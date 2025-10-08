Görög dráma: elmaradt az apa–fia ütközet a kispadon, szinte egyszerre menesztették mindkét szakembert

Ekkor ugyanis a Larissza hazai pályán kapott ki 5–2-re a helyi rivális Volosztól, míg a Panetolikosz klubtörténeti, 6–0-s vereséget szenvedett a Levadiakosz elleni meccsen. A két zakó nem maradt következmény nélkül, s előbb vasárnap Jorgosz Petrakiszt, majd néhány órával később édesapját, Janniszt is menesztették.
A görög labdarúgásra jellemző módon nem kellett sokáig várni az utódok kinevezésére sem: a Larisszánál Szteliosz Malezasz vette át Jorgosz Petrakisz helyét a kispadon, míg a Panetolikosznál Jannisz Anasztasziu lett Jannisz Petrakisz utódja.