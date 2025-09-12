Horváth Ferenc: A siker személyvonaton érkezik Tatabányára

Péntektől vasárnapig a legjobb 32 közé kerülésért lépnek pályára a csapatok a Mol Magyar Kupában: a párharcok sora az Opus Tigáz Tatabánya–Soroksár SC mérkőzéssel veszi kezdetét. Az előző idényben a két klub még az NB II-ben találkozott (ősszel a Soroksár pályaválasztóként 2–0-ra győzött, tavasszal 0–0 lett), ám mert a Bányász nem tudta kiharcolni a bennmaradást, immár osztálykülönbség van a két együttes között. A hazaiak kispadján a korábbi nagyszerű támadó, a 32-szeres válogatott Horváth Ferenc ül az elmúlt hét csütörtökje óta, és bár a bemutatkozó meccse a Zsámbék ellen rosszul sült el (3–1-es vereség lett a vége), a játékosok edzésmunkája bizakodóvá teszi a szakembert.

„Sohasem egyszerű bajnokság közben átvenni egy csapatot, nekünk három napunk volt az első közös bajnokira készülni, újabb öt nap elteltével pedig Magyar Kupa-találkozó vár ránk… – mondta a csütörtöki edzést követően lapunknak Horváth Ferenc. – Elkezdtük tanulni azt, amit a mérkőzéseken szeretnék viszontlátni, de hogy a rövid idő alatt meddig jutottunk, a pénteki meccs mutatja meg. Ahogy edzenek a srácok, nagyon tetszik, ezért is volt váratlan, ami a vasárnapi, Zsámbék elleni bajnokin történt. Nem volt semmi előjele, támadtunk, mondhatom, fölényben futballoztunk, aztán jött egy kontra, és máris hátrányban kellett játszanunk, de azt is hozzá kell tenni, mindez semmit sem von le a Zsámbék érdemeiből. Meglehetősen nagy pofon volt ez a klubnak, a labdarúgóknak, és természetesen engem is kellemetlenül érintett. Megbeszéltük, mi történt, és azt is, ha ezen az úton megyünk tovább, mi történhet. Tagadhatatlan, a zsámbéki gyors átrobogott rajtunk, de a siker személyvonaton érkezik. Az, hogy a vasárnapi találkozó milyen sebeket ejtett a játékosokon, pénteken derül ki, azonban ha átmentjük azt a sebességet, amelyet az edzéseken látok, érdekesen is alakulhat a párharc.”

S ha már említettük a két együttes előző idényben játszott meccseit: az elsőn, amikor a Soroksár 2–0-ra nyert, még Gyürki Gergely ült a tatabányai kispadon, a tavaszi, gól nélküli döntetlent hozó összecsapáson pedig már Klausz László dirigált, ennek ellenére biztosak vagyunk benne, pénteken a két vezetőedző régi ismerősként üdvözli egymást. Az 58-szoros válogatott Lipcsei Péter 2017 óta felel a Soroksár szakmai munkájáért, talán leírni sem kell, hogy Horváth Ferenccel a Ferencvárosban és a válogatottban is futballozott együtt. NB III-as csapatként a Tatabányának már két párharcot is meg kellett vívnia ahhoz, hogy eljusson a Mol Magyar Kupa 3. fordulójába (a vele egy csoportban lévő Balatonfüred vendégeként hosszabbításban 3–2-re győzött, a vármegyei első osztályú Nyergesújfalu otthonában pedig 3–0-ra nyert), ha a harmadikat is sikerrel veszi, az a papírforma borulását jelenti.

„Nemcsak Lipcsei Péterrel játszottam annak idején együtt, hanem a segítőjével, Dejan Milovanoviccsal is, de ettől még nincs pluszmotiváció bennem: egyszerűen csak örülök, hogy látom majd őket… – folytatta Horváth Ferenc. – A Soroksár egy osztállyal feljebb szerepel, mint mi, esélyese a mérkőzésnek, de ha visszaköszönnek az edzéseken látottak, bármi megtörténhet.”

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Péntek

19.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)

Szombat

11.00: Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)

13.00: PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III)

14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC

15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC

15.00: Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC

15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

15.00: Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)

15.00: Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III)

15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)

15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)

15.00: Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II)

16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest

16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)

18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good

19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)

Vasárnap

15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III)

15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III)

15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)

15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.)

16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!