Szerdai sportműsor: a Szeged kézisei, a Szolnok kosarasai és az FTC pólósai BL-mérkőzést játszanak
OKTÓBER 15., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NŐI NB I
8. FORDULÓ
12.00: Budapest Honvéd–Szekszárd
13.00: DVTK–Újpest FC
14.00: Puskás Akadémia–Pécsi MFC
15.00: Szeged–Viktória FC
18.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zadar
10.00: a 17–24. helyért
BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoportdöntő
Csütörtök, 2.00: Milwaukee Brewers–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
Bajnokok Ligája, csoportkör
18.00: Tychy–Lukko Rauma (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Gran Piemonte, férfiak
14.50: 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
Kuanghszi körverseny
5.15: 2. szakasz, Csungco–Csianghszi (179.6 km)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Plock (lengyel)–PSG (francia) (Tv: Sport1 – 22.30, felvételről)
20.45: Peliszter (északmacedón)–Barca (spanyol)
A-CSOPORT
18.45: Aalborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román)
20.45: Kielce (lengyel)–Nantes (francia) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.30: Szigetszentmiklósi KSK–Balatonfüredi KSE
KOSÁRLABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ, F-CSOPORT
18.30: AEK Athén (görög)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ, H-CSOPORT
20.00: Zaragoza (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.00: NKA Universitas Pécs–Gernika (spanyol)
D-CSOPORT
18.00: Sepsi-SIC (romániai)–TARR KSC Szekszárd
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
20.15: Panathinaikosz (görög)–ASVEL Villeurbanne (francia)
20.15: Valencia (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Monaco (francia)
20.30: Paris Basketball (francia)–Baskonia (spanyol)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Partizan Beograd (szerb)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1152 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Magyar Kupa, nők, selejtező
17.00: Vehir-Veszprémi ESC–MTK Budapest
18.30: Vidux-Szegedi RSE–Újpesti TE U21
18.30: Delta Tigrisek–Tatabányai RSE
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Athén
8.00: férfi- és női trap, alapverseny, 1. és 2. szakasz
TENISZ
ATP 250-es torna, Almati
8.00: egyes, 1. és. 2. forduló; páros, 1. forduló
16.00: Marozsán Fábián–Brandon Nakashima (amerikai, 5.)
ATP 250-es torna, Brüsszel
11.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Stockholm
12.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
13.30: Fucsovics Márton–Jesper de Jong (holland)
WTA 500-as torna, Ningpo
7.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Oszaka
4.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
Benne: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 3.)–Storm Hunter, Desirae Krawczyk (ausztrál, amerikai)
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, C-csoport
18.30: FTC-Telekom Waterpolo–CSM Oradea (román) (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Egyre több sportoló él a MOB kettős karrier programjának lehetőségeivel – Fábián Lászlót, a MOB főtitkárát hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kézilabda minden mennyiségben
9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1968-ban ezekben a napokban volt a mexikói olimpia
12.00: Bajnokok – Hamar István
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt – Bittmann Emil, Göbölyös Gábor
14.00: Buli
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Olimpia, 1000 nap Los Angelesig, vendég: Fábián László, a MOB főtitkára
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor, Thury Gábor
17.00: Csodák csodája – a 25-ös lista
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás: reakciók és értékelés a portugál–magyar világbajnoki selejtező után
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Közvetítés a Pécs–Gernika női kosárlabda Európa-kupa-meccsről, kommentátor: Nyáguly Gergely
18.30: Közvetítés a Ferencváros–CSM Oradea férfi vízilabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Regős László Pál
18.45: Közvetítés a Szeged–Magdeburg férfi kézilabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél
20.30: Ez történt a labdarúgó vb selejtezőjében októberben
22.30: Sportvilág