Mentalitás – Judi Ádám jegyzete

Lehet ezzel vitatkozni, de a futballban az egyik legfontosabb tényező a mentalitás. Egy-egy labdarúgó gondolkodásmódjáról sok mindent meg lehet tudni egy mérkőzésen, pláne akkor, amikor címeres mezben lép pályára. Nem állítom, hogy Varga Barnabás kizárólag nagyszerű mentalitása és akaratereje miatt jutott ilyen magasra, ám tény, sokan példát vehetnek róla – igaz, a szövegelésért járó sárga lapokat elkerülhetné… Két vb-selejtezőn két sárga, és ami fontosabb, három gól, de eltiltás miatt nem játszhat októberben Örményország ellen, s adódik a kérdés: ki pótolja?

Nyilván van néhány opciója Marco Rossi szövetségi kapitánynak, ám ezúttal a hétvégi NB I-es fordulóban csapata nyerőemberének bizonyuló Gruber Zsomborra és Bárány Donátra térnék ki. Noha a Ferencváros nem tudott nyerni odahaza a DVTK ellen, a szünetben, kétgólos hátránynál beálló Gruber Zsombor duplájával pontot mentett. A 21 éves támadó élete formájában játszik, hat bajnokin hat gólt szerzett, megvan benne a lendület, remekül cselez, a bal lába félelmetes. Nagyszerű mentalitással lépett pályára pénteken (reklamálásért sárgát kapott, ismerős ez egy ferencvárosi támadótól…), végig hitt a fordításban, gólöröme pedig sokat elárult a hozzáállásáról. Kétszer már pályára lépett a válogatottban, s nem kérdés, ott lesz az Örményország és Portugália elleni októberi keretben – kérdés, hogy kezdőként megkapja-e a lehetőséget, s ne felejtsük el, az örmények ellen szintén eltiltott Sallai Roland helyén is tudna játszani.

Bárány Donát helyzete már nem ilyen egyértelmű, még nem kapott meghívót a válogatottba, de ennek előbb-utóbb meg kell történnie. A DVSC 25 esztendős csatára miatt korábban már többször is elutazott a Nagyerdei Stadionba Marco Rossi, így nem kérdés, ott van a neve az olasz szakvezető noteszében. Az előző idényben 13 góllal második lett az NB I góllövőlistáján, a mostani kiírásban pedig háromnál jár. Noha bizonyosan nem ő a legtechnikásabb futballista a magyar élvonalban, a mentalitása, az elszántsága példaértékű. Beszélhetünk fejes góljairól vagy remek lövéseiről, ám mindennél többet ér, hogy mindent megtesz a győzelemért. Jó példa erre a Kisvárda elleni bajnoki: ütötték-rúgták, de addig ment előre és harcolt a védőkkel, amíg megszerezte a győztes gólt. Ahogyan lapunknak adott interjújában elmondta, szeretné felhívni Marco Rossi figyelmét, s biztosak vagyunk benne, hogy ezért hétről hétre mindent meg is tesz, ha kell, a válogatott meghívóért a falon is átmegy.

