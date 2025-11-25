Lepsényi Boglárka ismét megnyerte a női lábtenisz-világbajnokságot

A magyar szövetség tájékoztatása szerint ismét világbajnok lett a női lábtenisz-világbajnokság egyéni versenyszámában Lepsényi Boglárka, aki a csehországi Modricében rendezett viadalon már a kilencedik vb-címét szerezte. A 48 éves veszprémi sportoló párosban a hatodik, a hármas versenyszámban pedig a nyolcadik helyen végzett.

A szövetség vezetői hangsúlyozták, hogy a nemzetközi szövetség elnökségi tagjaival megtartott egyeztetésen jelezték: a tavalyi, budapesti férfi világbajnokság sikerére építve nyitottak további világ- és Európa-bajnokságok megrendezésére.