Kölcsönadta támadóját a Nyíregyháza – hivatalos

A Nemzeti Sport korábban már írt róla, hogy Beke Pétert kölcsönvenné a Kecskemét, ahol Tímár Krisztián lett a vezetőedző Gera Zoltán helyett. Bár Bekét értesüléseink szerint a Kazincbarcika is vitte volna, a szakvezető személye miatt döntött az NB II-es csapat mellett.

A Nyíregyháza a közleményében arról írt, hogy Bekének a támadószekció megerősödése miatt kevesebb játéklehetőség jutott volna, ezért döntöttek a felek a kölcsönadás mellett. A KTE-nek opciója van a támadó végleges megszerzésére is.

„Örülök, hogy itt lehetek, illetve lezárult egy két hete tartó folyamat, mert egy családias közegbe érkeztem. Jól ismerem a klubot, régóta követem, nagy eredmények vannak a KTE mögött. Van egy célunk, amiben szeretném segíteni a csapatot, ez a legfontosabb, az egyéni célok csak ezután következnek, de természetesen azok is megvannak részemről. Jól ismerem az új szakmai stábot is, ami nyilván előny esetemben, hiszen tudom, hogy mit várnak el tőlem” – mondta Beke Péter a KTE hivatalos honlapján.

A 24 éves játékos 32 mérkőzésen hatszor volt eredményes az NB I-ben, a mostani idényben háromszor kapott lehetőséget a Nyíregyházában, de csak egyszer volt kezdő.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Bálint (Ferencváros, legutóbb kölcsönben Kecskemét), Katona Levente (Kecskeméti TE), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia), Varga Kevin (Ankaragücü – Törökország, szabadon igazolhatóként), Vukk Zsombor (Nagykanizsa)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár SC, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil, ASD Calcio Lanusei 1987 - Olaszország), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Jaroslav Navrátil (cseh, szabadon igazolható), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Beke Péter (Kecskemét), Csörnyei Zsombor (FC Ajka), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Lamin Marong (gambiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Tamás Olivér (BVSC-Zugló), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei FC)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC, onnan Videoton FC Fehérvár), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC, onnan onnan FK Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Zan Medved (szlovén)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Beke Péter (Nyíregyháza – kölcsönbe), Bolgár Botond (Ferencváros – kölcsönbe), Bolyki Andor (SV Babelsberg – Németország), Czékus Ádám (Békéscsaba), Derekas Zoltán (Tatabánya – kölcsönből vissza), Eördögh András (Tatabánya), Farkas Balázs (Monor), Győrfi Milán (Paks – kölcsönbe), Haris Attila (Szeged-Csanád GA) Kovács Kolos (Békéscsaba – kölcsönből vissza), Merényi Ádám (MTK – legutóbb Budafok, kölcsönben), Ruisz Barnabás (ETO FC), Szojma András (Puskás Akadémia), Szűcs Szilárd (Puskás Akadémia)

Távozott: Botka Endre (Ferencváros – kölcsönből vissza), Driton Camaj (montenegrói, Asztana – Kazahsztán), Czenky Ábel (Dabas), Janicsák Olivér (Dabas), Michael López (argentin, Danubio FC – Uruguay), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencváros – kölcsönből vissza), Katona Levente (Nyíregyháza), Kersák Roland (Nyíregyháza), Kotula Máté (Békéscsaba – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kazincbarcika), Májer Milán (Nyíregyháza), Tófol Montiel (spanyol, FC Lahti – Finnország), Nagy Krisztián (Kisvárda), Papp Milán (Videoton – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Pászka Lóránd (Ferencváros – kölcsönből vissza), Polyák Kristóf (PMFC), Vágó Levente (Szeged-Csanád GA), Zeke Márió (Paks), Zsótér Donát (?)