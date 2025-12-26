Így teljesítettek az NB I-et elhagyó légiósok (III. rész)

DIÓSGYŐR

A bolgár Bozsidar Csorbadzsinszkivel nem hosszabbított szerződést a borsodi klub, a középhátvéd szeptember 30-ig csapat nélkül volt, akkor igazolta le a Botev Vraca. Az első osztály középmezőnyében tanyázó klubnál alapemberré vált, az utolsó nyolc bajnokit kivétel nélkül végigjátszotta.

Braniszlav Danilovics 2025 februárjában még védett egy meccset a DVTK-ban, de nyáron rá sem számítottak tovább. A 37 éves szerb kapus azóta sem talált csapatot.

Bár tavasszal rendszeresen pályán volt, Vlagyiszlav Klimovicsról is lemondott a Diósgyőr. A fehérorosz középpályásra a Torpedo-BelAZ csapott le, és a tizenöt bajnokiból tizennégyszer is pályára küldte, egy gólt szerzett. A 29 éves játékost hol le-, hol becserélték, egy meccset sem játszott végig a hetedik helyen záró csapatban

Meglepetés volt, hogy a nyári átigazolási időszak vége előtt a DVTK elengedte Rudi Pozeg Vancast, a szlovén ugyanis korábban meghatározó tagja volt a diósgyőrieknek. Az egyszeres válogatott támadó középpályás visszatért Szlovéniába, a Celjében rögtön a második bajnokiján eredményes volt, de csak háromszor kapott helyet a kezdőben, hét meccsen két gólt szerzett a bajnokságot toronymagasan vezető csapatban.

Rudi Pozeg Vancas két gólt szerzett Celjében (Fotó: Török Attila)

Marko Rakonjacot a nyáron visszarendelte a Lokomotiv Moszkva, de az oroszok nem tartották meg, és a szerződésbontás után Görögországba került. Az OFI Krétánál egyelőre csak keresi magát a montenegrói támadó, aki 13 meccséből csak egyszer volt kezdő, és gólt sem szerzett az alsóházban szerénykedő csapatnál.

A bosnyák Sinisa Sanicaninról Pozeg Vancassal egy időben mondtak le, a védelem közepén és bal oldalán is bevethető labdarúgó ezután aláírt a Borac Banja Lukához, amelynél alapembernek számít, 12 mérkőzésen volt kezdő a bajnokságot vezető csapatnál.

Christ Tiéhit a kölcsönjáték után nem marasztalta a DVTK, az elefántcsontparti középpályás így visszatért Ostravába. Az utolsó előtti helyen álló Baniknál eleinte kezdőként számoltak vele, ám augusztus vége óta egyetlen bajnokin kapott csak lehetőséget, összesen ötször játszott.

FEHÉRVÁR FC

A székesfehérváriaknál hatalmas változásokat hozott az NB I-es búcsú, a korábban szebb napokat is megélő csapat minden légiósától megvált.

Alekszandre Kalandadze kölcsönben érkezett Tbilisziből, a Dinamo az új idényre viszont már ingyen engedte át a bajnokságot vezető Wisla Plocknak. A grúz belső védő azonban eddig nem találja a helyét az Ekstraklasában, nyolc meccséből csak egyszer volt kezdő, edzője rendre a kispadon „felejti”.

A koszovói Lirim Kastrati a tavaszi utolsó fordulókban nem tudott segíteni a Fehérvárnak, és nyártól Albániában folytatta. A Vllazniával a bajnoki címért is harcban áll, és rendszeresen a kezdőben kap játéklehetőséget, egyedül a Vora elleni meccset hagyta ki sárga lapok miatt. A gólokkal azonban egyelőre adós, tizenhat meccsen csak egyszer talált be.

A bosnyák Ivan Milicevic a dán másodosztályba került, ahol a Horsensben sokáig alapembernek számított, az utolsó három fordulóban viszont csak egyszer kapott lehetőséget csereként, 16 mérkőzése van.

A francia-bolgár Szimeon Petrovot a Fehérvár kénytelen volt kivásárolni a Slask Wroclawtól, ám szinte egyből szerződést is bontott vele. A 25 éves labdarúgó a Botev Plovdivhoz került, amelynél eleinte vádlisérülés is hátráltatta, ám a novemberi válogatott szünet óta rendre a kezdőben kap helyet, ősszel összesen nyolcszor játszott.

A svájci Kristian Sekularac nem tudott segíteni a fehérváriakon, és Magyarországról történt távozása után sokáig klub nélkül volt. Azóta szerződtette őt a szerb élvonalban szereplő, ott ötödik helyen álló Zseljeznicsar Pancsova, de eddig nem tudta magát beverekedni a meccskeretbe.

Nikola Szerafimov (Fotó: Dömötör Csaba)

Nikola Szerafimov Székesfehérváron alapember volt, a „légióstalanítás” után Bulgáriába került, de a Levszki Szófiában eddig csak négy bajnokin játszott, előfordult, hogy a védelem közepe helyett inkább a jobb oldalon számolt vele a stáb. November 23-án, a Montana ellen 5–1-re megnyert meccsen megszerezte első gólját a bolgár élvonalban, csapata pedig harcban áll a bajnoki címért.

Bár Nicolás Stefanellivel kapcsolatban korábban olyan hírek érkeztek, hogy visszatérne Svédországba, végül hazájában kötött ki. Az argentin támadó azonban csak kiegészítő ember a Defensánál, ötször cserélték be, alig egyórányi játéklehetőséget kapott.

MTK

Nincs olyan légiós, aki már nem az NB I-ben futballozik.

ÚJPEST

Mamoudou Karamoko a Fehérvár után Újpesten is kölcsönben szerepelt, de egyik klub sem vásárolta meg a játékjogát. A dán FC Köbenhavn végül 2025 nyarán lemondott a támadóról, aki a bukaresti Dinamóhoz került, amelyben ősszel 16 meccsen öt gólt is szerzett.

Vincent Onovo legutóbb február 8-án, a győri 0–3 alkalmával viselhette az Újpest mezét, a rutinos középpályásra azonban a folytatásban nem számított Bartosz Grzelak és az őt váltó Damir Krznar sem, sőt, február 22. után egyszer sem kapott helyet a meccskeretben. A nigériai védekező középpályásról a nyáron lemondott az Újpest, Onovo azóta is csapat nélkül van.