Dénes Vilmos a Kortrijkből lépne tovább európai topligába

– Tetszik a piros-fehér színösszeállítás?

– Persze, de a ZTE kék-fehér klubszíne a szívemben marad – mondta lapunknak Dénes Vilmos, aki a ZTE-től a belga másodosztályú Kortrijkhez szerződött. – Elsőre nagyon szimpatikus a belga klub és a város, a csapatnál profik a körülmények, nagyszerűek az első benyomásaim. Az első napokban a vezetőkkel találkoztam, így a tulajdonossal és a sportigazgatóval is, kedden pedig már a csapattal edzettem, részt vettem a délelőtti és a délutáni gyakorláson. Nagyon jól fogadtak a társaim és a szakmai stáb, a beilleszkedéssel biztosan nem lesz problémám.

– Lehetett hallani, hogy a nyáron a Ferencváros, az Újpest és az Aberdeen is érdeklődött. Miért a belga másodosztályt választotta?

– Azért, mert innen a legnagyobb a lehetőségem arra, hogy továbblépjek magasabb szintre. Nagy az esély arra, hogy egyből visszajutunk az élvonalba, a másodosztályú bajnoki címért szállunk harcba, így jövő ilyenkor már reményeim szerint a belga első osztályban szerepelhetek, márpedig a Pro League erős és nívós európai bajnokság. Minden elit ligából követik az itt szereplő játékosokat, így nem is lehet más a célom, mint hogy jó teljesítménnyel hívjam fel magamra a figyelmet. Tudom, rengeteget kell ezért dolgozni, és kiemelkedőt nyújtani. Először játszom külföldön, de hiszek benne, hogy helytállok. Hozzá kell tennem, hogy a menedzsereimmel és a szüleimmel mindig olyan döntéseket hoztunk, amelyek segítették a fejlődésem, és jó lépésnek bizonyultak.

– Mit várnak öntől?

– Azért vásároltak ki a szerződésemből, mert szerintük beleillek a csapat játékrendszerébe. Az együttes a letámadást erőlteti, rengeteg akciót vezet és sok gólt szerez. Azt várják tőlem, amit a ZTE-ben is mutattam: aktívan vegyem ki a részem a letámadásból, vigyek sebességet a játékba, bátran vállaljam fel az egy egy elleni párharcokat és gólokat szerezzek, gólpasszokat adjak.

– Érzelmes videóban búcsúzott öntől a ZTE: ennyire megszerették Zalaegerszegen?

– Nagyon jó érzésekkel gondolok vissza az egerszegi időszakra, szép emlékeket őrzök az elmúlt egy évről. Sok minden köt a klubhoz és a városhoz, Zalaegerszegen mutatkoztam be az élvonalban, itt szereztem meg az első NB I-es gólomat, itt éltem át először, milyen az, amikor egy hangos szurkolótábor támogat, amikor nap mint nap profi körülmények között készülhetünk. Sok mindent itt éltem át először, márpedig az első élmények megragadnak az emberben. Zalaegerszeg örökre a szívemben lesz.

– Korábbi edzőjét, Márton Gábort is kiemelte a zalai búcsúinterjújában.

– Rengeteget köszönhetek neki, egyből bedobott a mély vízbe, elvárta tőlem, hogy segítsek a csapatnak. Eleinte nyomásnak éreztem, de ez gyorsan átalakult olyan lehetőséggé, amelyet megragadtam. Hálás vagyok Sallói Istvánnak is, ő fedezett fel, sportigazgatóként ő vitt a ZTE-hez. Ami Nuno Campost illeti, amikor megérkezett a klubhoz, mindent tudott rólam, pontosan tisztában volt a hiányosságaimmal is, tudta, miben kell fejlődnöm, és az eddig eltelt rövid idő alatt rávilágított bizonyos részletekre, így tudtam javítani rajtuk.

– Ott van az U21-es válogatott Litvánia elleni Eb-selejtezőre készülő keretében – mit vár a meccstől?

– Kedd délelőtt és délután Kortrijkben edzettem, majd este hazautaztam és csatlakoztam Telkiben az U21-es válogatotthoz. Sokat változott a csapat, mély a keret, van merítése a szakmai stábnak. Ami a Litvánia elleni Eb-selejtezőt illeti, győznünk kell, nagy lendületet adna a folytatásra a siker, ez a lendület pedig sokat segíthet az erősebb ellenfelekkel szemben is.