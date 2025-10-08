Nemzeti Sportrádió

Őrizetbe vették az Európai Kézilabda-szövetség montenegrói alelnökét

T. J.T. J.
Vágólapra másolva!
2025.10.08. 14:01
null
Fotó: facebook.com/handbal.feminin
Címkék
Predrag Boskovic letartóztatás EHF bűnözés
Szabadlábon védekezhet az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) alelnöke, akit hétfőn a podgoricai repülőtéren vettek őrizetbe: Predrag Boskovicsot azzal gyanúsítják, hogy tagja volt az Alekszandar Mijajlovics által szervezett bűnözői csoportnak, amely többek között befolyásolta a polgárokat a választások alkalmával, visszaélt hivatalos pozíciójával és titkos adatokat szivárogtatott ki.

A különleges ügyészek szerint alapos a gyanú, hogy Boskovics, amikor a montenegrói állam védelmi minisztériumát irányította, a már említett Mijajlovics közvetítésével befolyásolta a dolgozók választójogát, valamint hogy kenőpénzt fogadott el a 2020-as választások idején.

Boskovicsot idén szeptember közepén nevezték ki ismét az EHF alelnökének: a politikus ezt a tisztségét 2016 óta tölti be, vagyis ez már a harmadik mandátuma az európai kézilabda szövetség vezetésében. Az 53 éves férfi korábban öt éven át a Montenegrói Kézilabda-szövetséget irányította 2011 és 2016 között.

„A podgoricai Felsőbíróság vizsgálóbírája a kihallgatást követően nem rendelte el Predrag Boskovics letartóztatását, helyette egy felügyeleti intézkedést kért, amelynek értelmében Boskovicsnak időnként jelentkeznie kell a rendőrségen” – mondta a montenegrói Vijesti portálnak Ivana Vukmirovics, a podgoricai Felsőbíróság sajtószóvivője.

Boskovics, aki a Demokratikus Szocialista Párt (DPS) országos elnökségének tagja, és korábban a gazdasági, a munka- és szociális ügyekét, valamint a honvédelmi miniszteri posztot is betöltötte, a meghallgatása során tételesen cáfolta az ellene felhozott vádakat és tagadta a bűnösségét.

 

Predrag Boskovic letartóztatás EHF bűnözés
Legfrissebb hírek

Ismét Michael Wiederert választották meg az EHF elnökének – hivatalos

Kézilabda
2025.09.19. 12:31

Szemerey Zsófi: Többet szeretnék védeni, mint a múlt idényben, és meg akarom mutatni a képességeimet

Kézilabda
2025.09.12. 15:13

A Győr és a DVSC idegenben, az FTC otthon kezdi a női kézi BL csoportkörét

Kézilabda
2025.07.11. 16:03

Sostaric és Fabregas is az idény kézilabdacsapatában az EHF-nél

Kézilabda
2025.06.25. 12:04

EHF: magyar játékos is bekerülhet az idény férfi álomcsapatába

Kézilabda
2025.06.18. 15:35

Öt poszton négy győri, köztük egy magyar az EHF női álomcsapatában

Kézilabda
2025.06.11. 12:00

EHF: négy magyar női kézilabdázó is bekerülhet az idény álomcsapatába

Kézilabda
2025.06.04. 14:33

Fabregas: Már nem félek hallatni a hangomat

Kézilabda
2025.05.13. 16:36
Ezek is érdekelhetik