Szabó István: Nem futballoztak le bennünket, hanem taktikai hibákat követtünk el

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője
– Első vereségét szenvedte el csapata az idényben.
– Nem reális az ekkora különbség, ennél azért jobban játszottunk, jóllehet megérdemelten győzött az Újpest. Hamar kétgólos hátrányba kerültünk, mentünk előre az egyenlítésért, jól is jöttünk ki a második félidőre, de kulcspillanatban kaptuk a harmadikat, ez pedig kivégezte a csapatot. Mindenesetre pozitívum, hogy sok lehetőséget teremtettünk, kár, hogy az utolsó passzoknál, érintéseknél hibáztunk.
– Meglepte valamivel az Újpest?
– Nem, tudtam, hogy jó csapat tele remek, tapasztalt játékossal. Ha nem kerülünk hátrányba ilyen hamar, teljesen más lett volna a játék képe. Négy gólt kaptunk négy különböző szituációból, ki kell javítanunk a hibákat. Hiszem, hogy a futballfelfogásunkkal eredményesek leszünk, jó úton járunk.
– Néhány gól elkerülhető lett volna, ha jobban összpontosítanak a játékosok.
– Ez igaz, de még több tapasztalatot szerezve, valamint gyakorlással lehet ezen javítani.
Damir Krznar, az Újpest FC vezetőedzője
– Hogyan értékeli a mérkőzést?
– Gratulálok a csapatomnak, mindent megtettünk a sikerért. A srácok megfeszültek a három pontért, ha valaki csak az eredményt látja, azt gondolhatja, könnyed győzelmet arattunk, pedig nem. Oda kellett figyelnünk az átmenetekre, veszélyes volt a ZTE, miután szépített, az volt a célunk, hogy a szünetig kihúzzuk kettő eggyel. A fordulás után gyorsan jött a harmadik gól, ami kissé szerencsés volt. Elismerés a Zalaegerszegnek, hiszen eddig veretlen volt a bajnokságban, és keményen megdolgoztatott minket.
– Érdekes, kívülről úgy tűnt, hogy könnyed győzelmet arattak.
– Rengeteg energiát fektettünk a találkozóba, mondhatnám, meghaltunk a pályán a győzelemért. Rengeteg párharc jellemezte a meccset, sokszor nem volt elég területünk, s még egy háromnál sem adta fel a ZTE. A védekezésünk kifejezetten jó volt.
– Sok jó egyéni teljesítményt láthattunk, de duplájával Milan Tucic kiemelkedett?
– Ez a győzelem csapatmunka volt, nem szoktam egy-egy játékost kiemelni, de tény, hogy Milan Tucic most megérdemli. Nemcsak a góljai, hanem a mezőnymunkája miatt is, rengeteg labdaszerzést köszönhetünk neki. Folytatnunk kell a munkát, csapatunk még mindig formálódik.
Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője
– Hogyan értékeli a mérkőzést? Mi volt a fordulópont?
– Sok is volt belőlük. Az elején kihagytunk egy nagy helyzetet, aztán az egyenlítés után azt éreztem, fölényben vagyunk, de következett a büntető, ami jogos volt, de nekünk a legrosszabbkor jött. Amikor kellett, a Diósgyőr nagyszerűen ment át védekezésből támadásba, csaknem mindegyik gólja ilyen szituációból született.
– Az egyik futballtörvény szerint a megnyert rangadó után is kezelni kell tudni a helyzetet. Volt előjele a debreceni győzelem után ennek a vereségnek a héten?
– Nem, de persze kicsivel jobb hangulat volt, mint addig, hiszen Debrecenben nyerni azért nagy fegyvertény. Nem arról volt szó, hogy lefutballoztak bennünket, hanem taktikai hibákat követtünk el, amelyekért megfizettünk.
– A kapott gól mindig rosszkor jön. Mi a véleménye róluk?
– Az elsőt szöglet után kaptuk, a többit az ellenfél kontráiból. Egy egy után kifejezetten úgy éreztem, meg lehet nyerni ezt a mérkőzést, ekkor túlságosan is mentünk előre, vesztett állásból pedig érthető, hogy üldöztük az eredményt, a Diósgyőr ezt kihasználta, és további gólokat szerzett.
Vladimir Radenkovics, a Diósgyőri VTK vezetőedzője
– Az első győzelem után nagy kő esett le a szívéről?
– A legfontosabb, hogy bátran és nyugodtan játszottunk, mert az előző négy meccs forgatókönyve nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna. Meg akartuk mutatni, hogy nemcsak focizgatni, hanem futballozni is tudunk. Fontos volt továbbá, hogy Anderson Esiti visszatért közénk, érezni lehet a különbséget, amikor ő a pályán van.
– A múlt héten tizenegyest kaptak az első percben, most csaknem gólt. Ezek szerint az elején jobb összpontosításra van szükség?
– Az ötödik meccsünk volt, amikor az első néhány percben történik valami kedvezőtlen velünk. Ismerjük ezt a problémát, folyamatosan dolgozunk, hogy megoldjuk. Bízom benne, hamarosan úgy vágunk neki egy meccsnek, ahogyan kell, ha pedig nem sikerül, javaslom, hogy öt perccel később kezdődjenek a mérkőzések…
– Mostanra találta meg az egyensúlyt a rutinosabb és a fiatal játékosok szerepeltetése között?
– Igen, erről beszéltem a meccs előtt, hogy kicsit olyan nekünk, mintha még tartana a felkészülési időszak. Több az új játékosunk, és az ajánlásoknak is igyekszünk eleget tenni, keresem az optimális csapatot. Nemcsak a tizenegy futballistát kell megtalálnom, hanem a megfelelő játékkapcsolatokat is. Ez ügyben is tettünk egy lépést előre.
LABDARÚGÓ NB I
5. FORDULÓ
Augusztus 22., péntek
Puskás Akadémia–Debreceni VSC 1–3
Augusztus 23., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 1–4
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4
Augusztus 24., vasárnap
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
December 3., szerda
19.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Debreceni VSC
|5
|3
|1
|1
|10–7
|+3
|10
|2. Puskás Akadémia
|5
|3
|–
|2
|9–9
|0
|9
|3. Paksi FC
|4
|2
|2
|–
|12–7
|+5
|8
|4. Ferencvárosi TC
|4
|2
|1
|1
|9–4
|+5
|7
|5. Újpest FC
|5
|2
|1
|2
|9–6
|+3
|7
|6. Kisvárda
|4
|2
|1
|1
|5–7
|–2
|7
|7. ETO FC
|4
|1
|3
|–
|12–7
|+5
|6
|8. Diósgyőri VTK
|5
|1
|2
|2
|9–13
|–4
|5
|9. MTK Budapest
|4
|1
|1
|2
|8–9
|–1
|4
|10. Nyíregyháza Spartacus
|5
|1
|1
|3
|7–13
|–6
|4
|11. Zalaegerszegi TE
|5
|–
|4
|1
|9–12
|–3
|4
|12. Kazincbarcika
|4
|–
|1
|3
|4–9
|–5
|1