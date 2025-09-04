Nemzeti Sportrádió

A Barcika és a Paks is az NB II-be adott kölcsön játékost

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.09.04. 14:21
Cseri Tamás mutatta be Mezőkövesden Debreceni Zalánt, akit ezen a nyáron már másodszor adott kölcsön a Paks (Fotó: facebook.com/mezokovesdzsory)
A szerdai, hazai piaczárás után egymást követik a bejelentések a még tegnap nyélbe ütött kölcsönszerződésekről.



Arról már beszámoltunk, hogy a Kisvárda az NB II-es Budafoknak adta kölcsön 22 éves csatárát, Gyurkó Mátét, és a Paks, valamint a Kazincbarcika is a másodosztályba kölcsönzött egy-egy játékost.

Labdarúgó NB I
6 órája

Kisvárda: kölcsönadják a csatárt; a nigériai védő az NB III-ba érkezett

Révész Attilát Raúl Stefanról és Szőr Leventéről is kérdeztük – egyikük sem szerepel egyelőre az első csapatban.

 

A 23 éves paksi védő, Debreceni Zalán esete azért is érdekes, mert ezen a nyáron egyszer már kölcsönadták Ajkára, de mivel Ajkán nem kapott lehetőséget, továbbállt a szintén NB II-es Mezőkövesdhez, ugyancsak kölcsönbe. 


A Kazincbarcika pedig a 26 éves szélsőt, Szabó Mátét adta kölcsön Ajkára, ő az előző idényben 25 meccsen két góllal és egy gólpasszal segítette feljutáshoz a barcikaiakat, az új idényben, az NB I-ben pedig négy találkozón lépett pályára. 

