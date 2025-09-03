A DVTK kivásárolja szerződéséből a Nyíregyháza középpályását – NS-infó

A Nyíregyháza vasárnap közleményben jelezte, hogy Aboubakar Keita annak ellenére nem utazott el a csapat vasárnapi, győri bajnoki meccsére, hogy Szabó István vezetőedző a kezdőcsapatba jelölte volna. Révész Bálint, a klub tulajdonosa elmondta, a középpályás és menedzsere a közelmúltban kezdeményezte munkaszerződésének felbontását azzal a céllal, hogy ingyen távozhasson egy rivális klubhoz. Már akkor jeleztük, hogy a DVTK érdeklődik Keita iránt, de a legfrissebb értesüléseink szerint a diósgyőriek hajlandóak kifizetni a Nyíregyháza által megszabott átigazolási díjat a 27 éves középpályásért, akinek jövő nyárig szól a szerződése a klubnál.

Az NB I-ben szerda éjfélkor lejár az átigazolási határidő, így sietni kell a kluboknak az ügyintézéssel, a hivatalos bejelentésre várhatóan már csak csütörtökön kerül sor. Megjelentek olyan szurkolói találgatások is az ügyben, hogy játékost cserélhet a két klub, de úgy tudjuk, erről nincs szó. A DVTK szerdán már bejelentette a ZTE-től szerződtetett Yohan Croizet érkezését, Keita átigazolásával pedig teljessé válhat a keret Diósgyőrben.





