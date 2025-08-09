Molnár Rajmund: Nem stresszelünk, ígéretes, amit csinálunk

Két meccs, egy pont az MTK Budapest mérlege az idényben, pedig a közvélekedés szerint az egyik legjobb futballt játssza idehaza. A Ferencváros és a DVSC ellen összesen 36 lövéssel próbálkoztak a játékosai, ami elismerést érdemel, de az egy szerzett gól gyenge helyzetkihasználásról árulkodik.
„Az előző évadban kevesen játszottak úgy, mint mi, és ebben az idényben is megmutatjuk a stílusunkat. Ha nem is párosult eredménnyel, ígéretes volt, amit csináltunk – mondta a Nemzeti Sportnak Molnár Rajmund, a kék-fehérek 22 éves labdarúgója. – Próbáljuk alkalmazkodásra kényszeríteni az ellenfeleinket, de persze előfordulhat, hogy nekünk is változtatnunk kell az elképzeléseinken, mint például az FTC elleni bajnokin. Jobban akartunk kezdeni, de előfordul, hogy döcögős a rajt. Egyáltalán nem stresszelünk, mert még nagyon sok van hátra a bajnokságból. Volt egy-két távozó és érkező nálunk, ám továbbra is erős csapatot alkotunk, az öltözőben minden rendben.”
Az MTK szombaton hazai pályán szerezné meg első győzelmét. A fiatal támadót arról kérdeztük, milyen mérkőzésre számít a szintén egypontos DVTK ellen.
„Minden meccs kemény feladat az NB I-ben, a hétvégi is az lesz. Elemeztük az ellenfelet, tisztában vagyunk azzal, mire számíthatunk tőle. Hogy milyennek látom a Diósgyőrt? Ezzel nem szeretek a mérkőzés előtt foglalkozni, nem akarom, hogy visszaüssön. Nehéz összecsapás elé nézünk, mert a DVTK szeret kontrázni, a rivális hibáira vár, de nyerni akarunk.”
Molnár Rajmund az előző idényben 29 bajnokin öt gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott, a mostani kiírásban pedig egy találata van. Kevesen vitatják, ő az NB I egyik legtehetségesebb támadója, ezért arról kérdeztük, ambicionálja-e a külföldi folytatást, a légióséletet?
„Ezzel nem szoktam foglalkozni, a játékomra próbálok összpontosítani. Ha érkezik egy jó lehetőség, lépnem kell, egyértelmű célom ugyanis, hogy visszakerüljek külföldre. Korábban három évet húztam le a Benficánál, ami nagy hatással volt rám, különleges közegben játszhattam. Azóta voltam fent is, lent is: annak idején, Magyarországra visszatérve az ETO második csapatában megyei mérkőzéseken léptem pályára, úgyhogy megbecsülöm, hogy az MTK-ban sok játéklehetőséget kapok. Huszonkét éves vagyok, tudom, hogy ketyeg az óra, de szerintem elérkezik a megfelelő pillanat. Remélem, a teljesítményemmel rászolgálok, hogy ismét megkapjam az esélyt egy erősebb bajnokság csapatánál.”
LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Augusztus 8., péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2
Augusztus 9., szombat
17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Debreceni VSC
|3
|2
|1
|–
|6–4
|+2
|7
|2. Puskás Akadémia
|2
|2
|–
|–
|5–3
|+2
|6
|3. Paksi FC
|2
|1
|1
|–
|8–4
|+4
|4
|4. Ferencváros
|2
|1
|1
|–
|4–1
|+3
|4
|5. Újpest FC
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|6. Zalaegerszeg
|2
|–
|2
|–
|5–5
|0
|2
|7. ETO FC
|2
|–
|2
|–
|4–4
|0
|2
|8. Nyíregyháza
|2
|–
|1
|1
|3–4
|–1
|1
|9. MTK Budapest
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|10. Diósgyőri VTK
|2
|–
|1
|1
|3–5
|–2
|1
|11. Kisvárda
|2
|–
|1
|1
|2–6
|–4
|1
|12. Kazincbarcika
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0