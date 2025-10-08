Nemzeti Sportrádió

Görög dráma: elmaradt az apa–fia ütközet a kispadon, szinte egyszerre menesztették mindkét szakembert

M. B.M. B.
2025.10.08. 14:17
Jannisz (balra) és Jorgosz (jobbra) Petrakisz is állás nélkül maradt (Fotók: Imago Images)
Történelmi meccs lehetett volna a november nyolcadikára kiírt Panetolikosz–Larissza görög élvonalbeli bajnoki, miután a Larisszát a 37 éves Jorgosz Petrakisz, míg a Panetolikoszt Petrakisz édesapja, Jannisz irányította a kispadról – egészen az elmúlt hétvégéig, írja az AFP.

Ekkor ugyanis a Larissza hazai pályán kapott ki 5–2-re a helyi rivális Volosztól, míg a Panetolikosz klubtörténeti, 6–0-s vereséget szenvedett a Levadiakosz elleni meccsen. A két zakó nem maradt következmény nélkül, s előbb vasárnap Jorgosz Petrakiszt, majd néhány órával később édesapját, Janniszt is menesztették.

A görög labdarúgásra jellemző módon nem kellett sokáig várni az utódok kinevezésére sem: a Larisszánál Szteliosz Malezasz vette át Jorgosz Petrakisz helyét a kispadon, míg a Panetolikosznál Jannisz Anasztasziu lett Jannisz Petrakisz utódja.

 

