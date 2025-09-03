A DVTK bejelentette Keita szerződtetését, fizetnek érte a Szparinak

„A mai két igazolással befejeztük a DVTK keretének átalakítását – fűzte hozzá Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Senkinek sem kell bemutatni Aboubakar Keitát, nagyszerű képességű védekező középpályás, a technikai tudása mellett remek fizikai adottságokkal rendelkezik. Érkezésével tovább erősítettük az amúgy is erős középpályánkat, mert meggyőződésem, hogy a csapatba kerülésért vívott harc elősegíti a játékosok egyéni fejlődését, és a csapat előrelépését is.”

Az elefántcsontparti labdarúgó a dán FC Köbenhavnban mutatkozott be a felnőttek között, 19 évesen a Bajnokok Ligája csoportkörében is pályára lépett. Ezt követően kölcsönadták Svédországba, Norvégiába, Belgiumba több klubhoz is, majd a svéd AIK szerezte meg a játékjogát, ahonnan 2024 elején érkezett Magyarországra: előbb az Újpest FC, majd 2024 nyarától a Nyíregyháza Spartacus labdarúgója volt.

„A labdarúgó szerette volna az elmúlt napokban felbontani kontraktusát, mert máshová akart igazolni, nem is utazott el a csapattal Győrbe. Klubunk ragaszkodott ahhoz, hogy csak akkor távozhat, ha fizetnek érte. A Diósgyőr végül jelezte, hogy kivásárolja élő szerződéséből a játékost, így a jövőben a piros-fehéreknél folytatja” – erősítette meg a klubváltást hivatalos honlapján a Nyíregyháza, a kivásárlás összegéről szintén nem téve említést.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Yohan Croizet (francia, Zalaegerszeg), Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Kecskés Ákos (AEL Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Nyíregyháza), Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Ante Roguljic (horvát, Anorthoszisz – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Sajbán Máté (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Ivan Saponjics (szerb, Videoton FC Fehérvár), Tamás Márk (Sepsi OSK – Románia, szabadon igazolhatóként), Tuska Bálint (FTC U19)

Kölcsönbe érkezők: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár), Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Kölcsönből visszatértek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Derényi Nándor (Putnok FC). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Benkő Péter (szlovák-magyar, Dorog), Csatári Gergő (Mezőkövesd Zsóry, szabadon igazolhatóként), Bozsidar Csorbadzsijszki (bolgár, szabadon igazolható), Braniszlav Danilovics (szerb-magyar, szabadon igazolható), Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Fekete Vince (putnoki kölcsön után Debreceni EAC), Ferencsik Bálint (békéscsabai kölcsön után Kolorcity Kazincbarcika), Kállai Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Kállai Zalán (Szentlőrinc – szabadon igazolhatóként, onnan kölcsönbe Nagykanizsa), Vlagyiszlav Klimovics (fehérorosz, Torpedo Zsodino – Fehéroroszország, szabadon igazolhatóként), Artem Odincov (ukrán, FC Andijon – Üzbegisztán, szabadon igazolhatóként), Sinisa Sanicanin (bosnyák, szabadon igazolható), Szalai Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Rudi Pozeg Vancas (szlovén, Celje – Szlovénia, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Kristóf Márk (Békéscsaba), Lajcsik Vencel (Budafoki MTE), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Baník Ostrava – Csehország). Kooperációs kölcsön keretében (Mezőkövesd Zsóry): Dojcsák Bence, Bohdan Furdeckij, Nazar Kovalenko, Sáreczki Szabolcs

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, onnan OFI – Görögország, szabadon igazolhatóként), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC, onnan Zalaegerszegi TE FC, kölcsönbe), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –