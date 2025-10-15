Szerdai sportműsor: a Szeged kézisei, a Szolnok kosarasai és az FTC pólósai BL-mérkőzést játszanak

OKTÓBER 15., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NŐI NB I

8. FORDULÓ

12.00: Budapest Honvéd–Szekszárd

13.00: DVTK–Újpest FC

14.00: Puskás Akadémia–Pécsi MFC

15.00: Szeged–Viktória FC

18.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Zadar

10.00: a 17–24. helyért

BASEBALL

MLB, rájátszás, főcsoportdöntő

Csütörtök, 2.00: Milwaukee Brewers–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

Bajnokok Ligája, csoportkör

18.00: Tychy–Lukko Rauma (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Gran Piemonte, férfiak

14.50: 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

Kuanghszi körverseny

5.15: 2. szakasz, Csungco–Csianghszi (179.6 km)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Plock (lengyel)–PSG (francia) (Tv: Sport1 – 22.30, felvételről)

20.45: Peliszter (északmacedón)–Barca (spanyol)

A-CSOPORT

18.45: Aalborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román)

20.45: Kielce (lengyel)–Nantes (francia) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.30: Szigetszentmiklósi KSK–Balatonfüredi KSE

KOSÁRLABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, F-CSOPORT

18.30: AEK Athén (görög)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ, H-CSOPORT

20.00: Zaragoza (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: NKA Universitas Pécs–Gernika (spanyol)

D-CSOPORT

18.00: Sepsi-SIC (romániai)–TARR KSC Szekszárd

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

20.15: Panathinaikosz (görög)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.15: Valencia (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Monaco (francia)

20.30: Paris Basketball (francia)–Baskonia (spanyol)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Partizan Beograd (szerb)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1152 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Magyar Kupa, nők, selejtező

17.00: Vehir-Veszprémi ESC–MTK Budapest

18.30: Vidux-Szegedi RSE–Újpesti TE U21

18.30: Delta Tigrisek–Tatabányai RSE

SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő-világbajnokság, Athén

8.00: férfi- és női trap, alapverseny, 1. és 2. szakasz

TENISZ

ATP 250-es torna, Almati

8.00: egyes, 1. és. 2. forduló; páros, 1. forduló

16.00: Marozsán Fábián–Brandon Nakashima (amerikai, 5.)

ATP 250-es torna, Brüsszel

11.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Stockholm

12.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

13.30: Fucsovics Márton–Jesper de Jong (holland)

WTA 500-as torna, Ningpo

7.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Oszaka

4.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

Benne: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 3.)–Storm Hunter, Desirae Krawczyk (ausztrál, amerikai)

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, C-csoport

18.30: FTC-Telekom Waterpolo–CSM Oradea (román) (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Egyre több sportoló él a MOB kettős karrier programjának lehetőségeivel – Fábián Lászlót, a MOB főtitkárát hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kézilabda minden mennyiségben

9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1968-ban ezekben a napokban volt a mexikói olimpia

12.00: Bajnokok – Hamar István

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt – Bittmann Emil, Göbölyös Gábor

14.00: Buli

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Olimpia, 1000 nap Los Angelesig, vendég: Fábián László, a MOB főtitkára

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor, Thury Gábor

17.00: Csodák csodája – a 25-ös lista

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás: reakciók és értékelés a portugál–magyar világbajnoki selejtező után

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Közvetítés a Pécs–Gernika női kosárlabda Európa-kupa-meccsről, kommentátor: Nyáguly Gergely

18.30: Közvetítés a Ferencváros–CSM Oradea férfi vízilabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Regős László Pál

18.45: Közvetítés a Szeged–Magdeburg férfi kézilabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél

20.30: Ez történt a labdarúgó vb selejtezőjében októberben

22.30: Sportvilág