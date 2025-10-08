Vuhani tenisztorna: nagy csatában jutottak a nyolcaddöntőbe Stollárék

A Kato Miju partnereként a pekingi tornán döntőző Stollár Fanny ezúttal a német Laura Siegemund oldalán lépett pályára a vuhani WTA 1000-es viadalon, ellenfelük a Nicole Melichar-Martínez, Ljudmila Szamszonova kettős volt. A nyolcaddöntőbe kerülésért játszott mérkőzés első játszmájában mindkét párosnak kétszer-kétszer sikerült elvennie a másik adogatását, így 6:6 után rövidítésre került sor, amelyben Stollárék öt minibréket produkálva 7–4-re nyertek.

A második felvonás is meglehetősen szorosra sikerült, egy „brékpárbaj” után 6:5-ös állásnál a német, magyar duó a játszmában maradásért adogatott – sikertelenül. Így 7:6, 5:7 után jöhetett a szuper tie-break, amelyben Stolláréknak 9–6-nál három meccslabdájuk is volt, a harmadikat végül sikerült értékesíteni, így ők léptek tovább a nyolcaddöntőbe, ahol a 4. kiemelt orosz Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer kettős vár rájuk.

WTA 1000-ES TORNA, VUHAN (3.65 millió dollár, kemény borítás)

PÁROS, 1. FORDULÓ

Laura Siegemund, Stollár Fanny (német, magyar)–Nicole Melichar-Martínez, Ljudmila Szamszonova (amerikai, orosz) 7:6 (7–4), 5:7, 10–8