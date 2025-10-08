Őrizetbe vették az Európai Kézilabda-szövetség montenegrói alelnökét

A különleges ügyészek szerint alapos a gyanú, hogy Boskovics, amikor a montenegrói állam védelmi minisztériumát irányította, a már említett Mijajlovics közvetítésével befolyásolta a dolgozók választójogát, valamint hogy kenőpénzt fogadott el a 2020-as választások idején.

Boskovicsot idén szeptember közepén nevezték ki ismét az EHF alelnökének: a politikus ezt a tisztségét 2016 óta tölti be, vagyis ez már a harmadik mandátuma az európai kézilabda szövetség vezetésében. Az 53 éves férfi korábban öt éven át a Montenegrói Kézilabda-szövetséget irányította 2011 és 2016 között.

„A podgoricai Felsőbíróság vizsgálóbírája a kihallgatást követően nem rendelte el Predrag Boskovics letartóztatását, helyette egy felügyeleti intézkedést kért, amelynek értelmében Boskovicsnak időnként jelentkeznie kell a rendőrségen” – mondta a montenegrói Vijesti portálnak Ivana Vukmirovics, a podgoricai Felsőbíróság sajtószóvivője.

Boskovics, aki a Demokratikus Szocialista Párt (DPS) országos elnökségének tagja, és korábban a gazdasági, a munka- és szociális ügyekét, valamint a honvédelmi miniszteri posztot is betöltötte, a meghallgatása során tételesen cáfolta az ellene felhozott vádakat és tagadta a bűnösségét.