A Vasastól hozott el játékost a Kazincbarcika

Deutsch személyében korábbi utánpótlás-válogatott védőt szerzett meg a Kazincbarcika – közölte a klub csütörtökön a hivatalos oldalán.
„Mindenekelőtt nagyon köszönöm a lehetőséget a vezetőknek és a szakmai stáb tagjainak – nyilatkozta Deutsch László új klubja honlapjának. – Úgy érzem, óriási előrelépés lehet a karrieremben, hogy újra az NB I-ben tudok játszani. Azért jöttem, hogy segítsek a csapatnak a céljai elérésében. Követtem a Kazincbarcikát, láttam a meccseiket, tény, hogy nem jöttek az eredmények, de az is igaz, hogy a szezon elején erős együttesek ellen játszottak. Van ebben a csapatban annyi, hogy bent maradjon. Bizakodó vagyok, és remélem, miután megérkezik az első siker, jönni fog a többi eredmény is.”
A 26 éves hátvéd a Ferencváros és a Puskás Akadémia utánpótlásában nevelkedett, majd a felnőttek között a Puskás Akadémia II-ben és Csákváron szerepelt, 2020-ban pedig visszatért Felcsútra, ahol két és fél év alatt 43 NB I-es találkozón lépett pályára. 2021-ben bajnoki ezüstérmet, 2020-ban és 2022-ben pedig bronzérmet ünnepelt, három éve került az élvonalba akkor feljutó Vasashoz, azóta hét NB I-es és 29 NB II-es mérkőzésen jutott szóhoz.
Az angyalföldiek emellett közölték, hogy Horváth Szabolcs a több játéklehetőség érdekében az idény végéig kölcsönben a BVSC-Zuglóban folytatja a pályafutását. A 19 éves támadó a Vasas első csapatában még nem mutatkozhatott be, az NB III-as tartalékegyüttesben az előző évadban kilenc meccsen két gólt szerzett, a mostani kiírásban öt mérkőzés alatt jutott el két gólig.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: Balázsi Levente (Diósgyőri VTK II, kölcsön után végleg), Berecz Zsombor (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Boros Zsombor (Vasas FC), Deutsch László (Vasas FC), Dombó Dávid (klub nélküli, legutóbb Zalaegerszegi TE FC), Ferencsik Bálint (Diósgyőri VTK, legutóbb kölcsönben Békéscsaba), Gyollai Dániel (Glentoran FC – Észak-Írország), Varazdat Harojan (örmény, Pjunik Jereván – Örményország), Kun Olivér (Puskás Akadémia FC), Könyves Norbert (magyar-szerb, Paksi FC, szabadon igazolhatóként), Menyhárt Barnabás (Bp. Honvéd), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Prosser Dániel (klub nélküli, legutóbb Szeged-Csanád GA), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Sodiq Rasheed (nigériai, klub nélküli, legutóbb Rabotnicski – Észak-Macedónia), Schuszter Ronald (Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (Diósgyőri VTK II), Szőke Gergő (MTK Budapest), Trencsényi Bence (Tiszafüred), Meshack Ubochioma (nigériai, Dundee United – Skócia, szabadon igazolhatóként, legutóbb kölcsönben Livingston FC – Skócia)
Kölcsönbe érkezők: Baranyai Nimród (Újpest FC, ismét kölcsönbe), Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Juhász Bence (Újpest FC), Major Marcell (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár), Sós Bence (Topolyai SC – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Bódi Ádám (Tiszakécskei LC), Fadgyas Tamás (MTK Budapest), Herjeczki Kristóf (FC Ajka, szabadon igazolhatóként), Király Mátyás (FC Ajka), Lucas (Lucas Marcolini Dantas Bertucci, brazil-magyar, Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként), Myke Bouard Ramos (brazil-magyar, Tiszakécskei LC), Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Pintér Ádám (Mezőkövesd Zsóry), Ternován Patrik (Mezőkövesd-Zsóry, szabadon igazolhatóként), Varga József (Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Dombó Dávid (Újpest FC), Katona István (FC Ajka), Kristóf Márk (Békéscsaba 1912 Előre), Menyhárt Barnabás (Putnok FC), Szabó Máté (FC Ajka), Szalai Bence (Dorogi FC)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL
Érkezett: Hej Viktor (ukrán-magyar, MTK), Horváth Rajmund (Gyirmót FC Győr), Németh Barnabás (Nyíregyháza – kölcsön után végleg), Pethő Bence (Kazincbarcika), Rab Boldizsár (Szentlőrinc – kölcsönből vissza), Sztojka Dominik (Budafok – kölcsönből vissza), Szabó Benjámin (Ajka – kölcsönből vissza), Uram János (Békéscsaba – kölcsönből vissza)
Távozók: Bánfalvi Gergő (Kazincbarcika – kölcsönbe), Berecz Zsombor (Kazincbarcika), Bodnár Gergő (?), Bukta Csaba (Budafok – kölcsönbe), Deutsch László (Kazincbarcika), Holender Filip (magyar-szerb, fehérvári kölcsön után ?), Horváth Szabolcs (BVSC – kölcsönbe), Lehoczky Roland (MTK – kölcsönből vissza), Pintér Filip (Kisvárda – kölcsönbe), Rácz Barnabás (Gyirmót), Szánthó Regő (?), Szilágyi Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Vida Máté (Karcag)