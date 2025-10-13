Papp Kristóf: Tőlünk máris lefújhatnák a bajnokságot…

Arra törekszik a Paksi FC , hogy megtartsa értékeit, ennek szellemében a klub a napokban meghosszabbította két játékosa, Osváth Attila és Papp Kristóf szerződését.

„Azért át kellett gondolnunk a családdal, mit is szeretnénk, hiszen harminckét éves vagyok, így nagy eséllyel az utolsó alkalommal hosszabbítottam szerződést – mondta lapunknak Papp Kristóf, a paksiak középpályása, aki 2028 nyaráig írt alá. – Gyorsan arra a döntésre jutottunk, hogy maradunk, hiszen már több mint tíz éve, 2015 nyara óta futballozom Pakson, szeretjük a klubot, a várost. Már gyermekünk is született, tényleg sok minden ide köt minket, így egyre nehezebb elképzelni, hogy másik együttesben futballozzak. Ha lejár a megállapodásom, harmincöt esztendős leszek, s bár tudom, ideális esetben néhány évvel még ki lehet tolni egy-egy pályafutást, reálisan nézve profiként körülbelül akkor fejezhetem be – de ki tudja, mit hoz az élet?! Hogy mivel foglalkoznék szívesen a pályafutásom után? Lassan el kell döntenem, mit is akarok majd csinálni. Szeretek gyerekekkel foglalkozni, az utánpótlásban lennék edző, a labdarúgáson kívül pedig érdekel a gazdaság, a pénzügyek, de még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy testnevelő tanár leszek valahol.”

Papp Kristóf eddig 302 alkalommal lépett pályára paksi színekben, kétszeres Magyar Kupa-győztesnek vallhatja magát – eddig kifejezetten szép pályafutásnak mondható az övé, kiváltképp úgy, hogy korábban még az sem volt biztos, hogy profi labdarúgó lesz.

„Vácon futballoztam, amikor megszűnt a helyi futball, így tizennyolc évesen a Nógrád megyei első osztályú Berkenyére kerültem – akkor azért erősen kérdéses volt, hogy ilyen eredménysort tudhatok majd magam mögött… Szerencsére látta az egyik meccsemet Sisa Tibor, s az edző elvitt Berkenyéről az NB II-es Gyirmóthoz, ott két évet játszottam, majd Paksra szerződtem. A szüleim a tanulást is magas polcra tették, így valóban nem lehetett tudni, amikor a megye egyben játszottam, hogy profi leszek-e. Szerencsére így alakult, eddig elégedett lehetek a karrieremmel.”

S akkor is boldog lehet, ha rápillant a tabellára: a Paks az első helyen áll, s hogy megerősítse pozícióját, szombaton a Debrecent kell legyőznie hazai pályán.

„Jól és kiegyensúlyozottan szerepelünk, ismerjük egymás gondolatát, egységesek vagyunk. Legutóbb a Ferencváros ellen úgy ikszeltünk idegenben, hogy több kulcsemberünk sem játszott, én is hiányoztam öt sárga lapos eltiltásom miatt. Tőlünk le is fújhatnák a bajnokságot… A Debrecen erős, nem véletlenül áll a harmadik helyen, látszik, duzzadnak az önbizalomtól, Dzsudzsák Balázs pedig még mindig jó formában van, de azért hazai pályán mindenképp nyerni akarunk.”

