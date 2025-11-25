Nemzeti Sportrádió

Lepsényi Boglárka ismét megnyerte a női lábtenisz-világbajnokságot

2025.11.25. 15:58
Lepsényi Boglárka (balra) kilencedszer lett világbajnok lábteniszben (Fotó: Facebook/Magyar Lábteniszszövetség)
Újra Lepsényi Boglárka lett a női lábtenisz egyéni világbajnoka, a negyvennyolc éves sportoló, aki kilencedszer lett első a vb-n, ezúttal a csehországi Modricében diadalmaskodott.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint ismét világbajnok lett a női lábtenisz-világbajnokság egyéni versenyszámában Lepsényi Boglárka, aki a csehországi Modricében rendezett viadalon már a kilencedik vb-címét szerezte. A 48 éves veszprémi sportoló párosban a hatodik, a hármas versenyszámban pedig a nyolcadik helyen végzett.

A szövetség vezetői hangsúlyozták, hogy a nemzetközi szövetség elnökségi tagjaival megtartott egyeztetésen jelezték: a tavalyi, budapesti férfi világbajnokság sikerére építve nyitottak további világ- és Európa-bajnokságok megrendezésére.

