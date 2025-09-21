Molnár Rajmund: A lelátói eufória, amit a gólom kiváltott, bizonyosan velem marad

„Nagy élmény volt ilyen hatalmas közönség előtt játszani, a korábbi klubomnak sokkal kisebb volt a tábora. Imádok ekkora hangzavarban futballozni!” – idézi a Pogon hivatalos honlapja az MTK-tól nemrégiben szerződtetett magyar labdarúgót, Molnár Rajmundot, akinek ez volt a második mérkőzése a lengyel klubban, a kezdőcsapat tagjaként pedig az első.
Természetesen a gyönyörű mozdulattal rúgott, 1–0-s vezetést eredményező góljáról is kérdezték a magyar támadót:
„Először is azért örülök a gólnak, mert nagyszerű így bemutatkozni az új csapatom drukkereinek. Másfelől pedig ritkán szerez az ember gólt ilyen mozdulattal… A lelátói eufória, amit a gólom kiváltott, bizonyosan velem marad. Fantasztikus pillanat volt. Azon leszek, hogy még sok ilyen legyen. Maradéktalanul boldog persze nem lehetek, mert első a csapat, és sajnos nem nyertünk. Szóval nem összegezhetek úgy, hogy ez jó teljesítmény volt.”
A Pogon kilenc meccsen szerzett 10 pontjával a 12. helyen áll, következő ellenfele a 11 pontos Legia lesz Varsóban.
„Az öltöző most szomorú, de gyorsan össze kell szednünk magunkat, elemezni a hibákat, és mindent megtenni a következő meccs megnyeréséért. Sok örömet szeretnénk szerezni a drukkereinknek ebben az idényben” – zárta rövid értékelését Molnár.