Ötvös Bence: Nem esik jól, ha így úszik el a győzelem

A FORDULÓ FELHÁBORODÁSA

„Szeretném, ha a játékvezető idejönne, és feltehetnék neki néhány kérdést” – mondta ingerülten Robbie Keane a Paksi FC elleni vasárnapi bajnoki után tartott sajtótájékoztatóján. A Ferencváros ír vezetőedzője feldúltan értékelt a fordulatos végjátékot hozó mérkőzést követően, és nemcsak a 2–2-es végeredmény, hanem Csonka Bence teljesítménye miatt is dühös volt. Nehezményezte, miért kaptak a listavezetőként négypontos előnyüket megtartó paksiak (az FTC egy bajnokival kevesebbet játszott) tizenegyest a találkozó legvégén, szerinte ugyanis ha Tóth Alex megmozdulása büntetőt ért, minden meccsen lehetne találni öt-hat ilyen esetet. Felhánytorgatta, hogy nem volt következetes a játékvezetés, továbbá Lenzsér Bence belépői is megtorlatlanul maradtak – mindebben van valami, hiszen a vendégek belső védője durván játszott, ötször is szabálytalankodott, míg Tóth Barna ugyanúgy színészkedett, mint néhány perccel korábban Yusuf Bamidele, mégis csak a ferencvárosi csatár kapott a megtévesztés szándékáért sárga lapot.

Ezzel együtt hiba lenne, ha a ferencvárosiak kizárólag a játékvezetői ítéletekben látnák a pontvesztés okát. Az FTC helyzetkihasználása nem volt a legjobb, játékosai 16 lövésből mindössze háromszor találták el Kovácsik Ádám kapuját, Alekszandar Pesics és Yusuf Bamidele is ziccert hibázott.

A vasárnapi rangadót vezető Csonka Bence ítéletei a legkevésbé sem arattak elismerést a Ferencváros labdarúgóinál, illetve szakmai stábjánál – itt éppen Pesics hüledezik (Fotó: Török Attila)

A találkozót követően Ötvös Bence csalódottan értékelte a pályán történteket, korábbi csapata ellen ő sem tudott vezéregyéniségnek előlépni – megjegyzendő, veszélyes távoli lövései csak neki voltak a ferencvárosiak közül.

„Ahogyan arra számítottunk, harcos meccs volt, tudtuk, sok párharc és lecsorgó labda lesz. Jól kezdtük a mérkőzést, volt néhány lehetőségünk, de nem értékesítettük őket. A négy középpályással felálló Paks célja az volt, hogy kihúzza az első félidőt, majd cserél, de gólt lőtt. Sikerült fordítanunk, ám a három pontot nem tudtuk itthon tartani. Kemény összecsapás volt sok párharccal, én is kaptam rendesen, de felkészültünk erre, ezzel nem volt gond. Kíméletlenebbnek kell lennünk a kapu előtt. Több ziccerünk adódott, amiből gólt szerezhettünk volna, míg ellenfelünk a kevés lehetőségéből kétszer is betalált. A Paks nyilván kellemetlen ellenfél, megvan a maga stílusa, egyben van a magja, sok a rutinos, dörzsölt játékosa, ebben van az ereje.”

Lapunk megkérdezte, mit mondott a játékosoknak Robbie Keane az öltözőben, valamint az is érdekelt minket, miként élte meg, hogy a játékvezető a szakember szerint nem volt következetes.

„Egy ilyen mérkőzés után nem esik jól, ha így úszik el a győzelem, de nem az én feladatom, hogy a játékvezetővel foglalkozzak. Az öltözőben Robbie Keane már kissé nyugodtabb volt, mint a sajtótájékoztatón, elmondta, mindenki beletette a maga részét a meccsbe, de voltak külső tényezők, amelyek befolyásolták a bajnokit. Nyilván frusztrálja az embert, hogy ami az egyik oldalon sárga lap, az a másikon semmi, de ezzel nem tudunk mit kezdeni.”

Windecker József (22) nemcsak a tizenegyesből szerzett góljával tűnt ki, a mezőnyben is sokat dolgozott (Fotó: Török Attila)

A mérkőzés 2–2-es végeredményét a hosszabbításban kiharcolt, illetve értékesített tizenegyesből beállító Windecker József elmondta, nem írta volna előre alá a döntetlent, de elégedett a pontosztozkodással annak tükrében, hogy a Ferencváros a hajrában szerzett vezetést.

Windecker József

(Fotó: paksifc.hu)

„Profi sportolóként kizártam a körülményeket, és hogy a szurkolók velem foglalkoztak. Nem ez volt az első tizenegyesem, a kupadöntőben még nagyobb volt rajtam a nyomás, és akkor is értékesítettem. Szeretem az ilyen kihívásokat, sokkal jobb ennyi néző előtt elvégezni a büntetőt, mint kongó stadionban. Nagyon erős a Ferencváros, a napokban legyőzött egy belga élcsapatot, a Genket, és nem is érdemtelenül. A pályán nem éreztem akkora különbséget köztünk, igaz, a hazaiak nyomtak, de biztos benne volt az is, hogy fáradtabbak voltak a hazaiak. Mi is akkor tudtuk meg, mit jelent a kettős terhelés, amikor nemzetközi mérkőzéseket játszottunk: nem a meccsekkel, hanem az utazással van a probléma. A találkozó elején nagyon nekünk ugrott a hazai csapat, de idővel azt éreztem, van esély a győzelemre, két meccslabdánk is volt a legvégén, szépen helytálltunk.”

A Ferencváros–Paks mérkőzés (2–2) összefoglalója

A FORDULÓ KAPUSTELJESÍTMÉNYE

Varga Ádám: Ránk nézve hízelgő az ETO elleni döntetlen

Varga Ádám ragyogóan védett az ETO FC elleni bajnokin, a Debreceni VSC kapusa elmondta, jót tett a teljesítményének, hogy a vendégek korán belőtték.

Sokat tett a pontszerzésért Varga Ádám, aki nagyszerűen teljesített az ETO FC ellen 1–1-gyel végződő bajnokin, nyolc lövést védett, lapunknál a mérkőzés játékosa lett.

Varga Ádám

(Fotó: Czinege Melinda)

„Belülről azt éreztem, hogy jó a meccs, mindkét csapat helyzeteket alakított ki, s bevallom, az összképet tekintve talán ránk nézve hízelgőbb a döntetlen – mondta lapunknak a DVSC 26 éves kapusa. – Az ETO-nak több és nagyobb lehetőségei voltak, de szerencsére jól védekeztünk, mindent kiadtunk magunkból, és szereztünk egy pontot. Ami a saját teljesítményemet illeti, valóban jól ment a védés, hamar belőttek a vendégek. Az első félidőben Schön Szabolcs lövésénél nagyot kellett védenem, sikerült leérnem a rövid alsó sarokhoz. A folytatásra át tudtam menteni a jó formát, örülök, hogy segítettem a csapatnak, de a többiek nélkül természetesen nem ment volna így a védés.”

Dzsudzsák Balázs remek szabadrúgásgóljával előnybe kerültek a hazaiak, ám Lang Ádám nem mindennapi kezezése után Paul Anton tizenegyesből egyenlített.

„Sok meccsen játszottam, rengeteg mérkőzést láttam, de ilyet még nem. A lefújás után én is olvastam a szalagcímeket különböző oldalakon, de valljuk be, balszerencsés szituáció volt. Természetesen jogosan adta meg a játékvezető, hiába nem akart Lang Ádám kézzel hozzáérni, sajnos megtörtént. Minden mérkőzésre külön készülünk a kapusedzővel a lehetséges tizenegyesrúgókból, most is videóztunk, s eldöntöttem, Paul Anton lövésénél balra vetődöm, ráadásul a testbeszédéből is arra következtettem, hogy oda rúgja. Eltaláltam az irányt, de jól lőtte, nehéz lett volna hárítani.”

A Debrecen nagyszerűen kezdte az idényt, ennek köszönhetően 15 ponttal a 3. helyen áll a tabellán.

„Minden győzelem még inkább összekovácsolja a társaságot és jót tesz az amúgy is nagyszerű csapategységnek. Ragyogó közösség alakult ki Debrecenben, mindenki örömmel jön edzésre és örömmel dolgozik. Azok is motiváltan készülnek, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, ez pedig mindenkit húz előre. Habár eddig nem lehet panasz a teljesítményünkre, néhány meccsen nem volt az igazi a játékunk, nem mindig mennek a labdakihozatalok és a támadásvezetések. Dolgozunk becsülettel, a szerencsére sem panaszkodhatunk, meg kell lovagolni ezt a szériát.”

A Debrecen–ETO mérkőzés (1–1) összefoglalója

A FORDULÓ GÓLJA

Dzsudzsák Balázs szabadrúgásgólja az ETO ellen

A FORDULÓ FORDÍTÁSA

Kovácsréti Márk: Tavasszal kezdődik az igazi versenyfutás

Bár a Nyíregyháza hátrányban vonult a szünetre a ZTE ellen, Kovácsréti Márk, a Szpari támadója biztos volt a győzelemben – ehhez jó játékkal és gólpasszal járult hozzá.

Már-már úgy futballozott a ZTE elleni szombati bajnokin (3–1), mint márciusi sérülése előtt: emlékezhetünk, Kovácsréti Márk, a Nyíregyháza Spartacus támadója az év elején szenvedett vállsérülést, négy hónapot kellett kihagynia. Bánhatta, hogy kidőlt a sorból, hiszen addig hat gólig és egy gólpasszig jutott az idényben, egyértelműen csapata erőssége volt. A 25 éves játékos az egerszegiek ellen kezdett, és kifejezetten jól futballozott, ezt koronázta meg a Benczenleitner Barnának adott gólpasszával.

„Bár én is úgy éreztem, jól megy a játék, azért még van ennél feljebb, maradt bennem tartalék – mondta lapunknak a Szpari labdarúgója. – A korábbi időszakban kisebb izomproblémákkal küzdöttem, ez hátráltatott a munkában, szerencsére múlt héten végre minden rendben ment, végig edzettem, így sokat segíthettem a csapatnak. Ami a meccset illeti: dühítő volt, hogy úgy szerzett vezetést a Zete, hogy az első félidőben gyakorlatilag egyszer lépte át a felezővonalat, s akkor gólt is lőtt… Mi irányítottunk, így azt beszéltük a félidőben, hogy bár az ellenfél vezet, fordíthatunk, mert jobbak vagyunk: így is történt. Nem adtuk fel egy pillanatra sem, s nagyon veszélyesek voltunk a szögletek és a szabadrúgások után, mindhárom gólunkat így szereztük. Fontos volt, hogy nyerjünk, mivel az idényben előzőleg nem sikerült itthon – szurkolóink megérdemelték ezt az élményt, hiszen végig kitartottak mellettünk. Úgy érzem, egyre inkább csapattá érünk, nem a véletlen műve, hogy az utóbbi három meccsen már öt pontot szereztünk – egymásra talált a csapat és a szakmai stáb is. Tudtuk, idő kell ehhez, mert jelentős változás történt a keretben a nyáron.”

Kovácsréti Márk (balra) lendületesen futballozott a ZTE ellen, Csóka Dániel sem tudta feltartóztatni (Fotó: Czinege Melinda)

Kovácsréti Márk hozzátette, Katona Mátyásért is harcoltak: mint ismert, a támadó az Újpest elleni (2–2), másfél héttel korábbi bajnokin sérült meg, amikor beletérdeltek a mellkasába. Miután egyre rosszabbul érezte magát, kórházba került, s a hírek szerint még mindig megfigyelés alatt tartják.

„Katona Mátyás testvére, Bálint rendre tájékoztat minket, mi a helyzet vele, és szerencsére egyre jobb híreket hallottunk felőle. Várjuk vissza! Győzelmünkkel előrébb léptünk a tabellán, és remélem, ezt a sikert továbbiak követik. Ahogyan mondani szokták, tavasszal kezdődik az igazi versenyfutás.”

A Nyíregyháza–Zalaegerszeg mérkőzés (3–1) összefoglalója

A FORDULÓ MEGLEPETÉSE

Kártik Bálint: Motivál, hogy kiesőnek könyveltek el minket

Első élvonalbeli gólját szerezte az MTK ellen Kártik Bálint, a Kazincbarcika csapatkapitánya szerint teljesen megérdemelten győzték le a fővárosiakat.

Ezt várta a csapatától Kuttor Attila. A Kazincbarcika a 8. fordulóban súlyos, 5–0-s vereséget szenvedett el a ZTE-től, ezt követően pedig pénteken 3–1-re megverte a meccset jó formában váró MTK-t, nem véletlen, hogy a vezetőedző játékosai talpra állását emelte ki.

„Igyekeztünk a ZTE elleni nulla-öt után pozitívak maradni, nem akartunk negatív spirálba sodródni – mondta lapunknak Kártik Bálint, a Kazincbarcika csapatkapitánya. – Egész héten azt sulykoltuk, hogy nem az az igazi arcunk, csupán rosszul sikerült a meccs. A stábtagok és a játékosok is remekül dolgoztak, az MTK ellen pedig az első perctől láthattuk is a munkánk gyümölcsét. Azt éreztem, teljesen megérdemelten győztünk, nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Valamelyest változtattunk az előző meccshez képest, igyekeztünk szűkebben védekezni, s kicsit mélyebbről indulni, ezzel pedig nem tudott mit kezdeni a fővárosi csapat, ráadásul jó ütemben is szereztük a gólokat. Sokat foglalkoztunk a védekezéssel, rendeztük a sorokat, mindenki tudta a feladatát, a szakmai stáb tökéletes taktikát talált ki. Sajnálom a kapott gólt, de a legfontosabb a három pont megszerzése volt.”

Kártik Bálint (jobbról a második) szerint egyre inkább összeáll az élvonalban újonc Kazincbarcika játéka (Fotó: Kovács Péter)

Kártik Bálint a nyolcadik NB I-es meccsén az első élvonalbeli gólját szerezte, tizenegyesből volt eredményes az MTK ellen.

„Örülök, hogy megvan az első, érett már, szóltam a társaimnak, ha tizenegyest kapunk, szeretném elvégezni. Hosszú utat tettem meg idáig, voltak mélypontjaim, most végre ünnepelhetek. Mindamellett a gólomnál is fontosabb, hogy elinduljunk felfelé, ez a siker lökést adhat nekünk. Az előző négy tétmérkőzésünkből hármat is megnyertünk, szerintem alakulunk, keményen kell továbbra is dolgoznunk, hiszen jönnek az újabb feladatok.”

A válogatott szünetben is lesz meccsük a barcikaiaknak, pénteken a Mezőkövesd ellen játszanak felkészülési mérkőzést.

„Szeretnénk még stabilabbak lenni, védekezésben és támadásban is igyekszünk kijavítani a hibákat, a Mezőkövesd ellen pedig azok is lehetőséget kaphatnak, akik eddig kevesebbet futballoztak, illetve a sérülésből felépülők is játékpercekhez juthatnak.”

Második győzelmét aratta az újonc az NB I-es idényben (előzőleg az Újpestet verte meg ugyancsak pályaválasztóként Mezőkövesden), ám ezzel sem tudott fellépni a kiesőzónából, a válogatott szünet utáni folytatást a 11. helyről várja – igaz, egy meccsel kevesebbet játszott.

„Aki azt mondja, nem nézi a tabellát, nem mond igazat. Szoros a mezőny, még az idény elején járunk, minden pontra szükségünk van. Tudjuk, hogy sokan biztos kiesőnek tartják a Kazincbarcikát, de ez még inkább motivál minket.”

A Kazincbarcika–MTK mérkőzés (3–1) összefoglalója

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Október 3., péntek

Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 3–1

Október 4., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 3–1

Puskás Akadémia–Újpest FC 0–0

Debreceni VSC–ETO FC 1–1

Október 5., vasárnap

Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2

Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–0

10. FORDULÓ

Október 18., szombat

14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Október 19., vasárnap

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)