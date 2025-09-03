Nemzeti Sportrádió

A DVTK kivásárolja szerződéséből a Nyíregyháza középpályását – NS-infó

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.09.03. 14:39
null
Aboubakar Keita Diósgyőrbe szerződhet (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Aboubakar Keita Nyíregyháza Diósgyőr magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint a DVTK a hazai átigazolási utolsó napján kész kivásárolni nyíregyházi szerződéséből a Szpari elefántcsontparti középpályását, Aboubakar Keitát.

 

A Nyíregyháza vasárnap közleményben jelezte, hogy Aboubakar Keita annak ellenére nem utazott el a csapat vasárnapi, győri bajnoki meccsére, hogy Szabó István vezetőedző a kezdőcsapatba jelölte volna. Révész Bálint, a klub tulajdonosa elmondta, a középpályás és menedzsere a közelmúltban kezdeményezte munkaszerződésének felbontását azzal a céllal, hogy ingyen távozhasson egy rivális klubhoz. Már akkor jeleztük, hogy a DVTK érdeklődik Keita iránt, de a legfrissebb értesüléseink szerint a diósgyőriek hajlandóak kifizetni a Nyíregyháza által megszabott átigazolási díjat a 27 éves középpályásért, akinek jövő nyárig szól a szerződése a klubnál.

Az NB I-ben szerda éjfélkor lejár az átigazolási határidő, így sietni kell a kluboknak az ügyintézéssel, a hivatalos bejelentésre várhatóan már csak csütörtökön kerül sor. Megjelentek olyan szurkolói találgatások is az ügyben, hogy játékost cserélhet a két klub, de úgy tudjuk, erről nincs szó. A DVTK szerdán már bejelentette a ZTE-től szerződtetett Yohan Croizet érkezését, Keita átigazolásával pedig teljessé válhat a keret Diósgyőrben.



 

 

Aboubakar Keita Nyíregyháza Diósgyőr magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

A ZTE szerződést bontott magyar játékosával

Labdarúgó NB I
42 perce

Tényleg jön a botrányhős, a ZTE bejelentette az új szerzeményt

Labdarúgó NB I
1 órája

Menedzsere szerint még van esély Balogh Botond klubváltására

Légiósok
3 órája

Yohan Croizet-t szerződtette a Diósgyőr – hivatalos

Labdarúgó NB I
6 órája

Nyíregyháza: válogatott védővel tárgyalnak; kölcsönadták a csatárt

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:18

Ezért választotta Belgiumot a magyar tehetség Skócia helyett

Légiósok
Tegnap, 15:45

Hajmeresztő! Nikitscher 17 órakor még Valladolidban ült a fodrásznál, éjfél előtt aláírt Portugáliában

Légiósok
Tegnap, 9:45

Belgiumba igazol Dénes Vilmos – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.09.01. 19:38
Ezek is érdekelhetik