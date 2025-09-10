A diagnózis: hónapok kellenek Tóth Balázs visszatéréséhez

Lassan egy esztendeje, hogy 2024. szeptember 21-én Tóth Balázs bemutatkozott az NB I-ben: a nyíregyháziak akkor húszesztendős kapusa a keleti rangadón több nagy védést bemutatva segítette csapatát a DVSC 3–2-es legyőzéséhez. Teljesítményét a folytatásban sem érhette kritika, 25 bajnokin kapott lehetőséget, és valóban sokat tett azért, hogy a Spartacus újoncként a nyolcadik helyen zárjon. Nem kérdés, a 2025–2026-os idényben is vele kezdődött volna az összeállítás, azonban júliusban a Karcag elleni felkészülési mérkőzésen megsérült, így ebben az évben nem számíthat rá a szakmai stáb.
„Pontosan nincs meg a pillanat, hogy mi is történt velem a Karcag elleni meccsen, de arra azért emlékszem, hogy az ellenfél támadója kapott egy hosszú indítást, én nagy lendülettel kifutottam a kapuból, és ahogy meg akartam állni, letapadt a lábam… – ment vissza az időben Tóth Balázs. – Ijesztő reccsenést hallottam, a földre rogytam, nem sokkal később a csapattársaim bevittek az öltözőbe és kérdezték, zsibbad-e a lábam. Egy kicsit zsibbadt, de nem éreztem nagy fájdalmat, a saját lábamon mentem haza, ezért bizakodtam, hogy talán nincs nagy probléma. Másnap volt az MR-vizsgálat, otthon voltam, amikor e-mailben megkaptam az eredményt, hogy elszakadt az elülső keresztszalagom. A klub három-négy orvossal is megnézette a felvételt, és bár a porc nem sérült, valamint a többi szalag is ép maradt, a felvétel láttán elakadt a lélegzetem, mivel tudtam, hosszú ideig nem védhetek, nehéz időszak vár rám. Ez a sérülés hat-nyolc hónap kihagyással jár, bízom benne, hogy márciusban már százszázalékos állapotban leszek, azaz újra védhetek.”
Tóth Balázs kiesésével Bese Balázs egyedül maradt ezen a poszton a Nyíregyházában, ezért előbb a görög élvonalbeli Volosz kapusa, Kovács Dániel érkezett, majd Kecskemétről Kersák Roland is a Spartacushoz került. Ők ketten elosztották egymás között az első hat fordulót, Szabó István vezetőedző mindkettejüknek háromszor adott lehetőséget, azonban borítékolható, tavasszal még nagyobb harc lesz kapusposzton a csapatba kerülésért.
„Az operációt követően két hétig nyújtott lábbal kellett feküdnöm, csak mankóval tudtam közlekedni, szerencsére mostanra már sokat javult a helyzet – folytatta Tóth Balázs. – Zajlik a gyógytorna, építjük vissza az izmot, és már biciklizhetek is, a műtétet végző Majzik Ernő doktor úr azt mondta, október végén már futhatok. Természetesen a csapat minden mérkőzését megnéztem, de kívülről átélni az eseményeket nagyon nehéz. Ilyenkor sok mindenbe belegondol az ember, többek között abba is, hogy mennyire szerencsés, amikor egészséges és futballozhat. Sok segítséget kapok a klubtól, amely mindenben mellettem áll, a családomtól, mindenekelőtt a páromtól – és ez rengeteget jelent. Ami a csapat szereplését illeti, az idény elején vannak nehézségek, a hibák megbosszulják magukat, de jól igazolunk, mindenképpen előrébb kell lennünk, mint ahol most állunk, és előrébb is leszünk!”
