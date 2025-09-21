Nemzeti Sportrádió

Molnár Rajmund: A lelátói eufória, amit a gólom kiváltott, bizonyosan velem marad

2025.09.21. 21:39
Molnár Rajmund ezzel a mozdulattal szerezte meg első gólját a Pogonban (Fotó: Imago Images)
Gyönyörű góljának és a közönség reakciójának nagyon örül, azonban a vereség miatt nem elégedett maradéktalanul vasárnapi teljesítményével – Molnár Rajmund röviden értékelte a Pogon–Lechia (3–4) lengyel bajnokin gyűjtött tapasztalatait.

„Nagy élmény volt ilyen hatalmas közönség előtt játszani, a korábbi klubomnak sokkal kisebb volt a tábora. Imádok ekkora hangzavarban futballozni!” – idézi a Pogon hivatalos honlapja az MTK-tól nemrégiben szerződtetett magyar labdarúgót, Molnár Rajmundot, akinek ez volt a második mérkőzése a lengyel klubban, a kezdőcsapat tagjaként pedig az első.

Pogoń Szczecin 1-0 Lechia Gdańsk - Rajmund Molnár great goal 24' (Ekstraklasa)
Természetesen a gyönyörű mozdulattal rúgott, 1–0-s vezetést eredményező góljáról is kérdezték a magyar támadót:

„Először is azért örülök a gólnak, mert nagyszerű így bemutatkozni az új csapatom drukkereinek. Másfelől pedig ritkán szerez az ember gólt ilyen mozdulattal… A lelátói eufória, amit a gólom kiváltott, bizonyosan velem marad. Fantasztikus pillanat volt. Azon leszek, hogy még sok ilyen legyen. Maradéktalanul boldog persze nem lehetek, mert első a csapat, és sajnos nem nyertünk. Szóval nem összegezhetek úgy, hogy ez jó teljesítmény volt.”

Legfrissebb hírek

