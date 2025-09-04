A Barcika és a Paks is az NB II-be adott kölcsön játékost

A 23 éves paksi védő, Debreceni Zalán esete azért is érdekes, mert ezen a nyáron egyszer már kölcsönadták Ajkára, de mivel Ajkán nem kapott lehetőséget, továbbállt a szintén NB II-es Mezőkövesdhez, ugyancsak kölcsönbe.



A Kazincbarcika pedig a 26 éves szélsőt, Szabó Mátét adta kölcsön Ajkára, ő az előző idényben 25 meccsen két góllal és egy gólpasszal segítette feljutáshoz a barcikaiakat, az új idényben, az NB I-ben pedig négy találkozón lépett pályára.