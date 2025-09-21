Molnár Rajmund: A lelátói eufória, amit a gólom kiváltott, bizonyosan velem marad

„Nagy élmény volt ilyen hatalmas közönség előtt játszani, a korábbi klubomnak sokkal kisebb volt a tábora. Imádok ekkora hangzavarban futballozni!” – idézi a Pogon hivatalos honlapja az MTK-tól nemrégiben szerződtetett magyar labdarúgót, Molnár Rajmundot, akinek ez volt a második mérkőzése a lengyel klubban, a kezdőcsapat tagjaként pedig az első.

Természetesen a gyönyörű mozdulattal rúgott, 1–0-s vezetést eredményező góljáról is kérdezték a magyar támadót:

„Először is azért örülök a gólnak, mert nagyszerű így bemutatkozni az új csapatom drukkereinek. Másfelől pedig ritkán szerez az ember gólt ilyen mozdulattal… A lelátói eufória, amit a gólom kiváltott, bizonyosan velem marad. Fantasztikus pillanat volt. Azon leszek, hogy még sok ilyen legyen. Maradéktalanul boldog persze nem lehetek, mert első a csapat, és sajnos nem nyertünk. Szóval nem összegezhetek úgy, hogy ez jó teljesítmény volt.”