A diagnózis: hónapok kellenek Tóth Balázs visszatéréséhez

Lassan egy esztendeje, hogy 2024. szeptember 21-én Tóth Balázs bemutatkozott az NB I-ben: a nyíregyháziak akkor húszesztendős kapusa a keleti rangadón több nagy védést bemutatva segítette csapatát a DVSC 3–2-es legyőzéséhez. Teljesítményét a folytatásban sem érhette kritika, 25 bajnokin kapott lehetőséget, és valóban sokat tett azért, hogy a Spartacus újoncként a nyolcadik helyen zárjon. Nem kérdés, a 2025–2026-os idényben is vele kezdődött volna az összeállítás, azonban júliusban a Karcag elleni felkészülési mérkőzésen megsérült, így ebben az évben nem számíthat rá a szakmai stáb.

„Pontosan nincs meg a pillanat, hogy mi is történt velem a Karcag elleni meccsen, de arra azért emlékszem, hogy az ellenfél támadója kapott egy hosszú indítást, én nagy lendülettel kifutottam a kapuból, és ahogy meg akartam állni, letapadt a lábam… – ment vissza az időben Tóth Balázs. – Ijesztő reccsenést hallottam, a földre rogytam, nem sokkal később a csapattársaim bevittek az öltözőbe és kérdezték, zsibbad-e a lábam. Egy kicsit zsibbadt, de nem éreztem nagy fájdalmat, a saját lábamon mentem haza, ezért bizakodtam, hogy talán nincs nagy probléma. Másnap volt az MR-vizsgálat, otthon voltam, amikor e-mailben megkaptam az eredményt, hogy elszakadt az elülső keresztszalagom. A klub három-négy orvossal is megnézette a felvételt, és bár a porc nem sérült, valamint a többi szalag is ép maradt, a felvétel láttán elakadt a lélegzetem, mivel tudtam, hosszú ideig nem védhetek, nehéz időszak vár rám. Ez a sérülés hat-nyolc hónap kihagyással jár, bízom benne, hogy márciusban már százszázalékos állapotban leszek, azaz újra védhetek.”