Szabó István: Nem futballoztak le bennünket, hanem taktikai hibákat követtünk el

ZTE FC–ÚJPEST FC 1–4

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője

– Első vereségét szenvedte el csapata az idényben.

– Nem reális az ekkora különbség, ennél azért jobban játszottunk, jóllehet megérdemelten győzött az Újpest. Hamar kétgólos hátrányba kerültünk, mentünk előre az egyenlítésért, jól is jöttünk ki a második félidőre, de kulcspillanatban kaptuk a harmadikat, ez pedig kivégezte a csapatot. Mindenesetre pozitívum, hogy sok lehetőséget teremtettünk, kár, hogy az utolsó passzoknál, érintéseknél hibáztunk.

– Meglepte valamivel az Újpest?

– Nem, tudtam, hogy jó csapat tele remek, tapasztalt játékossal. Ha nem kerülünk hátrányba ilyen hamar, teljesen más lett volna a játék képe. Négy gólt kaptunk négy különböző szituációból, ki kell javítanunk a hibákat. Hiszem, hogy a futballfelfogásunkkal eredményesek leszünk, jó úton járunk.

– Néhány gól elkerülhető lett volna, ha jobban összpontosítanak a játékosok.

– Ez igaz, de még több tapasztalatot szerezve, valamint gyakorlással lehet ezen javítani.

Damir Krznar, az Újpest FC vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Gratulálok a csapatomnak, mindent megtettünk a sikerért. A srácok megfeszültek a három pontért, ha valaki csak az eredményt látja, azt gondolhatja, könnyed győzelmet arattunk, pedig nem. Oda kellett figyelnünk az átmenetekre, veszélyes volt a ZTE, miután szépített, az volt a célunk, hogy a szünetig kihúzzuk kettő eggyel. A fordulás után gyorsan jött a harmadik gól, ami kissé szerencsés volt. Elismerés a Zalaegerszegnek, hiszen eddig veretlen volt a bajnokságban, és keményen megdolgoztatott minket.

– Érdekes, kívülről úgy tűnt, hogy könnyed győzelmet arattak.

– Rengeteg energiát fektettünk a találkozóba, mondhatnám, meghaltunk a pályán a győzelemért. Rengeteg párharc jellemezte a meccset, sokszor nem volt elég területünk, s még egy háromnál sem adta fel a ZTE. A védekezésünk kifejezetten jó volt.

– Sok jó egyéni teljesítményt láthattunk, de duplájával Milan Tucic kiemelkedett?

– Ez a győzelem csapatmunka volt, nem szoktam egy-egy játékost kiemelni, de tény, hogy Milan Tucic most megérdemli. Nemcsak a góljai, hanem a mezőnymunkája miatt is, rengeteg labdaszerzést köszönhetünk neki. Folytatnunk kell a munkát, csapatunk még mindig formálódik.