Női kézi: Janurik Kinga nyáron Besztercére igazol – sajtóhír

2025.11.25. 15:36
Janurik Kinga (Fotó: Dömötör Csaba)
Román sajtóértesülés szerint az Európa-bajnoki bronzérmes kapus, Janurik Kinga jövő nyáron távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatától és a román Gloria Bistritához igazol.

Román sajtóértesülés szerint az ottani bajnokságba, a Gloria Bistrita csapatához igazolhat a Ferencváros női kézilabdacsapatának kapusa, Janurik Kinga. Janurik 2020-ban Érdről igazolt az FTC-hez, amellyel a bajnokságot kétszer, a Magyar Kupát négyszer nyerte meg. A Gloria Bistrita az előző idényben bronzérmes volt a román élvonalban, jelenleg a második helyen áll és a Bajnokok Ligájában is szerepel.

Az FTC kerete a hírek szerint alaposan átalakul, ugyanis Janurik mellett távozik a francia kapus Laura Glauser, honfitársa, Orlane Kanor, az orosz Darja Dmitrijeva és a szerb Dragana Cvijics, de ők csapattársak maradnak, mert mindannyian a Rapid Bucuresti-hez szerződnek.

A Ferencváros pénteken jelentette be a kapus Anna Kristensen, az irányító Elizabeth Omoregie és a beálló Lysa Tchaptchet Defo jövő nyári érkezését, azt pedig szombaton közölte, hogy Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra szerződést hosszabbít.

 

