Marek Heinz: A Fradi-tábor jelentheti a pluszt a Plzen ellen

– Az előző évad második helyezése után a Viktoria Plzen kilenc fordulót követően negyedik a tabellán, lemaradása hét pont az éllovas Sparta Prahával szemben. Milyen a csapat idénybeli teljesítménye?

– A rajt nem sikerült valami jól, ám az eredmények ellenére úgy látom, javult a játéka – mondta a Nemzeti Sportnak a 48 éves Marek Heinz, a Ferencváros korábbi 30-szoros cseh válogatott támadója, aki manapság játékosügynökként dolgozik hazájában. – Mostanra újra jó formát mutat a csapat, a győzelmek sem maradnak el, igaz, a hétvégén egygólos vereséget szenvedett Prágában a Spartától. A Sigma Olomouc elleni legutóbbi hazai mérkőzése csalóka, mert csak egy góllal nyert, pedig a helyzetek száma és minősége alapján akár három- vagy négygólos lehetett volna a különbség. Persze végső soron a három pont a lényeg – hogy egy-nullával vagy öt-nullával húzza be a meccset, másodlagos.

– Mindössze három játékos csatlakozott a nyáron az együtteshez, miközben tizenegyen távoztak. A játékon megmutatkozik, hogy sokan eligazoltak?

– A kulcsemberek közül kevesen hagyták el a csapatot. A klub filozófiája mindig is az volt, hogy ha valaki távozik, érkezzen megfelelő játékos a helyére. Ezen a téren nagyszerűen teljesít a Plzen. Lehet, hogy nem igazol nagy neveket, de rendre olyan futballistákat szerez meg, akik képesek ugyanazon a szinten teljesíteni vagy akár jobban is, mint elődeik. A csapat sztárjának tartott Pavel Sulc például Lyonba igazolt, a hírek szerint hét és fél millió euróért engedték el, ám a Plzen nélküle is jól játszik, nem lehet észrevenni, hogy kivették a szerkezetből az előző évad húzóemberét. Számomra ez is azt mutatja, mennyire megbízható a klubnál a háttérmunka. A csapat rendszere évek óta ugyanaz, Miroslav Koubek vezetőedző és stábja nem forgatja fel a szerkezetet. Ez a stabilitás a csapat egyik fő erénye.

– Kik jelenleg az együttes legjobbjai?

– A támadósorban Matej Vydrát nagyon fontos láncszemnek tartom. Nemcsak a góljai miatt – már hatnál jár a bajnokságban –, hanem mert a pályán kívül is vezér. Az öltözőben hallgatnak rá a társak, erős személyiség. Rafiu Durosinmire is érdemes odafigyelni, és van még néhány fiatal, akik szépen fejlődnek. A tapasztalat és a lendület jó kombináció, márpedig a Plzen egyikből sem szenved hiányt.

– A Viktoria egygólos hátrányt ledolgozva ejtette ki februárban a Ferencvárost az Európa-ligából. Ezúttal milyen mérkőzésre számít Budapesten?

– Szerintem szoros lesz, és a nemzetközi színtéren szerzett tapasztalatnak óriási jelentősége lehet. A Viktoria ezen a téren is jól áll, hiszen évek óta rendszeres résztvevője valamelyik európai kupasorozatnak, a Bajnokok Ligájában négyszer is játszott, legutóbb a 2022–2023-as idényben. Az ilyen tapasztalatot nem lehet megvásárolni – ezt át kell élni. A plzeni játékosok tudják, hogyan kell reagálni az idegenbeli nyomásra, hogyan tartsák meg az előnyt, ha csak öt perc van hátra a találkozóból. Ezzel együtt a Ferencváros otthonában sohasem egyszerű futballozni, és van egy faktor, ami a magyar csapat malmára hajthatja a vizet.

– Éspedig?

– A szurkolók. A Ferencváros hazai közönsége fantasztikus, óriási pluszt adhat a csapatnak a buzdítás. Hozzáteszem, a Plzen rutinos társaság, rengeteg idegenbeli párharcot megvívott már, nem ijed meg a hangulattól, a hazai játékosok mégis sokat meríthetnek abból, hogy a lelátóról folyamatosan űzik-hajtják őket. Kiélezett, izgalmas párharcra számítok, s egyvalami biztos: a nézők remek meccset látnak.

– Kétezertíz és kétezertizenegy között szerepelt a Ferencvárosban – akkor még egészen másmilyen viszonyok uralkodtak a klubnál. Szeretett a zöld-fehérek játékosa lenni?

– Csak szép emlékeim vannak Budapestről és a Ferencvárosról. Nagyon szeretem a várost, ha tehetem, évente egyszer-kétszer visszatérek. Az FTC hatalmas klub, nagy hagyományokkal. Az egyetlen, ami kicsit fáj, hogy amikor ott játszottam, még a régi stadionban futballoztunk – szívesen megtapasztaltam volna a Groupama Aréna miliőjét.

– Tizennégy évvel a távozása után is kötődik a klubhoz?

– Egykori Fradi-játékosként mindig a csapat szurkolója maradok. Ha időm engedi, szívesen visszatérnék meccsre is, érdekel az új stadion atmoszférája. Különleges ajándék ilyen közegben futballozni, örülök, hogy a pályafutásom végén ferencvárosi lehettem.

