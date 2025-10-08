Edzőváltás Óbudán, Harmati és Czvitkovics is munka nélkül maradt

Nemzeti Sportrádió

2025.10.08.
Harmati Tamás (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB III Délkeleti csoportjában szereplő III. Kerületi TVE a hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy felmentette a munkavégzés alól Harmati Tamás vezetőedzőt, valamint asszisztensét, Czvitkovics Pétert.

„A felnőttcsapat irányítását a mai naptól ideiglenesen Györök Tamás utánpótlás szakmai igazgató és Kaszai Gábor U17-es vezetőedző veszik át” – olvasható az óbudaiak közleményében.

Harmati Tamás 2023 nyarán vette át a harmadosztályú gárda irányítását, abban az idényben az Északnyugati csoport negyedik helyére kormányozta a néhány éve még a másodosztályt is megjáró együttest, míg az előző évadban a hatodik helyen végzett a kék-fehérekkel.

A jelenlegi idényben a III. Kerületi TVE a Délkeleti csoport hatodik helyén áll 15 ponttal, s a hétvégi fordulóban 3–1-re kikapott a Szegedi VSE otthonában.

  1. Gyula

10

8

1

1

33–8

+25

25

  2. Monor

10

7

3

19–7

+12

24

  3. Dabas

10

6

1

3

18–9

+9

19

  4. ESMTK

10

6

1

3

13–8

+5

19

  5. Vasas II.

10

4

4

2

19–11

+8

16

  6. III. kerületi TVE

10

4

3

3

19–15

+4

15

  7. Hódmezővásárhely

10

4

2

4

22–19

+3

14

  8. Szeged VSE

10

4

2

4

12–14

–2

14

  9. Dunaharaszti

10

4

2

4

15–18

–3

14

10. Csepel

10

4

1

5

9–14

–5

13

11. BKV Előre

10

4

1

5

15–22

–7

13

12. Szeged-Csanád II.

10

3

1

6

14–24

–10

10

13. Honvéd II.

10

2

4

4

14–12

+2

10

14. Békéscsaba

10

3

7

11–19

–8

9

15. Martfű

10

3

7

8–24

–16

9

16. Tiszaföldvár

10

1

9

9–26

–17

3

az állás

 

 

