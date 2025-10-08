Edzőváltás Óbudán, Harmati és Czvitkovics is munka nélkül maradt

„A felnőttcsapat irányítását a mai naptól ideiglenesen Györök Tamás utánpótlás szakmai igazgató és Kaszai Gábor U17-es vezetőedző veszik át” – olvasható az óbudaiak közleményében.

Harmati Tamás 2023 nyarán vette át a harmadosztályú gárda irányítását, abban az idényben az Északnyugati csoport negyedik helyére kormányozta a néhány éve még a másodosztályt is megjáró együttest, míg az előző évadban a hatodik helyen végzett a kék-fehérekkel.

A jelenlegi idényben a III. Kerületi TVE a Délkeleti csoport hatodik helyén áll 15 ponttal, s a hétvégi fordulóban 3–1-re kikapott a Szegedi VSE otthonában.