Lepsényi Boglárka ismét megnyerte a női lábtenisz-világbajnokságot

Újra Lepsényi Boglárka lett a női lábtenisz egyéni világbajnoka, a negyvennyolc éves sportoló, aki kilencedszer lett első a vb-n, ezúttal a csehországi Modricében diadalmaskodott.
A magyar szövetség tájékoztatása szerint ismét világbajnok lett a női lábtenisz-világbajnokság egyéni versenyszámában Lepsényi Boglárka, aki a csehországi Modricében rendezett viadalon már a kilencedik vb-címét szerezte. A 48 éves veszprémi sportoló párosban a hatodik, a hármas versenyszámban pedig a nyolcadik helyen végzett.
A szövetség vezetői hangsúlyozták, hogy a nemzetközi szövetség elnökségi tagjaival megtartott egyeztetésen jelezték: a tavalyi, budapesti férfi világbajnokság sikerére építve nyitottak további világ- és Európa-bajnokságok megrendezésére.
