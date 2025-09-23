Bárány Donát: Fel akarom hívni Marco Rossi figyelmét

– A Veszprém elleni kupameccs után a Kisvárda elleni bajnokin is betalált, tartja jó formáját.
– Érzem a bizalmat, de a legfontosabb, hogy teljesen egészséges vagyok – mondta lapunknak Bárány Donát, a Debreceni VSC 25 éves csatára. – Igazi ki-ki meccset játszottunk a Kisvárdával, azt kaptuk az ellenféltől, amit vártunk, ám az igazat megvallva kicsit kevesebbet volt nálunk a labda, mint szerettük volna. E téren is fejlődnünk kell még, de jó úton járunk. Összességében uraltuk a mérkőzést, nem volt sok helyzetük a kisvárdaiaknak, csupán a végén akadtak lehetőségeik, amikor mindent egy lapra feltéve mentek előre az egyenlítésért. Ekkor valamelyest nehezebb feladatunk volt, ám szerencsére ki tudtuk húzni. A győzelem mellett annak is örülünk, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót.
– Akadt néhány kulcsszituáció a meccsen, az egyik ilyen volt, amikor percekig videózták, hogy ön lesről indult-e vagy Bernardo Maticot ki kell-e állítani. Meglepődött, hogy a kisvárdai piros lap helyett les miatt szabadrúgással jöhetett a hazai csapat?
– A pályán nem tudtam, hogy lesről indultam-e, vagy sem. Visszanéztem az esetet, s nem láttam olyan kameraállást, amely egyértelműen azt mutatta volna, hogy lesen vagyok, de így döntött a VAR, ezt pedig tisztelettel elfogadom. A játékvezető azt mondta, a VAR szerint a felsőtestem lógott át az ellenfél térfelére, ezért lett les. Nem sokat foglalkoztam vele, elfogadtam a döntést, továbbléptem. Szerencsére nem lett befolyásoló tényező, mert így is győztünk.
– A gólja előtt adódott néhány helyzete: bosszús volt, amiért kimaradtak?
– Csak az egyik zavart: amikor a második félidő elején nagy helyzetben a hosszú sarokba szerettem volna lőni, de sajnos rosszul találtam el a labdát, amely így középre, a kapus kezéhez ment. Ám sokáig nem foglalkoztam a kimaradt eséllyel, arra figyeltem, hogy a következőt már érvényesítsem.
– Ez pedig össze is jött, gyönyörű csukafejessel szerezte meg a győztes gólt, amely kísértetiesen hasonlított az első fordulóban Zalaegerszegen szerzett találatához. Úgy tűnik, ez a fejes már-már a védjegye.
– Azt nem mondanám, hogy ez a védjegyem, de tény, szeretem az ilyen fejeseket és helyzeteket. Vajda Botond futott el, arra számítottam, hogy bepasszolja nekem a labdát, ám azt mondta, nem úgy jött ki a szituáció, így visszajátszotta Adrián Guerrerónak. A balhátvédünk gyönyörűen adott be, én a hosszú oldalon próbáltam jól érkezni, szerencsére sikerült remekül megfejelnem a labdát. Való igaz, az első fordulóban Zalaegerszegen kísértetiesen hasonló szituáció után találtam a kapuba. Remélem, lesz még néhány ilyen az idényben.
– Háromgólos a bajnokságban, az első fordulóban kettőt, a hetedikben egy gólt szerzett: zavarta, hogy öt fordulón át nem talált be?
– A csatárnak mindig jó, ha gólokat tud szerezni, de egyáltalán nem görcsöltem rá, hogy nem jöttek. Az elmúlt évekkel ellentétben ezúttal nem adódott sok helyzetem, így nem az történt, hogy sorra hagytam ki a lehetőségeket, elvégre nem is kerültem oda. Nyilván azt szeretem, ha minél több gólszerzési esély nyílik előttem, Kisvárdán volt néhány, bízom benne, hogy ez folytatódik, s a Diósgyőr ellen is gólt szerzek majd.
– Ha már szóba hozta: mit vár a DVTK elleni szombati rangadótól?
– Ez nagyon fontos meccs keleten, vélhetően nagyszerű lesz a hangulat, mindent megteszünk a három pont megszerzéséért. A csapat az első, ám nyilván nem lennék szomorú, ha ismét góllal tudnék hozzájárulni a győzelemhez.
– A második helyen kezdik a következő fordulót: gondolta volna, hogy ilyen jól rajtolnak a bajnokságban?
– Boldogok vagyunk, persze. Az előző idény után nem volt egyértelmű, hogy így kezdjük az új évadot… Teljesen más sikerekkel készülni a következő meccsre, és megint más az, amikor rosszabb eredményekkel várjuk a következő összecsapást. Most jó sorozatban vagyunk, ezt meg kell ragadnunk, ilyenkor jóval könnyebb nyerni, mint amikor gödörben vagyunk.
– Elkerülhetetlen téma önnel kapcsolatban a válogatott, hiszen Marco Rossi szövetségi kapitány régóta keresi Varga Barnabás mögé a második számú csatárát. Ráadásul az FTC támadója az örmények elleni októberi hazai vb-selejtezőn eltiltás miatt nem játszhat…
– Nincs vita afelől, hogy Varga Barnabás a válogatott első számú csatára, s azzal, hogy Örményország ellen eltiltás miatt nem szerepelhet, ott az esély a többi támadó előtt. Az első lépés nyilván az lenne, hogy bekerüljek a keretbe, ezzel kapcsolatban pedig annyit tudok tenni, hogy a klubomban jól teljesítek. Nagyon szeretném Marco Rossi kapitány figyelmét felhívni és bekerülni a nemzeti csapatba, aminek érdekében keményen dolgozom.
Bárány Donát gólja
Tamás Márk, a DVTK védője lapunknak elmondta, a péntek esti bajnoki lefújása után Varga Barnabás, a Ferencváros csatára megdicsérte védőmunkáját. A diósgyőri játékos következő feladata a DVSC támadója, Bárány Donát féken tartása lesz szombaton.
Ritkán fordul elő, hogy Varga Barnabás nem szerez gólt vagy nem ad gólpasszt a mérkőzésen: a Diósgyőr elleni pénteki bajnokin (2–2) ez történt. Az FTC csatára az idényben 14 tétmérkőzésen 13 gólig és két gólpasszig jutott – hogy ezek a számok nem gyarapodtak, nagyban köszönhető Tamás Márknak, a DVTK védőjének, aki kiemelkedően futballozott. A Wyscout adatelemző rendszer szerint a Varga Barnabás elleni hét párharcából négyet nyert meg, míg a mérkőzésen összesen hét megelőző szerelést mutatott be és két lövést blokkolt, valamint tizenegyszer szerzett labdát.
„Varga Barnabás érthetően volt dühös, hiszen nem szerzett gólt és nem is adott gólpasszt – mondta lapunknak Tamás Márk. – A lefújás után beszélgettünk, és azt mondta: jól lehoztam a meccset, megnehezítettem a dolgát, gratulált. Mit mondjak, ilyen remek csatártól ezeket a szavakat hallani felemelő érzés. Láthattuk az utóbbi hetekben is, nemcsak idehaza, hanem válogatott szinten is szinte megállíthatatlan, eredményes volt az írek ellen és duplázott a portugálok ellen. Jó néhány kiváló támadó ellen játszottam már, de az ő megállítása az egyik legnehezebb: igaz, a szakmai stáb azzal a feladattal küldött pályára, hogy mindenhová kövessem, és ezt be is tartottam. Rajta kívül korábban még nagyon nehéz volt semlegesíteni Vincent Aboubakart, aki a Besiktas csatára volt, és idesorolom Álvaro Moratát is, a spanyol ellen az U21-es válogatottban léptem pályára. Nem ellenfélként, hanem edzésen, csapattársként napról napra megküzdöttem a spanyol Erik Expósitóval, ő is nagyon jó futballista, alig lehetett feltartóztatni.”
A következő feladat Bárány Donát megállítása lesz szombat délután, amikor a DVSC látogat Diósgyőrbe.
„Rangadó következik, meg akarjuk nyerni! Nem lesz könnyű, csakúgy, mint megállítani Bárány Donátot: még nem futballoztam ellene, de néztem a Kisvárda elleni vasárnapi meccsen, minden megmozdulásán látszik, hogy erőszakos, gyors, kapura veszélyes futballista, ő szerezte a győztes gólt. Zömök, megy előre, fel kell kötni a gatyánkat, hogy feltartóztassuk! És Dzsudzsák Balázst is féken kell tartanunk… Sok új játékos érkezett hozzánk a nyáron, így némi idő kell, mire igazi csapattá formálódunk, ám úgy érzem, jó úton járunk, ezt bizonyítottuk a Fradi-pályán is.”
Az NB I-ben újonc Kazincbarcika egyik legjobbja Sós Bence, aki az Újpest FC elleni, sporttörténelmi győzelemmel végződő meccsen nagyszerű teljesítményt nyújtott.
„Meg kell tanulnunk nyerni!” – ezt mondta Sós Bence augusztus végén a Nemzeti Sportnak, s úgy tűnik, a kazincbarcikai futballisták gyorsan tanulnak. Az NB I újonccsapata szombaton megszerezte a klub történetének első élvonalbeli győzelmét, miután 2–0-ra felülmúlta a mély gödörben lévő Újpestet.
„Mivel már korábban is megmutattuk csapatunk erejét, sőt, időnként jól is futballoztunk, beszéltem arról, hogy meg kell tanulnunk nyerni! – mondta lapunknak Sós Bence, a Kazincbarcika 31 éves játékosa. – A futballban fontosak az ösztönök, időnként el kell dugni a labdát, nyomást kell helyezni az ellenfélre, rafináltnak kell lenni. Hosszú volt a válogatott szünet, örültünk, hogy ezt követően legyőztük az Iváncsát a kupában, megszerezve idénybeli első győzelmünket. Bíztam benne, hogy ez lökést ad a bajnokságra, és az Újpest ellen ez be is bizonyosodott. Sok helyzetet dolgoztunk ki, szívvel-lélekkel küzdöttünk egymásért, mindenkinek csak a győzelem lebegett a szeme előtt. Pontosan tudtuk, hogy az Újpestnek remek játékosai vannak, nagy célokat tűzött ki maga elé, de nekünk minden meccs élet-halál kérdése. Sikeresek akarunk lenni, ez a győzelem pedig mérföldkő a klub életében. A siker ellenére két lábbal a földön maradunk, sok csatát kell még megvívnunk, s ha így küzdünk egymásért a jövőben is, sok szép pillanatban lesz még részünk.”
Meshack Ubochioma szerzett vezetést a kazincbarcikaiaknak, majd Sós Bence szabadrúgásánál a labda megpattant Gleofilo Vlijter fején, s mint kiderült, ez a találat alakította ki a végeredményt. A nyáron a Topolyai SC-től kölcsönbe érkező futballista nagyszerű teljesítményt nyújt az NB I újonccsapatában.
„Éppen optimális volt a távolság, így nem volt kérdéses, hogy kapura lövöm. Úgy tűnt, ha nem pattan meg, akkor is jó helyre száll a labda, ám ez már sohasem derül ki. Tény, hogy megzavarta a kapust a megpattantó labda, de nem számít, miként, a lényeg, hogy a kapuban kötött ki. Ami a saját teljesítményemet illeti, maximalista vagyok, volt olyan meccs, amelyen jobb teljesítményt vártam el magamtól, az Újpest elleni bajnoki mindenesetre jól sikerült. Új szerepkörben játszom, ám hiába vagyok balhátvéd, Kuttor Attila vezetőedzőnek hála a támadásépítésben is jelentős szerepem van. Az első perctől érzem, hogy vezérként számol velem a szakmai stáb, boldog vagyok, ha jó futballal tudok segíteni az együttesnek. Van egy célunk, amelyet csak csapatként érhetünk el, nekünk ugyanis nincs Szoboszlai Dominikunk vagy Cristiano Ronaldónk. Harcoltunk egymásért a pályán, a jövőben is ezt kell tennünk!”
A Kazincbarcika szombaton az egyetlen nyeretlen csapattal játszik: a ZTE Arénában lép pályára, s a két együttes teljesítményét figyelve jó esélyekkel utazik Zalába.
„Sohasem ítélkezem egyetlen csapat teljesítménye felett sem, egyrészt nincs hozzá jogom, másrészt hiszek a karmában. A héten elemezzük a ZTE-t, felkészülünk a játékából, a tabellát nézve tipikus hatpontos meccs lesz, egyértelműen a győzelemért megyünk.”
Damir Krznar vezetőedző nyári ígéretei egyelőre köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, s a második éve hangoztatott jelentős elvárások sem segítik a nyugodt építkezést.
Saját maga ellensége az Újpest FC. Természetesen jogos elvárás lehetne az elmúlt három átigazolási időszakban elköltött több mint hatmillió eurót (és ki tudja, milyen csillagászati bérkeret kialakítását) követően eredményesebb futballt várni – mint ismert, a Kecskemét elleni kupakiesést (2–3) a Kazincbarcika elleni idegenbeli bajnoki vereség (0–2) követte, így hét meccsen mindössze hét ponttal a nyolcadik a csapat –, de visszaüt, ha a klub kötelékébe tartozók dobogóról és jövőbeni Bajnokok Ligája-indulásról kommunikálnak már második éve. Damir Krznar vezetőedző lapunknak adott nyári interjújában tűzte ki ezt a célt, teljesen szükségtelen nyomást helyezve saját magára. Persze a hatalmas felhajtással bejelentett játékosok, valamint a nagy szavak is azzal a hatással járnak, hogy mindenki elsöprő labdabirtoklást és kombinatív játékot vár az első pillanattól kezdve az Újpesttől, márpedig ennek begyakorlásához sok idő kell, pláne, ha jelentősen átalakul a keret.
Idézzük fel, milyen stílusú futballt szeretett volna megvalósítani a horvát edző a nyár elején a Nemzeti Sportnak nyilatkozva: „Szeretem, ha mi birtokoljuk a labdát, hiszen amíg nálunk van, nagy baj nem lehet. Viszont nem a birtoklási vágy hajt, azzal, hogy hátul járatjuk a labdát, még nem megyünk semmire – arra törekszem, hogy a csapatom a támadóharmadban gurigázzon. Olyan futballistákat akarok látni, akik labdavesztést követően azonnal reagálnak és visszaszerzik, merthogy a visszahúzódás ellentétes a szemléletemmel, az úgynevezett magas letámadást szeretem.”
Noha nem hátul járatja a labdát az Újpest, és szakmai partnerünk, a Cube szerint NB I-es átlagon felüli a labdabirtoklása a széleken, a támadóharmadban és a pálya közepén a magas letámadás egyáltalán nem jellemzi, a liga alsó harmadába tartozik ebben a mutatóban. A kapu előtt vérszegény a csapat, teljesen közepes a veszélyteremtése, kontrái sincsenek a magas labdabirtoklás miatt, támadásbefejezéseinek hatékonysága szintén az NB I alsó harmadába sorolható. A meccsenkénti várhatógól-mutató 1.36, vagyis az összesen 9.5 xG-re szerzett tíz gól teljesen reális képet fest. A vesztett pontok tekintetében a három legjobb csapat, a Paks, az ETO és a Ferencváros egyaránt két várható gól felett alakít ki helyzeteket meccsenként (a hivatalosan második DVSC egyelőre kakukktojás, jelentős felülteljesítéssel kezdte a bajnokságot). Bartosz Grzelakot akkor menesztették a Megyeri útról, amikor meccsenként 1.32 szerzett pontra csökkent a statisztikája, Damir Krznar jelenleg 1.09-nél jár, de a kapkodás biztosan nem oldja meg az Újpest problémáit.
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0
Puskás Akadémia–ETO FC 0–2
Szeptember 21., vasárnap
Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–1
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 1–0
8. FORDULÓ
Szeptember 26., péntek
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 27., szombat
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Szeptember 28., vasárnap
14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
7
|4
|3
|–
|19–10
|+9
|15
|2. Debreceni VSC
7
|4
|1
|2
|11–10
|+1
|13
|3. ETO FC
6
|3
|3
|–
|15– 7
|+8
|12
|4. Ferencvárosi TC
6
|3
|2
|1
|14– 6
|+8
|11
|5. MTK Budapest
7
|3
|1
|3
|13–13
|0
|10
|6. Puskás Akadémia
7
|3
|1
|3
|10–12
|–2
|10
|7. Kisvárda
6
|3
|1
|2
|7– 9
|–2
|10
|8. Újpest FC
7
|2
|1
|4
|10–10
|0
|7
|9. Diósgyőri VTK
7
|1
|4
|2
|12–16
|–4
|7
|10. Nyíregyháza Spartacus
7
|1
|2
|4
|8–15
|–7
|5
|11. Kazincbarcika
6
|1
|1
|4
|6–12
|–6
|4
|12. Zalaegerszegi TE
7
|–
|4
|3
|10–15
|–5
|4