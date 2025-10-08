Birkózás: három magyar aranyérem a veterán-vb nyitónapján

Az aktív pályafutása alatt olimpiai és vb-bronz-, valamint Eb-ezüstérmes Hatos Gábor (88 kg, B kategória) nyert már két vb-t a veteránok között, s most svéd, amerikai és egyéni induló orosz riválist felülmúlva jutott az újabb közelébe. A fináléban a kirgiz Roman Szaribajevet is felőrölte 4–0-ra, s így harmadszor lett világbajnok a veteránok között.

A legtapasztaltabbak kategóriájában Lukács Imre (88 kg, E) kazahot, németet és amerikait verve döntőzhetett az orosz Jevgenyij Liszicával, akit 3–0-ra győzött le, így ő is a dobogó tetejére állhatott. Egy súllyal feljebb Fábián Tamás (100 kg, E) románon és oroszon túljutva lett finalista, s a végén a kazah Kujat Dzsajszanov ellen 2–0-ra diadalmaskodva ő is végső sikert aratott. Mellettük még a helyi, tatabányai illetőségű Turák Pál (130 kg, E) jutott el az éremcsatákig, s mivel a bronzmérkőzésen betusolta kanadai Christopher Brownrigget, a dobogó alsó fokára állhatott.

A szerdai versenynapon a C és D kategória szabadfogású küzdelmei zajlanak majd a tatabányai multifunkcionális sportcsarnokban.