további székeket helyeztek ki, ugyanis nem volt elég hely a stábtagoknak, érdekes volt látni, hogy Ötvös Bencének és Szalai Gábornak néhány napja még a Puskás Arénában volt jelenése Portugália ellen, most pedig a szarvaskendi vonal mellett beszélgettek.

Ahogy várni lehetett rögtön magához vette a kezdeményezést a Ferencváros, ám Niksz Tamás nevéhez fűződött az első szép megmozdulás, a hazaiak játékosa nagyszerű testcsellel csapta be Júlio Romaót, aki csak szabálytalanul tudta megfékezni. Cebrail Makreckis, a bajnokcsapatban először játszó Yusuf Bamidele, Jonathan Levi és Daniel Arzani góljaival a szünetben 4–0-ra vezetett az FTC, de a hazaiak minden dicséretet megérdemeltek, sportszerűen küzdöttek, s olykor szép megmozdulásokat mutattak be. Leginkább a kapuban Esztergályos Csabát lehet kiemelni, aki több remek védéssel vetette észre magát. Az Ausztriában sírkövesként dolgozó futballista mellett Niksz Tamás is élvezte a játékot, az ő nevéhez fűződött az első hazai helyzet, illetve róla kapott sárga lapot Júlio Romao.

A szünetben pályára lépett az idényben első tétmérkőzését játszó Mohamed Abu Fani is, az izraeli annak ellenére maradt az FTC-ben, hogy úgy tűnt távozik. A fordulás után valóságos gólfesztivált tartott a Ferencváros (a felnőttek között első tétmérkőzését játszó Gólik János háromszor is betalált, míg az új szerzemény Yusuf Bamidele négy gólt lőtt), ám ennek ellenére a szarvaskendi játékosok minden dicséretet megérdemelnek (az a gesztusuk különösképpen emlékezetes marad, hogy a tizenegyest hárító, de az ismétlésből mégis gólt kapó kapusukat ugyanúgy ölelték, mintha fogta volna a labdát, mert a bravúr megvolt), s minden bizonnyal életük mérkőzésén vannak túl.

Vasárnaptól minden visszatér a régi kerékvágásba.

A Kofi kocsma is visszaköltözik a futballpályáról a Kút utca mellé.