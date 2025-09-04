A Vasastól hozott el játékost a Kazincbarcika

Deutsch személyében korábbi utánpótlás-válogatott védőt szerzett meg a Kazincbarcika – közölte a klub csütörtökön a hivatalos oldalán.

„Mindenekelőtt nagyon köszönöm a lehetőséget a vezetőknek és a szakmai stáb tagjainak – nyilatkozta Deutsch László új klubja honlapjának. – Úgy érzem, óriási előrelépés lehet a karrieremben, hogy újra az NB I-ben tudok játszani. Azért jöttem, hogy segítsek a csapatnak a céljai elérésében. Követtem a Kazincbarcikát, láttam a meccseiket, tény, hogy nem jöttek az eredmények, de az is igaz, hogy a szezon elején erős együttesek ellen játszottak. Van ebben a csapatban annyi, hogy bent maradjon. Bizakodó vagyok, és remélem, miután megérkezik az első siker, jönni fog a többi eredmény is.”

A 26 éves hátvéd a Ferencváros és a Puskás Akadémia utánpótlásában nevelkedett, majd a felnőttek között a Puskás Akadémia II-ben és Csákváron szerepelt, 2020-ban pedig visszatért Felcsútra, ahol két és fél év alatt 43 NB I-es találkozón lépett pályára. 2021-ben bajnoki ezüstérmet, 2020-ban és 2022-ben pedig bronzérmet ünnepelt, három éve került az élvonalba akkor feljutó Vasashoz, azóta hét NB I-es és 29 NB II-es mérkőzésen jutott szóhoz.

Az angyalföldiek emellett közölték, hogy Horváth Szabolcs a több játéklehetőség érdekében az idény végéig kölcsönben a BVSC-Zuglóban folytatja a pályafutását. A 19 éves támadó a Vasas első csapatában még nem mutatkozhatott be, az NB III-as tartalékegyüttesben az előző évadban kilenc meccsen két gólt szerzett, a mostani kiírásban öt mérkőzés alatt jutott el két gólig.