Bárány Donát: Fel akarom hívni Marco Rossi figyelmét

A FORDULÓ DICSÉRETE

Aki megállította Varga Barnabást

Tamás Márk, a DVTK védője lapunknak elmondta, a péntek esti bajnoki lefújása után Varga Barnabás, a Ferencváros csatára megdicsérte védőmunkáját. A diósgyőri játékos következő feladata a DVSC támadója, Bárány Donát féken tartása lesz szombaton.

Ritkán fordul elő, hogy Varga Barnabás nem szerez gólt vagy nem ad gólpasszt a mérkőzésen: a Diósgyőr elleni pénteki bajnokin (2–2) ez történt. Az FTC csatára az idényben 14 tétmérkőzésen 13 gólig és két gólpasszig jutott – hogy ezek a számok nem gyarapodtak, nagyban köszönhető Tamás Márknak, a DVTK védőjének, aki kiemelkedően futballozott. A Wyscout adatelemző rendszer szerint a Varga Barnabás elleni hét párharcából négyet nyert meg, míg a mérkőzésen összesen hét megelőző szerelést mutatott be és két lövést blokkolt, valamint tizenegyszer szerzett labdát.

Tamás Márk (balra) fejpárbajokat is megnyert Varga Barnabással szemben az FTC–DVTK bajnokin (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

„Varga Barnabás érthetően volt dühös, hiszen nem szerzett gólt és nem is adott gólpasszt – mondta lapunknak Tamás Márk. – A lefújás után beszélgettünk, és azt mondta: jól lehoztam a meccset, megnehezítettem a dolgát, gratulált. Mit mondjak, ilyen remek csatártól ezeket a szavakat hallani felemelő érzés. Láthattuk az utóbbi hetekben is, nemcsak idehaza, hanem válogatott szinten is szinte megállíthatatlan, eredményes volt az írek ellen és duplázott a portugálok ellen. Jó néhány kiváló támadó ellen játszottam már, de az ő megállítása az egyik legnehezebb: igaz, a szakmai stáb azzal a feladattal küldött pályára, hogy mindenhová kövessem, és ezt be is tartottam. Rajta kívül korábban még nagyon nehéz volt semlegesíteni Vincent Aboubakart, aki a Besiktas csatára volt, és idesorolom Álvaro Moratát is, a spanyol ellen az U21-es válogatottban léptem pályára. Nem ellenfélként, hanem edzésen, csapattársként napról napra megküzdöttem a spanyol Erik Expósitóval, ő is nagyon jó futballista, alig lehetett feltartóztatni.”

A következő feladat Bárány Donát megállítása lesz szombat délután, amikor a DVSC látogat Diósgyőrbe.

„Rangadó következik, meg akarjuk nyerni! Nem lesz könnyű, csakúgy, mint megállítani Bárány Donátot: még nem futballoztam ellene, de néztem a Kisvárda elleni vasárnapi meccsen, minden megmozdulásán látszik, hogy erőszakos, gyors, kapura veszélyes futballista, ő szerezte a győztes gólt. Zömök, megy előre, fel kell kötni a gatyánkat, hogy feltartóztassuk! És Dzsudzsák Balázst is féken kell tartanunk… Sok új játékos érkezett hozzánk a nyáron, így némi idő kell, mire igazi csapattá formálódunk, ám úgy érzem, jó úton járunk, ezt bizonyítottuk a Fradi-pályán is.”

A FORDULÓ GYŐZELME

Sós Bence: Ha így küzdünk, sok szép pillanatunk lesz még a Barcikával

Az NB I-ben újonc Kazincbarcika egyik legjobbja Sós Bence, aki az Újpest FC elleni, sporttörténelmi győzelemmel végződő meccsen nagyszerű teljesítményt nyújtott.

„Meg kell tanulnunk nyerni!” – ezt mondta Sós Bence augusztus végén a Nemzeti Sportnak, s úgy tűnik, a kazincbarcikai futballisták gyorsan tanulnak. Az NB I újonccsapata szombaton megszerezte a klub történetének első élvonalbeli győzelmét, miután 2–0-ra felülmúlta a mély gödörben lévő Újpestet.

Gyollai Dániel, a Kazincbarcika kapusa is gratulált Sós Bencének (kékben) az Újpest ellen nyújtott teljesítményéért

(Fotó: Török Attila)

„Mivel már korábban is megmutattuk csapatunk erejét, sőt, időnként jól is futballoztunk, beszéltem arról, hogy meg kell tanulnunk nyerni! – mondta lapunknak Sós Bence, a Kazincbarcika 31 éves játékosa. – A futballban fontosak az ösztönök, időnként el kell dugni a labdát, nyomást kell helyezni az ellenfélre, rafináltnak kell lenni. Hosszú volt a válogatott szünet, örültünk, hogy ezt követően legyőztük az Iváncsát a kupában, megszerezve idénybeli első győzelmünket. Bíztam benne, hogy ez lökést ad a bajnokságra, és az Újpest ellen ez be is bizonyosodott. Sok helyzetet dolgoztunk ki, szívvel-lélekkel küzdöttünk egymásért, mindenkinek csak a győzelem lebegett a szeme előtt. Pontosan tudtuk, hogy az Újpestnek remek játékosai vannak, nagy célokat tűzött ki maga elé, de nekünk minden meccs élet-halál kérdése. Sikeresek akarunk lenni, ez a győzelem pedig mérföldkő a klub életében. A siker ellenére két lábbal a földön maradunk, sok csatát kell még megvívnunk, s ha így küzdünk egymásért a jövőben is, sok szép pillanatban lesz még részünk.”

Meshack Ubochioma szerzett vezetést a kazincbarcikaiaknak, majd Sós Bence szabadrúgásánál a labda megpattant Gleofilo Vlijter fején, s mint kiderült, ez a találat alakította ki a végeredményt. A nyáron a Topolyai SC-től kölcsönbe érkező futballista nagyszerű teljesítményt nyújt az NB I újonccsapatában.

„Éppen optimális volt a távolság, így nem volt kérdéses, hogy kapura lövöm. Úgy tűnt, ha nem pattan meg, akkor is jó helyre száll a labda, ám ez már sohasem derül ki. Tény, hogy megzavarta a kapust a megpattantó labda, de nem számít, miként, a lényeg, hogy a kapuban kötött ki. Ami a saját teljesítményemet illeti, maximalista vagyok, volt olyan meccs, amelyen jobb teljesítményt vártam el magamtól, az Újpest elleni bajnoki mindenesetre jól sikerült. Új szerepkörben játszom, ám hiába vagyok balhátvéd, Kuttor Attila vezetőedzőnek hála a támadásépítésben is jelentős szerepem van. Az első perctől érzem, hogy vezérként számol velem a szakmai stáb, boldog vagyok, ha jó futballal tudok segíteni az együttesnek. Van egy célunk, amelyet csak csapatként érhetünk el, nekünk ugyanis nincs Szoboszlai Dominikunk vagy Cristiano Ronaldónk. Harcoltunk egymásért a pályán, a jövőben is ezt kell tennünk!”

A Kazincbarcika szombaton az egyetlen nyeretlen csapattal játszik: a ZTE Arénában lép pályára, s a két együttes teljesítményét figyelve jó esélyekkel utazik Zalába.

„Sohasem ítélkezem egyetlen csapat teljesítménye felett sem, egyrészt nincs hozzá jogom, másrészt hiszek a karmában. A héten elemezzük a ZTE-t, felkészülünk a játékából, a tabellát nézve tipikus hatpontos meccs lesz, egyértelműen a győzelemért megyünk.”

A FORDULÓ CSALÓDÁSA

A hangzatos kijelentések aláássák az Újpest törekvéseit

Damir Krznar vezetőedző nyári ígéretei egyelőre köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, s a második éve hangoztatott jelentős elvárások sem segítik a nyugodt építkezést.

Saját maga ellensége az Újpest FC. Természetesen jogos elvárás lehetne az elmúlt három átigazolási időszakban elköltött több mint hatmillió eurót (és ki tudja, milyen csillagászati bérkeret kialakítását) követően eredményesebb futballt várni – mint ismert, a Kecskemét elleni kupakiesést (2–3) a Kazincbarcika elleni idegenbeli bajnoki vereség (0–2) követte, így hét meccsen mindössze hét ponttal a nyolcadik a csapat –, de visszaüt, ha a klub kötelékébe tartozók dobogóról és jövőbeni Bajnokok Ligája-indulásról kommunikálnak már második éve. Damir ­Krznar vezetőedző lapunknak adott nyári interjújában tűzte ki ezt a célt, teljesen szükségtelen nyomást helyezve saját magára. Persze a hatalmas felhajtással bejelentett játékosok, valamint a nagy szavak is azzal a hatással járnak, hogy mindenki elsöprő labdabirtoklást és kombinatív játékot vár az első pillanattól kezdve az Újpesttől, márpedig ennek begyakorlásához sok idő kell, pláne, ha jelentősen átalakul a keret.

Damir Krznar vezetőedző törheti a fejét: vajon hogyan lehet talpra állítani az Újpestet?

(Fotó: Török Attila)

Idézzük fel, milyen stílusú futballt szeretett volna megvalósítani a horvát edző a nyár elején a Nemzeti Sportnak nyilatkozva: „Szeretem, ha mi birtokoljuk a labdát, hiszen amíg nálunk van, nagy baj nem lehet. Viszont nem a birtoklási vágy hajt, azzal, hogy hátul járatjuk a labdát, még nem megyünk semmire – arra törekszem, hogy a csapatom a támadóharmadban gurigázzon. Olyan futballistákat akarok látni, akik labdavesztést követően azonnal reagálnak és visszaszerzik, merthogy a visszahúzódás ellentétes a szemléletemmel, az úgynevezett magas letámadást szeretem.”

Noha nem hátul járatja a labdát az Újpest, és szakmai partnerünk, a Cube szerint NB I-es átlagon felüli a labdabirtoklása a széleken, a támadóharmadban és a pálya közepén a magas letámadás egyáltalán nem jellemzi, a liga alsó harmadába tartozik ebben a mutatóban. A kapu előtt vérszegény a csapat, teljesen közepes a veszélyteremtése, kontrái sincsenek a magas labdabirtoklás miatt, támadásbefejezéseinek hatékonysága szintén az NB I alsó harmadába sorolható. A meccsenkénti várhatógól-mutató 1.36, vagyis az összesen 9.5 xG-re szerzett tíz gól teljesen reális képet fest. A vesztett pontok tekintetében a három legjobb csapat, a Paks, az ETO és a Ferencváros egyaránt két várható gól felett alakít ki helyzeteket meccsenként (a hivatalosan második DVSC egyelőre kakukktojás, jelentős felülteljesítéssel kezdte a bajnokságot). Bartosz Grzelakot akkor menesztették a Megyeri útról, amikor meccsenként 1.32 szerzett pontra csökkent a statisztikája, Damir Krznar jelenleg 1.09-nél jár, de a kapkodás biztosan nem oldja meg az Újpest problémáit.

A FORDULÓ GÓLJA

Acolatse találata a Ferencváros ellen

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Szeptember 19., péntek

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2

Szeptember 20., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1

Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0

Puskás Akadémia–ETO FC 0–2

Szeptember 21., vasárnap

Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–1

MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 1–0

8. FORDULÓ

Szeptember 26., péntek

20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 27., szombat

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Szeptember 28., vasárnap

14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)