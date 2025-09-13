Élete mérkőzésére készül a szarvaskendiek sírkövese

Felpezsdült Szarvaskend. A Vas vármegyei I. osztályban játszó csapat a Ferencvárost fogadja a Mol Magyar Kupában, ettől pedig lázban ég a teljes falu, azaz a kicsivel több mint 200 lakos. A Szarvaskend és a Ferencváros még sohasem találkozott egymással, így kupatörténelmi meccs vár a csapatokra, amelyet a hazaiak már tűkön ülve várnak.

„Nem kérdés: ez lesz életem legnagyobb mérkőzése – mondta lapunknak Esztergályos Csaba, a Szarvaskend kapusa. – Amikor kiderült, hogy a Ferencvárossal játszunk a kupában, még annyira nem is gondoltam bele, de ahogy közeledik a meccs, úgy tudatosult bennem egyre jobban. A héten munka közben mindennap csak ez a találkozó járt a fejemben. Ausztriában dolgozom egy sírkőfaragó cégnél, de a csapatban van mérnök, börtönőr, rajtam kívül is van sírköves, generálkivitelezőnél dolgozó vagy éppen vendéglátós. Hatalmas összefogás alakult ki a faluban annak érdekében, hogy minden rendben legyen a Ferencváros elleni mérkőzésre, rengetegen segítettek. A múlt szombati bajnoki után vasárnap reggel például a csapattal segítettünk felépíteni a mobillelátókat és elhelyezni a székeket. A kispadokat lefestettük és új üléseket tettünk ki. Az öltözővel nem kellett csinálnunk semmit, ugyanis nemrégiben lett felújítva. Szép lett, talán a Ferencvárosnak is megfelel. A pálya is nyáron esett át egy felújításon, tíz esztendeje vagyok a klubnál, de talán most a legjobb a gyep.”

A Szarvaskend már két kört ment a Magyar Kupában, előbb a Zalaszentgrótot, majd a Sárisápot győzte le 2–1-re. Mindkét összecsapáson hátrányból fordított, ami az együttes mentális erejét mutatja, de a Ferencváros ellen a harminckettő közé jutásért pokoli nehéz dolga lesz.

„A megyében úgy ismernek minket, hogy hajtós focit játszunk és az utolsó pillanatig nem adjuk fel. Ez az egyik legnagyobb erősségünk, egymásért harcolunk, s az biztos, hogy bárhogy is alakul a Fradi elleni meccs, végig biztatjuk egymást.”

Esztergályos Csaba egyedüli felnőtt kapusként szerepel a szarvaskendi keretben, a kispadra rendre az ifiegyüttes kapusa ül le, s hozzátette, szokta nézni a Ferencváros mérkőzéseit.

„Nem kérdés, hogy a Ferencváros a legjobb magyar csapat, amely hihetetlen múlttal büszkélkedhet. Előfordul, hogy a helyi vendéglátóegységben nézzük meg közösen a Fradi-meccseket, szeretem az együttes futballját. Nem mondanám magam Fradi-szurkolónak, de a fél csapatunk odavan a zöld-fehérekért. Természetesen ők még jobban várják a mérkőzést, de van egy korábbi csapattársunk, aki a nyáron igazolt Ausztriába, és ő hatalmas Ferencváros-drukker. Éveken keresztül gólkirály volt, most nagyon szívja a fogát, szívesen játszana a kedvencei ellen. Beszéltünk róla az edzéseken, hogy furcsa lesz sokaknak a kedvenceik, példaképeik ellen futballozni, de ezt mentálisan is kezelniük kell.”

Noha vélhetően nem a legerősebb összeállításban lép pályára az FTC Szarvaskenden, így is képzett játékosok támadják a hazaiak kapuját.

„Éppen azon gondolkoztam a napokban, hogy egyidősek vagyunk Varga Barnabással, s mivel ő is vasi származású, jó esélyt látok rá, hogy utánpótlásban játszottunk egymás ellen, de nem emlékszem rá. Nem tudom, ő pályára lép-e, de bárki is játszik a Fradiban, biztosan nem a kezembe rugdossák a labdát… Nem kérdés, többgólos különbség lesz a két csapat között, a célom az, hogy élvezzem a kilencven percet és a lehetőséget, hogy a Fradi ellen játszhatok. Azt sem tudom, hogy Dibusz Dénes elutazik-e Szarvaskendre, jó lenne elkérni a mezét, de Gróf Dávid felsőjének is nagyon örülnék. Valószínűleg ez az első és utolsó tévés meccsünk, igyekszünk megélni minden pillanatát.”

Tizenhárom nap elteltével lép pályára ismét tétmérkőzésen a Ferencváros, Debrecen után Szarvaskenden. A válogatott szünet utáni első meccset amolyan hírverő összecsapásnak is fel lehet fogni, hiszen nem kérdés, a zöld-fehérek toronymagas esélyesei a kupameccsnek. Jó kérdés, hogy Robbie Keane vezetőedző milyen kerettel utazik a vasi faluba, s milyen kezdőt küld pályára a vármegyei I. osztályú ellenféllel szemben. Az szinte biztosra vehető, hogy a válogatottban kisebb sérülést szenvedő Dibusz Dénes nem játszik, így vélhetően Gróf Dávid véd. Jó esély van Botka Endre, Szalai Gábor, Nagy Barnabás, Gruber Zsombor, Cadu, Kristoffer Zachariassen és Daniel Arzani játékára is, valamint bemutatkozhat a nigériai támadó, Bamidele Yusuf. Az FTC ezt követően jövő pénteken a Diósgyőrt fogadja az NB I-ben, majd szeptember 25-én kezdődik az Európa-liga-alapszakasz, a Viktoria Plzen érkezik a Groupama Arénába. Gróf Dávid védheti az FTC kapuját

MOL MAGYAR KUPA

3. forduló (a 32 közé jutásért)

16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!