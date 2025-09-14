Szabó Alex: Biztos, hogy felszívjuk magunkat az újpestiek ellen

Lila-fehér rangadó lesz a Mol Magyar Kupa 3. fordulójának utolsó mérkőzésén, vasárnap délután az NB I-ből tavasszal kieső Kecskeméti TE az élvonalbeli Újpest FC-t fogadja. A válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünet Szabó Alex, a KTE védője számára különlegesen telt, hiszen a napokban édesapa lett, megszületett a kislánya, Zója Emma, aki bearanyozza a napjait. De már az Újpest elleni kupacsatára is készül a 27 éves játékos.

„Jeleztem a mesternek, hogy tudom vállalni a játékot vasárnap – mondta lapunk megkeresésére Szabó Alex, miután fogadta gratulációnkat. – Persze azt, hogy bekerülök-e a kezdőcsapatba, az edzőnk, Tímár Krisztián dönti el. Ha számol velem, természetesen pályára lépek, és rendkívül motiváltan várom a mérkőzést, így, hogy a kislányom egészségesen megszületett. Az anyukája is jól van, nagyon boldogok vagyunk.”

A két csapat között most osztálykülönbség van, de néhány hónapja még a Kecskemét is az élvonalban szerepelt, így ez a meccs talán a kupaforduló legrangosabb párosítása.

„Parázs meccsre számítok – folytatta Szabó Alex. – Természetesen felkészültünk az Újpestből, mint ahogyan minden csapatból próbálunk. Tudjuk jól, hogy ellenfelünk támadásban igencsak kreatív, de megvannak a gyengeségei is, ezeket igyekszünk kihasználni. A lényeg, hogy próbáljuk minél jobban futballozva a lehető legjobb eredményt elérni. Az biztos, hogy nem feltartott kézzel vágunk neki a párharcnak, arra törekszünk, hogy a pályán eltüntessük az osztálykülönbséget.”

Kérdésünkre, hogy az NB II-t két győzelemmel és három vereséggel kezdő KTE-nek mennyire fontos a kupaszereplés, így felelt:

„Nincs kimondva nálunk, hogy a bajnokságra vagy a Magyar Kupára figyeljünk-e inkább. Amikor elérkezik a mérkőzés, nem azzal foglalkozunk, hogy bajnoki vagy kupameccs, mindig nyerni akarunk. Aki nem így tesz, szerintem nem sportember. Amint elkezdődik az összecsapás, csak az számít, hogy ott és akkor győzni kell.”

Az előző NB I-es idényben játszott három egymás elleni mérkőzésen egy vereség mellett két döntetlent játszott a Kecskemét az Újpesttel.

„Azokból a találkozókból már nem lehet kiindulni – vélekedik Szabó Alex. – Teljesen más az Újpest is, a nyáron jelentősen átalakult, érkeztek új játékosok, miközben mi is sokat változtunk, rengetegen elmentek tőlünk, de jöttek újak is. Szóval, teljesen más csapatok találkoznak, így eltérő mérkőzésre számítok.”

Az ugyanakkor biztos, hogy a sorsolás lehetett volna kegyesebb is a Kecskeméthez a 32 közé jutásért zajló fordulóban.

„Tényleg kaphattunk volna könnyebb ellenfelet, de fel lehet ezt másként is fogni. Lelkesít minket, hogy az Újpest ellen játszhatunk, patinás klub, biztos, hogy felszívjuk magunkat, és a szurkolókat is vonzza ez a párosítás, nagyszerű meccshangulat várható.”

MOL MAGYAR KUPA

3. forduló (a 32 közé jutásért)

16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

