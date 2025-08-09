Molnár Rajmund: Nem stresszelünk, ígéretes, amit csinálunk

Két meccs, egy pont az MTK Budapest mérlege az idényben, pedig a közvélekedés szerint az egyik legjobb futballt játssza idehaza. A Ferencváros és a DVSC ellen összesen 36 lövéssel próbálkoztak a játékosai, ami elismerést érdemel, de az egy szerzett gól gyenge helyzetkihasználásról árulkodik.

„Az előző évadban kevesen játszottak úgy, mint mi, és ebben az idényben is megmutatjuk a stílusunkat. Ha nem is párosult eredménnyel, ígéretes volt, amit csináltunk – mondta a Nemzeti Sportnak Molnár Rajmund, a kék-fehérek 22 éves labdarúgója. – Próbáljuk alkalmazkodásra kényszeríteni az ellenfeleinket, de persze előfordulhat, hogy nekünk is változtatnunk kell az elképzeléseinken, mint például az FTC elleni bajnokin. Jobban akartunk kezdeni, de előfordul, hogy döcögős a rajt. Egyáltalán nem stresszelünk, mert még nagyon sok van hátra a bajnokságból. Volt egy-két távozó és érkező nálunk, ám továbbra is erős csapatot alkotunk, az öltözőben minden rendben.”

Az MTK szombaton hazai pályán szerezné meg első győzelmét. A fiatal támadót arról kérdeztük, milyen mérkőzésre számít a szintén egypontos DVTK ellen.

„Minden meccs kemény feladat az NB I-ben, a hétvégi is az lesz. Elemeztük az ellenfelet, tisztában vagyunk azzal, mire számíthatunk tőle. Hogy milyennek látom a Diósgyőrt? Ezzel nem szeretek a mérkőzés előtt foglalkozni, nem akarom, hogy visszaüssön. Nehéz összecsapás elé nézünk, mert a DVTK szeret kontrázni, a rivális hibáira vár, de nyerni akarunk.”

Molnár Rajmund az előző idényben 29 bajnokin öt gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott, a mostani kiírásban pedig egy találata van. Kevesen vitatják, ő az NB I egyik legtehetségesebb támadója, ezért arról kérdeztük, ambicionálja-e a külföldi folytatást, a légióséletet?

„Ezzel nem szoktam foglalkozni, a játékomra próbálok összpontosítani. Ha érkezik egy jó lehetőség, lépnem kell, egyértelmű célom ugyanis, hogy visszakerüljek külföldre. Korábban három évet húztam le a Benficánál, ami nagy hatással volt rám, különleges közegben játszhattam. Azóta voltam fent is, lent is: annak idején, Magyarországra visszatérve az ETO második csapatában megyei mérkőzéseken léptem pályára, úgyhogy megbecsülöm, hogy az MTK-ban sok játéklehetőséget kapok. Huszonkét éves vagyok, tudom, hogy ketyeg az óra, de szerintem elérkezik a megfelelő pillanat. Remélem, a teljesítményemmel rászolgálok, hogy ismét megkapjam az esélyt egy erősebb bajnokság csapatánál.”

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

Augusztus 8., péntek

Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2

Augusztus 9., szombat

17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

20.15: Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 10., vasárnap

17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)

20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)