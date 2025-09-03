Yohan Croizet-t szerződtette a Diósgyőr – hivatalos

„Ismerem a mezőnyt, természetesen a DVTK-t sem kellett bemutatni, amikor először kérdezték meg, hogy lenne-e kedvem Diósgyőrbe igazolni – nyilatkozta Yohan Croizet-Kollár a DVTK hivatalos honlapján. – Csupa jót hallottam a klubról, a szakmai stábról, a létesítményekről, és a döntésemben nagy szerepet játszott a szurkolótábor is, mert minden labdarúgó szeret ilyen hangulatú stadionban futballozni. A beilleszkedés biztosan gyorsan megy, hiszen Sajbán Mátéval két évet játszottunk együtt, míg Anderson Esitivel idén tavasszal. Holdampf Gergővel pedig egy nyaralás során ismerkedtem meg, a legutóbbi egymás elleni meccs után is arról győzködött, hogy igazoljak Diósgyőrbe. Egész pályafutásom során támadó középpályást, esetleg árnyékéket játszottam a legutóbbi két évet kivéve, amikor előreküldtek középcsatárnak. A következő két esztendőben az a legfontosabb célom, hogy a szurkolók mosolyogva távozzanak a stadionból. Gólokkal, gólpasszokkal szeretném kivenni a részem a győzelmekből, és ezentúl is mindent megteszek, hogy megoldásaimmal szórakoztatni tudjam a nézőket.”

Croizet 2021 februárja óta légióskodik Magyarországon, szerepelt az Újpestben, valamint a ZTE-ben is. A DVTK-hoz két évre írt alá, a Nemzeti Sport kedden számolt be róla, hogy a játékos már orvosi vizsgálaton járt új csapatánál.

A 33 éves futballista 2021-ben Magyar Kupát nyert az Újpesttel, az NB I-ben 100 mérkőzésen 24-szer volt eredményes.

„Yohan Croizet-Kollár a Fizz Liga egyik legjobb képességű légiósa, amit évek óta folyamatosan bizonyít – mondta Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Már az átigazolási időszak elején is szerettük volna átigazolni, ám csak mostanra tudtunk megállapodni a Zalaegerszeggel. De most itt van, és biztos vagyok benne, hogy a DVTK támadószekciója sokkal veszélyesebb lesz vele. Több poszton is kiemelkedő teljesítményre képes, a szakmai stáb feladata, hogy eldöntse, melyik pozícióban tudja használni a meglévő rendszerben, illetve egy másik szerkezetben. Meggyőződésem, hogy támogató környezetben nagyon magas szintű teljesítményre képes, amit Diósgyőrben is bizonyítani is fog.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Yohan Croizet (francia, Zalaegerszeg), Kecskés Ákos (AEL Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Ante Roguljic (horvát, Anorthoszisz – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Sajbán Máté (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Ivan Saponjics (szerb, Videoton FC Fehérvár), Tamás Márk (Sepsi OSK – Románia, szabadon igazolhatóként), Tuska Bálint (FTC U19)

Kölcsönbe érkezők: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár), Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Kölcsönből visszatértek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Derényi Nándor (Putnok FC). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Nyíregyháza)

Távozók: Benkő Péter (szlovák-magyar, Dorog), Csatári Gergő (Mezőkövesd Zsóry, szabadon igazolhatóként), Bozsidar Csorbadzsijszki (bolgár, szabadon igazolható), Braniszlav Danilovics (szerb-magyar, szabadon igazolható), Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Fekete Vince (putnoki kölcsön után Debreceni EAC), Ferencsik Bálint (békéscsabai kölcsön után Kolorcity Kazincbarcika), Kállai Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Kállai Zalán (Szentlőrinc – szabadon igazolhatóként, onnan kölcsönbe Nagykanizsa), Vlagyiszlav Klimovics (fehérorosz, Torpedo Zsodino – Fehéroroszország, szabadon igazolhatóként), Artem Odincov (ukrán, FC Andijon – Üzbegisztán, szabadon igazolhatóként), Sinisa Sanicanin (bosnyák, szabadon igazolható), Szalai Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Rudi Pozeg Vancas (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Kristóf Márk (Békéscsaba), Lajcsik Vencel (Budafoki MTE), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Baník Ostrava – Csehország). Kooperációs kölcsön keretében (Mezőkövesd Zsóry): Dojcsák Bence, Bohdan Furdeckij, Nazar Kovalenko, Sáreczki Szabolcs

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, onnan OFI – Görögország, szabadon igazolhatóként), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC, onnan Zalaegerszegi TE FC, kölcsönbe), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Bodnár Gergő (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), David López (Cedilllo David Jaret López, mexikói, Toluca – Mexikó), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, brazil, Ceará – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Atlético Goianiense – Brazília), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu – Brazília), Joseth Peraza (Joseth Gael Peraza Serrano, Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: Yohan Croizet (francia, Diósgyőri VTK), Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium)

Kölcsönbe távozók: Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Huszti András