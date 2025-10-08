Edzőváltás Óbudán, Harmati és Czvitkovics is munka nélkül maradt

„A felnőttcsapat irányítását a mai naptól ideiglenesen Györök Tamás utánpótlás szakmai igazgató és Kaszai Gábor U17-es vezetőedző veszik át” – olvasható az óbudaiak közleményében.
Harmati Tamás 2023 nyarán vette át a harmadosztályú gárda irányítását, abban az idényben az Északnyugati csoport negyedik helyére kormányozta a néhány éve még a másodosztályt is megjáró együttest, míg az előző évadban a hatodik helyen végzett a kék-fehérekkel.
A jelenlegi idényben a III. Kerületi TVE a Délkeleti csoport hatodik helyén áll 15 ponttal, s a hétvégi fordulóban 3–1-re kikapott a Szegedi VSE otthonában.
|1. Gyula
10
8
1
1
33–8
+25
25
|2. Monor
10
7
3
–
19–7
+12
24
|3. Dabas
10
6
1
3
18–9
+9
19
|4. ESMTK
10
6
1
3
13–8
+5
19
|5. Vasas II.
10
4
4
2
19–11
+8
16
|6. III. kerületi TVE
10
4
3
3
19–15
+4
15
|7. Hódmezővásárhely
10
4
2
4
22–19
+3
14
|8. Szeged VSE
10
4
2
4
12–14
–2
14
|9. Dunaharaszti
10
4
2
4
15–18
–3
14
|10. Csepel
10
4
1
5
9–14
–5
13
|11. BKV Előre
10
4
1
5
15–22
–7
13
|12. Szeged-Csanád II.
10
3
1
6
14–24
–10
10
|13. Honvéd II.
10
2
4
4
14–12
+2
10
|14. Békéscsaba
10
3
–
7
11–19
–8
9
|15. Martfű
10
3
–
7
8–24
–16
9
|16. Tiszaföldvár
10
1
–
9
9–26
–17
3