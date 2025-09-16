Derekas Zoltán: Ez volt pályafutásom legszebb gólja

Micsoda gól volt! Derekas Zoltán a 6. percben megadta az Újpest elleni Mol Magyar Kupa-mérkőzés alaphangját, a Kecskemét játékosa 15 méterről gyönyörű mozdulattal, félollózva vette be Banai Dávid kapuját, végül az NB II-es együttes hosszabbításban 3–2-re győzött, s továbbjutott a 4. fordulóba.

„Ki merem jelenteni, hogy ez volt pályafutásom legszebb gólja, de abban nem vagyok biztos, hogy a legfontosabb is, mert még soroksáriként egyszer a kilencvenedik percben fejeltem egy győztes gólt – mondta lapunknak Derekas Zoltán, a KTE középpályása.

„Természetesen az Újpest elleni találatom is rengeteget számított, korán megszereztük vele a vezetést. Hogy miképp emlékszem vissza a gólra? Mondhatom, hogy begyakorolt figura volt, terv szerint érkezett a hosszú oldalra a labda, majd onnan Belényesi Csaba jól fejelte középre, s mivel remekül pattant, úgy voltam vele, hogy félollós mozdulattal egyből ellövöm. Szerencsére sikerült jól eltalálnom, a labda megcsúszott a vizes füvön, így pedig védhetetlenül vágódott a kapuba.”

Fordulatokban gazdag mérkőzést játszott egymással a két lila-fehér csapat, Derekas Zoltán góljára Horváth Krisztofer válaszolt, majd Szabó Alex ismét előnyhöz juttatta a KTE-t, de Iuri Medei­rosnak megint sikerült kiegyenlítenie. A kétszer tizenöt perces hosszabbítás végén aztán Banó-Szabó Bence döntötte el a meccset.

„Tipikus kupameccs volt – folytatta Derekas Zoltán. – Remekül kezdtünk, a letámadásunkkal sikerült megzavarnunk az Újpestet, semmiképpen sem akartuk magunkra húzni az ellenfelünket. Fontos, hogy a fordulópontokból mi jöttünk ki jobban, ilyen volt a gyors vezetés vagy Ruisz Barnabás óriási védése a szünet előtt. A fordulás megtartottuk az intenzitást, a cserék jól szálltak be, a hosszabbításban pedig megszereztük a győztes gólt. Bevallom, akkor már azon gondolkoztam, hogy hova rúgjam a tizenegyest a párbajban, de szerencsére Banó-Szabó Bence találata fölöslegessé tette ezeket a gondolatokat. Ezt követően nem sok idő volt már hátra, rátettünk még egy lapáttal, az Újpestnek nem volt nagy helyzete, csupán egy szabadrúgást lőhetett ígéretes helyről. Szerencsére jól zártunk hátul, és meglett a továbbjutás.”

A kezdés előtt nagy vihar csapott le Kecskemétre és környékére, villámlás miatt még a mérkőzés megrendezése is veszélybe került.

„A bemelegítés során láttuk, hogy nem olyan messze tőlünk villámlik, s úgy voltunk vele, a játékvezető majd eldönti, hogy lesz-e meccs. Szerencsére játszhattunk, a pálya állapota pedig a sok eső ellenére is rendben volt, éppen annyi esett, amennyi még nem árt meg a talajnak. Ilyenkor lendületesebben lehet játszani, felgyorsul a játék.”

Derekas Zoltán a Ferencvárosban nevelkedett, ennek ellenére nem jelent neki többet az Újpestnek lőtt gólja.

„Rengeteg barátom, családtagom és ismerősöm Ferencváros-szurkoló, nekik lehet, hogy ez nagyobb öröm, nekem mindegy, ki ellen találok be, ugyanolyan boldog vagyok. Inkább az motivált, hogy a Honvéd ellen félbeszakadt bajnokit leszámítva ez volt Tímár Krisztián első meccse kecskeméti vezetőedzőként, bizonyítani szerettem volna neki, s azt akartuk, hogy győzelemmel kezdjen a KTE-nél.”

A vasárnap esti sorsoláson kiderült, hogy az NB III-as Tiszafüred lesz a Kecskemét ellenfele a 4. fordulóban.

„Elég a vasárnapi meccsünkből kiindulni: nem mi voltunk az esélyesek, mégis le tudtuk győzni az Újpestet. Sőt, nem úgy nyertünk, hogy szerencsénk volt, hanem játékban is felvettük a versenyt. Nem becsüljük le a Tiszafüredet, de mindenképpen tovább akarunk jutni, ehhez pedig legalább olyan teljesítményre lesz szükségünk, mint amilyet az Újpest ellen nyújtottunk.”

DEREKAS ZOLTÁN GÓLJA 0:12-TŐL

MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

Október 29., szerda

Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)

Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC

Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)

Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)

ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)

