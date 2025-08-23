NB I: Nyíregyháza–Diósgyőr

NB I

5. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 0–0 – élőben az NSO-n!

Nyíregyháza, Városi Stadion. Vezeti: Berke

Gólszerző:

Érdekességek a meccs előtt:

♦ Az összes bajnoki mérkőzést tekintve a 64. keleti rangadó, köztük a 28. élvonalbeli találkozó következik a két csapat között. Az NB I-ben a nyírségiek a 2025-ben elért 2 diadalukkal állnak jobban, hiszen a mérleg 10 Szpari-győzelem, 9 döntetlen, 8 diósgyőri siker. A gólátlag elég alacsony, mindössze 1.9/mérkőzés.

(Megjegyzés: az 1984 júniusában a pályán 7–2-es vendéggyőzelemmel véget ért diósgyőri mérkőzésük eredményét bundázás miatt az MLSZ törölte, majd 0–0-val igazolta, pontot viszont egyik csapat sem kapott, sőt, a következő bajnokságot –4 ponttal a másodosztályban kezdték. Ez a meccs a statisztikában nálunk is döntetlenként szerepel.)

♦ NB I-es találkozón legutóbb 2009 októberében ikszeltek, azóta mindkét csapat 3-szor nyert. Az előző bajnokságban először a DVTK, majd kétszer egy-egy góllal a Szpari bizonyult jobbnak.

♦ Az élvonalban a nyírségi gárda pályaválasztása mellett jelentős a hazaiak fölénye, hiszen 7 győzelem és 5 iksz mellett a vendég diósgyőriek csupán 2 sikert tudnak felmutatni. Ezeket 2015 májusában (1–2), majd tavaly októberben (0–2) érték el, utóbbi révén a DVTK lett az első vendégcsapat, amely mind a 3 pontot haza tudta vinni az Nyíregyháza új stadionjából. Legutóbb, májusban az azóta távozott Eppel Márton találata döntött a szabolcsiak javára (1–0).

♦ A Nyíregyháza egyedüliként a csapatok közül mind a 4 eddigi meccsén volt már hátrányban, és a mezőnyből a legtöbb pontot (4) szerezte meg ezekből a szituációkból. A Kisvárda elleni hazai találkozóján Kovácsréti Márk büntetőjével a 93. percben egyenlített, vasárnap Debrecenben pedig Aboubakar Keita 90. perces góljával nyert 2–1-re – megszerezve idénybeli első győzelmét.

♦ A Kazincbarcika ellen odahaza 0–2-ről a 95. percben egyenlítő Diósgyőr magasan a legtöbb gólt kapva (12), a legrosszabb gólkülönbséggel (–7) és mindössze 2 ponttal utolsó előtti a táblázaton. 2018 óta ennél mindig több pontot gyűjtött a bajnokság első 4 meccsén – abban az évben viszont csak egyet kapart össze, végül mégsem esett ki.

♦ A Szpari odahaza 3 találkozó óta nyeretlen, legutóbb, még tavasszal, épp a DVTK-verte meg, onnantól kezdve 2-szer ikszelt, 1-szer kikapott.

♦ A Diósgyőr a tavasszal és most is NB I-es együttesek közül egyedüliként idegenben még győzelem nélkül áll a 2025-ös évben, a mérlege 2 iksz, 7 vereség. Az előző 3 házon kívül meccsén összesen 12, vagyis átlagban pontosan 4 gólt kapott.