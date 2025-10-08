Nemzeti Sportrádió

Birkózás: három magyar aranyérem a veterán-vb nyitónapján

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.08. 13:11
null
Fotó: MBSZ/Róth Tamás
Címkék
birkózó veterán vb Lukács Imre Fábián Tamás Hatos Gábor
Kedden a szabadfogású B (41–45 évesek) és E kategória (55–60 évesek) küzdelmeivel megkezdődött a 2025-ös birkózó veterán-világbajnokság a tatabányai multifunkcionális sportcsarnokban – közölte a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ). Az első napon összesen tizenegy magyar indult, akik közül hárman is vb-címet szereztek.

Az aktív pályafutása alatt olimpiai és vb-bronz-, valamint Eb-ezüstérmes Hatos Gábor (88 kg, B kategória) nyert már két vb-t a veteránok között, s most svéd, amerikai és egyéni induló orosz riválist felülmúlva jutott az újabb közelébe. A fináléban a kirgiz Roman Szaribajevet is felőrölte 4–0-ra, s így harmadszor lett világbajnok a veteránok között.

A legtapasztaltabbak kategóriájában Lukács Imre (88 kg, E) kazahot, németet és amerikait verve döntőzhetett az orosz Jevgenyij Liszicával, akit 3–0-ra győzött le, így ő is a dobogó tetejére állhatott. Egy súllyal feljebb Fábián Tamás (100 kg, E) románon és oroszon túljutva lett finalista, s a végén a kazah Kujat Dzsajszanov ellen 2–0-ra diadalmaskodva ő is végső sikert aratott. Mellettük még a helyi, tatabányai illetőségű Turák Pál (130 kg, E) jutott el az éremcsatákig, s mivel a bronzmérkőzésen betusolta kanadai Christopher Brownrigget, a dobogó alsó fokára állhatott.

A szerdai versenynapon a C és D kategória szabadfogású küzdelmei zajlanak majd a tatabányai multifunkcionális sportcsarnokban.

 

birkózó veterán vb Lukács Imre Fábián Tamás Hatos Gábor
Legfrissebb hírek

Strandbirkózás: Hatos Gábor szép jövőt jósol a sportágnak

Egyéb egyéni
2020.07.31. 11:15

Birkózás: két 5. hely és legendák köszöntése az U23-as vb zárásaként

Egyéb egyéni
2019.11.03. 19:12

Birkózás: két magyar arany a veterán világbajnokságon

Egyéb egyéni
2019.10.15. 08:32

Birkózó-vb: nyolc magyar, tíz meccs, egyetlen győzelem

Birkózó-vb 2018
2018.10.21. 13:46

Birkózó-vb: Hatos Gábor a rutinban és a rengeteg munkában bízik

Birkózó-vb 2018
2018.10.17. 09:56

Birkózás: Hatos Gábor vb-arannyal melegített a vébére

Birkózó-vb 2018
2018.10.01. 08:38

Birkózás: Sastin Marianna aranyéremmel tért vissza

Egyéb egyéni
2018.05.19. 21:35

Hatos Gábor 97 kilóban is magyar bajnok lett

Egyéb egyéni
2015.04.27. 10:22
Ezek is érdekelhetik